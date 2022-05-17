Джина-Мария – дочь Михаэля Шумахера. Разбирается в лошадиных силах не хуже брата Мика!

Каждый фанат «Формулы-1» знает, что у Михаэля Шумахера есть сын. Еще бы, ведь Мик второй сезон гоняет за «Хаас», пусть и без особых успехов. Но парню всего 23 года, да и чемпионом «Формулы-2» так просто не становятся.

Но Михаэль может гордиться не только сыном. Знакомьтесь, Джина-Мария – дочь лучшего гонщика всех времен!

Джина не связана с автоспортом, но лошадиных силах тоже разбирается, ведь она – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы по ковбойской выездке.

В ноябре 2019 года Джина выступила на турнире в Вероне и устроила шоу в честь отца. Она выехала на арену в шлеме и комбинезоне «Феррари» времен выступлений Шумахера за Скудерию, а лошадь была облачена в наряд, стилизованный под красный болид начала 2000-х, на котором даже присутствовало антикрыло с надписью «Horse Power» – «Лошадиная сила».

В ходе представления Джина с помощниками даже имитировали замену шин и «дозаправку» лошади – что-то вроде пит-стопа.

В инстаграме Джины, на который, кстати, подписаны более 130 тысяч человек, нет фотографий с пляжей, вечеринок в дизайнерских платьях и у туалетного зеркала. Только лошади, собачки и семейные фотки.

В общем, Шумахеры – семья спортивная. И пока чемпионских титулов у Джины-Марии даже больше, чем у Мика!