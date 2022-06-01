Лучшая автогонщица мира прямо сейчас – Джейми Чедуик. Двукратная чемпионка женской «Формулы» и тест-пилот «Уильямса»

Кто сейчас лучший автогонщик мира? Конечно же, Макс Ферстаппен! Ведь именно он действующий чемпион «Формулы-1».

А кто же считается лучшей автогонщицей? Джейми Чедуик!

Давайте сначала разберемся, почему же она лучшая? Просто Джейми выиграла все сезоны Серии W – формульного турнира специально для женщин. Их проводят на машинах класса в «Формулы-3» в рамках Гран-при – в качестве гонок поддержки «Ф-1». А за титул дают призовые в $500 тысяч!

В 2019-м Чедуик стала чемпионкой, выиграв два заезда из шести и еще трижды финишировав на подиуме. В 2021-м результаты были еще круче: семь подиумов из восьми гонок, из них четыре победы.

Джейми родилась 20 мая 1998 года в британском Бате. Ее мама Жасмин имеет индийские корни, поэтому у девушки такая экзотичная внешность.

Автоспорт появился в жизни Джейми в 11 лет. Брат Оливер привел ее в картинг – и понеслось: от юношеского чемпионата Джинетты до победы в Серии W. А в 2019 году Чедуик взяли тест-пилотом в «Уильямс»!

Кстати, в сезоне-2022 Джейми выиграла уже три заезда из трех и едет на чемпионский хет-трик – только так, похоже, получится заработать денег на участие в обычных «Формуле-3» или «Формуле-2».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; instagram.com/jamiechadwick55