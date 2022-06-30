Марта Гарсия – из главных женских гонок. Мечтает о «Ф-1», тестировалась за «Феррари», выигрывала старейшую картинговую гонку (как Алонсо, Феттель и Хэмилтон)

Многие девушки мечтают заниматься автоспортом на самом высоком уровне, но удавалось это немногим. Всего пять женщин принимали участие в гонках «Формулы-1», последняя – Джованна Амати – в 1992 году.

А есть ли сейчас претендентки на участие в Гран-при? Есть! Знакомьтесь, Марта Гарсия – пилот CortDAO W Series Team женских гонок поддержки «Ф-1» Серии W.

Марта родилась 9 августа 2000 года в провинции Аликанте. Естественно, начинала с картинга и в 2015-м выиграла Trofeo delle Industrie. Это старейшая картинговая гонка в мире: в свое время там первенствовали Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

С 2019-го Марта гоняет в Серии W. Дебютный сезон стал самым удачным – 4-е место в общем зачете и победа на трассе «Норисринг». В текущем турнире испанка идет на 10-й строчке после трех Гран-при.

Марта признается, что ее цель – «Формула-1». Девушку уже приглашал «Феррари» для участия в трехдневных подготовительных сессиях, так что может мечта когда-нибудь и сбудется.

«Мне нравится Макс Ферстаппен, для меня сейчас лучший пилот. Мне нравится, как он пилотирует, его агрессивность», – так Марта ответила на вопрос об ориентирах в «Формуле-1»!

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; instagram.com/martagarcialopez19