Реклама 18+
Реклама 18+

FINA отклонила протест США по поводу дисквалификации Кинг на ЧМ-2019

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта FINA сборная США жен Лилия Кинг Водные виды

Международная федерация водных видов (FINA) отклонила протест США по поводу дисквалификации двукратной олимпийской чемпионки Лилии Кинг в предварительном заплыве на 200 м брассом.

Американская пловчиха нарушила правила разворота после первых 50 м. Судьи приняли решение аннулировать результат Кинг в предварительном заплыве. США подали протест во время утренней сессии. FINA рассмотрела апелляцию, но оставила решение в силе.

Таким образом, Кинг выигрывавшая заплыв на 100 м брассом, не поборется за выход в финал. Полуфинальные заплывы пройдут в вечернюю смену, которая стартует в 14.00 по московскому времени. От России выступят Юлия Ефимова и Мария Темникова.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться