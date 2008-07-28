Ефимова – о допинговом деле Мейлутите: «Пропуск теста – это мелочь, они у меня и самой часто бывают»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала допинговое дело литовской пловчихи Руты Мейлутите, которая была отстранена из-за пропуска трех тестов в течение года.

Ранее Мейлутите, завершившая карьеру после информации об отстранении, критиковала Ефимову за допинговое прошлое.

В 2013-2015 годах россиянка отбывала 18-месячную дисквалификацию за стероидный гормон дегидроэпиандростерон, содержавшийся в пищевой добавке. В 2016-м была временно отстранена из-за употребления мельдония.

«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна.

А с этими «флажками»… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск – это мелочь, они у меня и самой часто бывают», – сказала Ефимова.

Литовская пловчиха Мейлутите завершила карьеру. Обвиняла Ефимову в допинге, а в итоге влипла сама