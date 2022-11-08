Светлана Думич – первая девушка, забивавшая в Медиалиге. Называет себя матерью медийного футбола!

Кого можно назвать отцом медиафутбола? Есть несколько вариантов: например, основатель «Амкала» Герман El Classico или даже Картавый Ник. В общем, точного ответа на этот вопрос нет.

Зато легко можно сказать, кто мать медийного футбола. Знакомьтесь, Светлана Думич!

Светлана – хавбек «Reality». Начинала в медиафутболе в клубе «Ничего обычного» и в матче за третье место на МКС-2021 против «На спорте» даже выводила команду на поле с капитанской повязкой.

В первом сезоне Медиалиги Светлана реализовала пенальти и стала первой девушкой, забившей в этом набирающем популярность турнире.

Светлана поиграла и в женской, и в мужской командах. Вот как она описывает плюсы и минусы тренировок с мужиками:

«Скорости: приходиться работать с мячом в два раза быстрее. Меньше нытья – больше работы: парни никогда не ноют, что им отдали кривую передачу или что они устали. Но дриблинг ты точно не отработаешь, так как все парни длинноногие и быстрее тебя. Чаще всего приходиться играть в два-три касания. А если идешь в стык – намного чувствительнее и больнее, но все-таки терпимо. И главный минус – меньше игрового времени. Как бы ни старалась, уровень и физкачества говорят сами за себя».

В этом сезоне Winline Медиалиги Светлана до сих пор не сыграла ни минуты, и это ее боль.

Светлана встречается с полузащитником «Амкала» Майком Крапивниковым. Пара вместе тренируется и гоняет на футбольные матчи: очень классно, когда хобби сходятся!

Так а почему Светлана – мать медийного футбола? Да потому что она сама себя так называет, и никто не пытается это утверждение оспорить!