Денис Панкратов: «Говорят: «Русские опять косячат». Нас подталкивают к тому, чтобы Россия ушла с полянки спорта как государство»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказал мнение по поводу возможного отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за несоответствий в базе московской лаборатории.

«Речь идет не о российских спортсменах, не о РУСАДА, а о России как государстве, которое наряду с Китаем реально руководит своим спортом. Это – с точки зрения недоброжелателей – два прыща на ровном месте.

Весь спорт в мире зиждется на общественных организациях. На федерациях, на олимпийских комитетах. Только у нас и в Китае, может, еще в Беларуси всем спортом управляют министерства. Происходит подталкивание к тому, чтобы государство плюнуло на спорт.

Нам же не говорят, что подтасованы некие условные «шесть проб легкоатлетов». Всем наплевать. Говорят: «Русские опять «косячат». По большому счету, нас подталкивают к тому, чтобы Россия ушла с полянки спорта как государство, и вернулась, как это было еще при Панине-Коломенкине, к общественным организациям.

Но тут мы потеряем еще больше. Сейчас все сведется к тому, что каждая отдельная федерация будет бороться за свое существование сама. Без помощи министерства спорта или Олимпийского комитета.

Может быть, останутся звезды. Но львиная доля наших «сборников», которые получают зарплаты, сидят на сборах, лишатся этих возможностей. И у нас лет на 10-15 все вымрет. Мы потеряем это все, откатимся в то состояние, с которого все начинали.

Просто зарубежные спортивные общественные организации за долгие годы что-то наработали, а мы в последние пятьдесят лет строили государственную спортивную машину», – сказал Панкратов.

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«Иногда Дима кладет мне руку на плечо: заткнись, я все сделаю сам». Губерниев и Панкратов – дуэт-балаган в плавании