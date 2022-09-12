Первая гонщица арабского происхождения в истории NASCAR – Тони Брейдингер. Рекордсменка Американского Автоклуба: 19 побед

Тони Брейдингер – пилот команды Venturini Motorsports, которая участвует в одной из национальных полупрофессиональных дивизионов ARCA американской линейки NASCAR.

Тони родилась 14 июля 1999 года в Калифорнии. В девять лет она увлеклась картингом вместе со своей сестрой-близнецом Энни: отец купил дочкам по личному карту, чтобы девочки не выясняли, чья очередь садиться за руль.

Талант Тони проявился очень быстро: с 19-ю победами она считается самой успешной гонщицей в истории Американского Автоклуба (USAC). В 2019-м Тони подавала заявку на участие в первом сезоне Серии W – главных женских автогонок, но в итоге не прошла отбор.

А в феврале 2021 года Тони дебютировала в NASCAR Camping World Truck Series (третий дивизион американской вертикали) на трассе во Флориде в составе команды Young’s Motorsports. И вошла в историю первой гонщицей арабского происхождения в истории NASCAR!

Фото: instagram.com/tonibreidinger