Новая девушка Фернандо Алонсо – репортер с Гран-при «Ф-1». Раньше работала на Олимпиаде в Сочи и футбольном ЧМ, освещает хоккей и теннис

Заменила бывшую Валентино Росси.

Сезон-2022 начался для Фернандо Алонсо не очень удачно: два схода, два финиша за пределами десятки, 2 очка в общем зачете.

В личной жизни у двукратного чемпиона «Формулы-1» тоже перемены: он расстался с бывшей Валентино Росси Линдой Морселли (с которой встречался 5 лет – с Гран-при Монако 2016-го). Знакомьтесь, Андреа Шлагер – новая девушка самого быстрого астурийца!

Андреа – ведущая телеканала ServusTV. Девушка освещает Гран-при «Формулы-1», и вы уже поняли, где Алонсо познакомился с австрийской красоткой!

В июне Андреа исполнится 40 лет: она ровно на год младше Фернандо. Кроме автоспорта, Шлагер ведет репортажи с хоккея и тенниса на том же канале, владельцем которого, кстати, является компания «Ред Булл».

В 2014-м Андреа работала в Бразилии на чемпионате мира по футболу и в Сочи на Зимней Олимпиаде, за что была номинирована на премию лучшего спортивного журналиста года Австрии.

Пара уже не скрывает отношения. Алонсо опубликовал в инстаграме фото, на котором они с Андреа катаются на лошадях, а девушка засветила фотки с совместных занятий серфингом.

Фото: instagram.com/andrea.m.schlager