Олеся Журавлева взяла 2 золотых медали на Чемпионате Европы по спортивной борьбе грэпплинг (UWW)

Горячие новости из столицы Азербайждана, Баку, где только что завершился Чемпионат Европы по спортивной борьбе грэпплинг (UWW).

Спортсменка из Тольятти Олеся Журавлёва, представляющая клуб Beverly Hills Jiu-Jitsu Club (BHJJC), везёт домой 2 золотых медали с чемпионата. Только вдумайтесь — все 8 схваток Олеся закончила досрочно болевыми и удушающими.

Поздавляем нашу спортсменку и желаем дальнейших ярких побед!