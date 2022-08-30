Хейли Фосетт – развивает главные женские автогонки. А свободное время возится со спортивными мотоциклами и собаками

Серия W продигает девушек в гонки с 2019-го – и с тех пор даже попала в пул серий поддержки «Формулы-1» и проводит заезды в дни Гран-при. А кто же развивает главные женские гонки планеты? Например, Хейли Фосетт – менеджер Серии W по работе со спонсорами!

Хейли попала в автогонки в 2018 году. И она точно здесь не случайный человек: в ее соцсетях много фотографий, где она следит за этапами «Формулы-1» в качестве зрителя, катается на спортивных мотоциклах и тусит с другими автолюбителями.

Сейчас до 2021 года она работала в маркетинговом отделе, а теперь пошла на повышение – взаимодействует со партнерами чемпионата по спонсорским командам.

Еще одно хобби Хейли – собаки. Какая же милота!