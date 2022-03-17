Чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон наконец женился. На экс-модели Playboy и бывшей ринг-герл UFC

Карьере Баттона многие могут только позавидовать. Как и его личной жизни.
Знакомьтесь, Бриттни Уорд – жена Дженса!
Девушка родилась в 1992 году – она моложе Дженсона на 12 лет.
Бриттни с самого детства в модельном бизнесе. В 2010 году ее карьера пошла в гору: девушку заметило одно из ведущих агентств на турнире UFC, где она работала ринг-герл. Вершина успеха – съемки для Playboy!
В начале 2015-го Дженсон женился на Джессике Мичибате, но их брак не сложился, и уже в конце года они развелись. Бриттни – вторая жена гонщика, они cъехались в 2018-м после двух лет отношений.
У пары два ребенка: сын Хендрикс Джонатан и дочь Ленни Монроу. Счастливая семья!
А 12 марта наконец-то торжественно оформили брак.
Теперь Дженсон точно принесет в «Уильямс» (где он работает советником пилотов) немного радости.
Пьянка после гонки с чемпионами «Ф-1»: Баттон сломал руку о барабан в шотбаре за 4 дня до нового Гран-при – но все равно укатал напарника
Бриаторе годами покорял сердца супермоделей и побеждал в гонках. После свадьбы его изгнали из «Формулы-1»
Безумная история «Брауна» в «Формуле-1»: команду купили за 1 фунт, выступали без денег, но выиграли чемпионат
Фото: Instagram/brittnyward, jensonbutton
Комментарии