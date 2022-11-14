Таня Лиса – полузащитница «БроукБойз». Возможно, лучшая футболистка в истории медиафутбола!

Чем хорош медиафутбол? Как минимум тем, что там не боятся экспериментировать. Можете себе представить профессиональную мужскую команду, в которой играет девушка? Не можете, даже не пытайтесь!

А вот в медиафутболе такое вообще в порядке вещей. Знакомьтесь, Татьяна Лисицына или просто Лиса – полузащитница «БроукБойз»!

Татьяна родилась 29 декабря 1999 года в Санкт-Петербурге. Увлекается спортом с самого детства и успела позаниматься гимнастикой, легкой атлетикой и волейболом.

Футбол в жизни Тани появился случайно, она просто за компанию пошла на тренировку с подругами. «Это была любовь с первого взгляда. Мне было неважно, какая погода, где играть и с кем. Я просто тренировалась. Мне нравилось это и нравится по сей день», – вспоминала девушка.

Образование Таня получала в Москве, там же серьезно начала играть в футбол – училась в клубных школах «Одинцово» и «Сокол».

Медиафутбол как будто создали для таких как Лиса – обожающих игру девушек, которые по каким-то причинам не вышли на профессиональный уровень! В первом сезоне Медиалиги Татьяна играла за команду «На Спорте», отвечала за левый фланг в полузащите. Провела не так много матчей, потому что не проходила в состав.

После первого сезона Winline Медиалиги Лиса перешла в «БроукБойз». На МКС-2022 Таня сыграла за «Броуков» один матч и заняла вместе с командой второе место.

Во втором сезоне МФЛ вышла в двух матчах: проявила себя максимально круто, так как шла в стыки с мужиками и ноги не убирала. Правда именно из-за этого редко выходила на поле: в матче против бывшей команды «На Спорте» получила травму голеностопа.

А еще Лиса – амбассадор Puma!