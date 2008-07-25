FINA отклонила протест США по поводу дисквалификации Кинг на ЧМ-2019

Международная федерация водных видов ( ) отклонила протест США по поводу дисквалификации двукратной олимпийской чемпионки в предварительном заплыве на 200 м брассом.

Американская пловчиха нарушила правила разворота после первых 50 м. Судьи приняли решение аннулировать результат Кинг в предварительном заплыве. США подали протест во время утренней сессии. FINA рассмотрела апелляцию, но оставила решение в силе.

Таким образом, Кинг выигрывавшая заплыв на 100 м брассом, не поборется за выход в финал. Полуфинальные заплывы пройдут в вечернюю смену, которая стартует в 14.00 по московскому времени. От России выступят Юлия Ефимова и Мария Темникова.