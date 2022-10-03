«Муж говорит, что раз у меня красивое тело, не нужно его прятать». Марина Мороз – первый боец UFC, снявшийся для журнала Playboy

Вошла в историю.

Украинка Марина Мороз на прошлой неделе вошла в историю. Она стала первым бойцом UFC, снявшимся для популярного мужского издания Playboy.

«Раньше я была очень закрытой и стеснительной, Америка изменила меня. Теперь я открытая и энергичная. Я показываю обнаженные фотографии, люди присылают мне позитивные сообщения. Тренировки для меня на первом месте, но подобные фотографии помогают мне расслабиться», – написала девушка, опубликовав фотку с анонсом в своих соцсетях.

Ну что же, знакомьтесь, Марина Мороз!

Марина родилась 8 сентября 1991 года. Чемпионка Украины по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров. В MMA дебютировала 23 ноября 2013 года с победы над соотечественницей Яной Куземой.

11 апреля 2015 года Марина провела первый бой в UFC. И снова успех – над бойцом из Шотландии Джоанн Калдервуд. На данный момент у Мороз девять поединков в промоушене: шесть побед и три поражения. Последний бой состоялся в марте: казахстанка Мария Агапова сдалась во втором раунде.

«Многие не знают о моей тяжелой жизни до UFC. Я много работала все время. Многие лгали мне, использовали меня. Мне даже приходилось жить в кладовой спортзала и спать на полу, я была так настроена на драки.Тяжелее всего мне было на протяжении 10 лет, когда я работала на ферме. Я доила коров, работала в саду, выгружала машины с зерном. Но у меня была мечта, я хотела заниматься профессиональным спортом», – рассказывала Марина перед боем с Агаповой.

Сейчас Марина живет во Флориде, тренируется и прокачивает соцсети, которые и приносят ей основной доход. Контент – чуть менее откровенный, чем фотки в журнале Playboy. Также у девушки есть собственный сайт, на котором она размещает «эксклюзивные фотографии».

Муж не против: «К этому он относится положительно. Он говорит, что раз у меня красивое тело, не нужно его прятать. Такие мужчины редкость».