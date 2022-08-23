Новая девушка Риккардо – дочь бывшего гонщика «Феррари» и актриса: учится в Нью-Йорке и мечтает о Голливуде

Сезон-2022 у Даниэля Риккардо не задался: он набрал 19 очков (всего два финиша в топ-6, у напарника – 76 баллов) и на данный момент занимает 12-ю строчку в общем зачете, а «Макларен» пытается выкупить последний год его контракта ради замены на скандального Оскара Пиастри (чемпион «Ф-2», отказавшийся от места Алонсо в «Альпин») или любого другого пилота.

Зато в личной жизни у австралийского гонщика полный порядок. На летнем перерыве Дэн запостил несколько видео и фото, подтвердивших слухи – с ним отдыхала Хайди Бергер.

Хайди родилась 12 января 1997 года. Ее отец – австрийский автогонщик Герхард Бергер. На его счету 10 побед в Гран-при «Формулы-1», 12 поулов, 48 подиумов и два третьих места в общем зачете – в 1988-м и 1994-м, когда Бергер выступал за «Феррари». Он дружил с Сенной, соревновался с Простом, а теперь управляет немецкой серией ДТМ.

Хайди же – актриса и звезда телесериалов. Ее первые съемки – португальская мыльная опера «Уника Малхер», в которой она засветилась более чем в 100 эпизодах. В 2018-м девушка получила главную роль в сериале «Откуда эта Элиза?» – он сорвал огромную популярность в Португалии и собрал немало кинонаград.

В 2020-м производство сериала закончилось: с тех пор Хайди нигде не снималась. Сейчас она учится в Нью-Йоркском университете и мечтает получить роль в Голливуде

Даниэль и Хайди скрывали свои отношения достаточно длительное время. Слухи свели их в пару еще осенью 2021 года.

Фото: instagram.com/heidiberger_; REUTERS/Bernadett Szabo