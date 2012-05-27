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    Майкл Фелпс: «Я страдал от депрессии и даже задумывался, хочу ли жить дальше»

    Теги плавание Майкл Фелпс сборная США Водные виды

    23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс рассказал о своей борьбе с депрессией.

    «Я страдал от тревожности и депрессии и даже задумывался о том, хочу ли жить дальше. И вот когда я дошел до этого, я решил попросить помощи у лицензированного специалиста.

    Это решение спасло мою жизнь. Нельзя ждать, когда до такого дойдет», – написал Фелпс.

    Раньше спортсмен заявлял, что в детстве страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

    Фелпс – абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр. На его счету 28 медалей (23 золота, 3 серебра и 2 бронзы).

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