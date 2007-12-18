Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин высказал мнение об отстранении России на 4 года от крупных международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

«Я не знаю, чем занимались люди, которые возглавляют Олимпийский комитет России и Минспорта, но результат налицо. Ни флага, ни гимна – и что дальше будет, неизвестно.

В ближайшее время, я думаю, ситуацию исправить будет тяжело. Говорить можно все, что угодно, а чиновникам и функционерам надо работать и отрабатывать свои огромные зарплаты, премии и бонусы.

Все ведь было хорошо, замечательно до сочинской Олимпиады, а потом началось. Это ведь не политика, просто где-то кто-то не доработал.

Владимир Владимирович Путин делал, наверное, все, что мог, чтобы все это прекратилось. Он, наверное, должен сейчас собрать людей, какое-то совещание – и принять уже меры, потому что люди (в структурах, связанных со спортом) не хотят работать.

Найдутся другие чиновники хитрее и важнее, которые будут решать вопросы. Уже невозможно, чтобы так продолжалось дальше. Перестановку в нашем спорте надо делать точно. Проблем много, многие из них утаивают. Россию вогнали в яму, из которой все тяжелее и тяжелее выкарабкаться. Мне очень обидно за спортсменов.

Я не считаю правильным, что спортсменов, пойманных на применении допинга, приглашают в политику. Говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так.

Это Россия. Спортсменов лишили медалей – один сидит в Думе, другой идет в мэры. Ну это нормально? Это не помогает нам бороться с допингом. Алексея Воеводу, конечно, надо лишать депутатского мандата – это однозначно. Я не знаю, как он еще там сидит. Или, может быть, он сидит уже в другом месте?» – сказал Саутин.

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА

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