Александр Мальцев: «Хочу переломить стереотип о том, что синхронное плавание – исключительно женский вид»

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал о том, как воспринимает негатив в свой адрес и в чем видит свою глобальную миссию в спорте.

– Хочу переломить стереотип о том, что синхронное плавание – исключительно женский вид спорта. Чтобы в сознании людей нормально воспринимались мужчины-синхронисты и молодые ребята спокойно могли заниматься этим видом.

– Гана Максимова, тренер вашего дуэта, как-то обмолвилась, что вам до сих пор приходится бороться с гомофобией. Частенько слышите такое?

– Да, всякое слышал.

– Сильно задевает?

– Нет, незнакомому человеку сложно меня обидеть.

– Во время чемпионата мира в Казани, на котором миксты включили в программу, не раз слышал разговоры, будто синхронным плаванием могут заниматься только геи.

– Весь мой путь это сопровождало, так что неудивительно. Мужчины в любых художественных видах спорта, да и в балете, искусстве часто сталкиваются с этим. Их воспринимают в штыки. У меня совсем другое мнение на этот счет. Почему мужчина не может проявлять себя в художественном плане? Это очень стереотипное мышление. Но относительно меня сейчас такая волна отходит. Очень редко слышу что-то подобное.

Если до чемпионата мира в Казани я получал в свой адрес в основном негатив, то сейчас превалируют положительные отзывы. В личные сообщения пишут, что раньше скептически относились к микст-дуэтам, но, увидев выступление вживую, изменили свое мнение. Это важно для меня.

А негатива практически не осталось. В глаза – так точно. Обычно как бывает – выходит интервью, и вот там в комментариях уже пишут много всего разного. Люди меня даже не знают, но не стесняются выносить свои суждения.

– Пережив массу насмешек и негатива в детстве, как вы не стали ненавидеть всех вокруг?

– Юмор. В последние годы стараюсь быть открытым и со всеми хорошо общаться. Зла и обид ни на кого не держу. Перед Казанью наш тренер, почитав комментарии, очень переживала, что на мне это как-то отразится. Но меня это вообще никак не волновало! Был закален к тому моменту. Все-таки в спорте я с 7 лет и через многое прошел. И синхронное плавание очень сильно повлияло на мой характер, – рассказал Мальцев.

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители