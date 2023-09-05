Двукратный участник Матча звезд Кайл Рудолф завершил карьеру

Тайт-энд Кайл Рудолф объявил об окончании 12-летней карьеры в НФЛ.

Рудолф был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта–2011 и провёл в команде 10 лет. Дважды он попадал в Матч звезд (2012, 2017).

После «Вайкингс» игрок выступал по году за «Нью-Йорк Джайентс» и «Тампа-Бэй Бакканирс».

В ближайшие дни Рудолф подпишет с «Миннесотой» однодневный контракт, а в матче 3-го тура против «Лос-Анджелес Чарджерс» «Вайкингс» устроят тайт-энду торжественную церемонию.

По завершении футбольной карьеры Рудолф будет работать аналитиком на матчах студенческой конференции «Большая дюжина» для Peacock, а также вести радиошоу на Fox Sports.

Всего за карьеру 33-летний Рудолф поймал 482 передачи на 4,773 ярда с 50 тачдаунами.