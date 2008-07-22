Олег Костин: «Прыгнул – и у меня мозг отключился. Старался сделать все, и это получилось»

Российский пловец Олег Костин прокомментировал свое выступление на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу, где завоевал серебро.

«Главный успех в карьере. Неожиданно, я старался больше зацепиться за третье место. Дрессел быстро очень проплыл и ребята серьезные, очень рад.

И рекорд России, это я уже потом понял, потому что не задумывался. Сначала увидел, что второй, потом уже результат. Я очень рад.

Я прыгнул и у меня мозг отключился. Старался сделать все, это получилось», – рассказал Костин в эфире «Матч ТВ».