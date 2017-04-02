Алла Шишкина: «Синхронистки – это средний класс. Не получающий 19 тысяч рублей, а нормальный – средний по миру»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о доходах в синхронном плавании.

– Нужен спортивный менеджер, который будет двигать федерацию. Такого человека нет. Я не уверена, что все осознают проблему. Спортсмены – да, руководители – нет.

Чтобы стать популярным, нужно еще и везде ходить, мелькать в СМИ. У нас график тренировок очень жесткий. У нас нет времени на то, чтобы себя рекламировать.

– В отсутствие рекламных контрактов ваш основной доход – зарплата от федерации?

– От государства.

– Что на нее можно себе позволить?

– Ну, рубль падает... В 2009 году, когда я попала в сборную, мне казалось, что я очень много зарабатываю.

Сейчас я понимаю, что мы средний класс. Не тот средний класс, который 19 тысяч рублей получает. А нормальный, средний по миру.

– На крупных стартах сборная России не проигрывала уже больше 20 лет. Представим, что россиянки берут серебро ЧМ. Каким будет вечер после такого старта?

– Траурным. Даже не хочется думать об этом. Можно в шутку сказать: проиграем, тогда на нас обратят внимание.

А то у нас как? Считают: «А, вы синхронистки, с вами все понятно, ваше золото заранее записали в актив». Очень обидно. Этими словами обесценивается наша работа.

Вот футболисты никакое место не заняли на чемпионате мира, но их носили на руках. А тут привозишь золото все время, тебя поздравили один раз и забыли.

При этом футбол я иногда смотрю. Не хочу никого обижать, у них там своя кухня. Просто если у нас недостаток финансирования, то там – избыток. В футболе даже у самой плохой команды есть спонсоры, – сказала Шишкина.