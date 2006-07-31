Ефимова об отстранении за допинг: «Было очень тяжело. Не пожелала бы такого даже врагам»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию рассказала о том, как пережила известие о положительной допинг-пробе.

В 2013-2015 годах россиянка отбывала 18-месячную дисквалификацию за стероидный гормон дегидроэпиандростерон, содержавшийся в пищевой добавке. В 2016-м была временно отстранена из-за употребления мельдония.

«Это очень тяжело. Никогда не забуду, как это случилось в первый раз. У меня был перелет сразу после Нового года, я застряла в аэропорту. Мне позвонили – и я словно рухнула на месте.

Так получилось, что со мной рядом никого не было, и многие из тех, кто работал в аэропорту, переживали за меня, потому что не понимали, что происходит.

Плавание – это моя жизнь. И на тот момент это было так, и сейчас так остается. В эту жизнь я вкладываю всю себя, и тут она рухнула.

Естественно, потом я поняла, что это не конец. И я осознала, что плавание – это не вся жизнь, она на этом не заканчивается. Но было очень тяжело.

Сначала я ничего не понимала, потом начали выяснять, как это могло произойти. Если честно, я не хотела бы вспоминать об этом тяжелом моменте. И повторять его тоже не хотела бы.

Никому бы из своих соперников или даже врагов такого бы не пожелала», – сказала Ефимова.