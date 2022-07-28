Помните хотя бы одного пилота «Формулы-1» из Чехии? Возможно, вы вспомните Томаша Энге, который в 2001 году заменил в команде «Прост» травмированного Лучано Бурти и набрал 0 очков в трех последних Гран-при сезона – но, скорее всего, не за подвиги на трассе, а за два дисквала за наркотики (в 2002-м и 2012-м). А больше чехов в главных гонках мира и не было.

Но через несколько лет в «Формуле-1» может появиться второй представитель Чехии. Вернее, представительница: Тереза Бабичкова – пилот команды Puma W Series Team.

Тереза родилась 26 марта 2003 года в небольшом городке Врацове. Увлеклась автогонками в шесть лет: путь к скоростным болидам у нее получился нестандартным – в картинг она пришла через гимнастику, которой начала заниматься в три года.

До 18 лет она ездила только на картах, а зимой 2022 года приехала на тестовые заезды Серии W – и в марте официально стала участницей главных женских автогонок. Очевидно, что на данный момент Бабичкова набирается опыта: после пяти Гран-при у нее нет очков, а 12-е место в Великобритании – пока лучший результат.

Кумир Терезы – легендарная чешская гимнастка Вера Чаславска, завоевавшая в Токио-1964 и Мехико-1968 семь золотых олимпийских медалей. Несмотря на то, что любимый спортсмен Бабичковой никак не связан с автогонками, главная цель у девушки одна – «Формула-1». Ждем!

Фото: instagram.com/tereza_babickova