Ефимова принесла первое золото для России на ЧМ-2019. Она побила рекорд по Попова по победам

Российская пловчиха победила на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата мира в корейском Кванджу.

В финале Ефимова показала время 2.20,17, второе место заняла Татьяна Шонмакер из ЮАР (2.22,52), третье – канадка Сидни Пикрем (2.22,90).

Для Ефимовой это золото стало 6-м в карьере на чемпионатах мира. Она побила рекорд Александра Попова, у которого 5 медалей высшей пробы.

Всего на счету россиянки 16 медалей мирового первенства (6-7-3). Россиянка также является трехкратным призером Олимпиад (0-2-1).

Это первое золото команды России в плавании на ЧМ-2019, всего у россиян 8 наград (1-4-3).