Реклама 18+
Реклама 18+

Ефимова – о допинговом деле Мейлутите: «Пропуск теста – это мелочь, они у меня и самой часто бывают»

Теги плавание сборная России жен допинг Юлия Ефимова Рута Мейлутите сборная Литвы жен Водные виды

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала допинговое дело литовской пловчихи Руты Мейлутите, которая была отстранена из-за пропуска трех тестов в течение года.

Ранее Мейлутите, завершившая карьеру после информации об отстранении, критиковала Ефимову за допинговое прошлое.

В 2013-2015 годах россиянка отбывала 18-месячную дисквалификацию за стероидный гормон дегидроэпиандростерон, содержавшийся в пищевой добавке. В 2016-м была временно отстранена из-за употребления мельдония.

«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна.

А с этими «флажками»… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск – это мелочь, они у меня и самой часто бывают», – сказала Ефимова.

Литовская пловчиха Мейлутите завершила карьеру. Обвиняла Ефимову в допинге, а в итоге влипла сама

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться