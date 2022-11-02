Вы же наверняка что-то слышали о Медиалиге? Самое главное отличие этого турнира от профессионального футбола – там можно заработать дополнительный балл в таблицу, выполняя челленджи между турами.

И на этой неделе в челлендже рубились футболистки, которых клубы пригласили в свои команды. Самый известный клуб Winline Медиалиги «Амкал» мощно усилил состав. Итак, знакомьтесь, Юлия Мясникова – защитница ЦСКА и капитан сборной Казахстана!

Юлия родилась 13 июня 1993 года в Караганде. Выступала за казахстанские клубы «Алма-КТЖ» и «БИИК-Казыгурт», шесть раз выиграла чемпионат страны, а с 2009-го выступает за национальную сборную.

Весной 2019-го Юлия перешла в московский ЦСКА и уже дважды взяла золото чемпионата России. Получается, футболистка становилась чемпионом восемь раз подряд – шесть на родине, два в ЦСКА!

Но всех этих титулов могло бы и не быть: в 22 года Юлия решила завершить карьеру, потому что... хотела выйти замуж! «Познакомилась с молодым человеком, и когда уже все шло к свадьбе, я поговорила с родителями и мне бабушка говорит: «Мы видим, что это не твое, что тебе хочется играть». А я продолжала сама тренироваться, ходить в зал. Да и нереализованные амбиции меня подталкивали вернуться. В итоге, спустя где-то девять месяцев без футбола я пишу тренеру: «Я вам еще нужна?». Он мне, по-моему, даже «привет» не написал и ответил коротко: «Чтобы через два дня была на базе». Это было в июне, я начала готовиться, а в августе играла в Лиге чемпионов», – рассказывала Юлия в интервью Артему Рыженко.

Чемпионат России-2022 завершен, началось межсезонье, поэтому есть время попробовать что-то новое. И теперь Юлия – игрок «Амкала». В челлендже уже поучаствовала, а в ближайшее время может и полноценно дебютировать в матче!