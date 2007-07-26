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Ефимова принесла первое золото для России на ЧМ-2019. Она побила рекорд по Попова по победам

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова сборная Канады жен сборная ЮАР жен Сидни Пикрем Водные виды

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата мира в корейском Кванджу.

В финале Ефимова показала время 2.20,17, второе место заняла Татьяна Шонмакер из ЮАР (2.22,52), третье – канадка Сидни Пикрем (2.22,90).

Для Ефимовой это золото стало 6-м в карьере на чемпионатах мира. Она побила рекорд Александра Попова, у которого 5 медалей высшей пробы.

Всего на счету россиянки 16 медалей мирового первенства (6-7-3). Россиянка также является трехкратным призером Олимпиад (0-2-1).

Это первое золото команды России в плавании на ЧМ-2019, всего у россиян 8 наград (1-4-3).

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