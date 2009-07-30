Юлия Ефимова: «Посоветовала бы не обольщаться такому количеству наших медалей. На Олимпиаде-2020 будет куда сложнее»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию подвела итоги ЧМ-2019 по водным видам спорта в Кванджу, а также рассказала о планах на дальнейшую карьеру.

– Кажется, вы весь этот предолимпийский сезон проходите с мыслью, чтобы он поскорее закончился – и уже в следующем году будете работать по полной.

– Примерно так. Буду готовиться совсем иначе. Но я смотрю, тут и американцы выступают не на полную. Это же касается Чада ле Кло и . Кстати, в 2015 году США также не очень хорошо выступили на чемпионате мира. Зато что было в Рио!

Поэтому я бы посоветовала не сильно обольщаться такому количеству наших медалей. Да, это очень хороший результат, но нужно не расслабляться, а готовиться к тому, что в Токио будет куда сложнее. Все подготовятся к совсем по-другому – и американцы, и японцы, и китайцы.

– Как думаете, вы своими победами за 10 лет многих достали?

– Я, к сожалению, побеждаю не так четко, как наши синхронистки. Но в целом, люди относятся по-разному. Кто-то с восторгом и уважением, а кто-то с обратными чувствами. Когда выигрываешь – восхищение, как только что-то не получится – очень хорошо чувствуется зависть и недовольство.

– Уже объявили о завершении карьеры , Рута Мейлютите.

– Хотя они младше меня.

– Понимаете, почему некоторые заканчивают уже в 22-24 года?

– Не знаю. Но что Рута, что Мисси уже становилась олимпийскими чемпионками. Зачем им больше тренироваться? Вообще часто бывает, что резкий всплеск заканчивается быстрой остановкой.

У меня такого не было. Все время по нарастающей. По чуть-чуть.

– Каким видите свое идеальное завершение карьеры?

– Думаю, Токио. И на этом – все, – сказала Ефимова.