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Чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон наконец женился. На экс-модели Playboy и бывшей ринг-герл UFC

девушки и спорт
Бриттни Уорд
Браун
Дженсон Баттон Дженсон Баттон
Формула-1
Авто Авто
Дженсон Баттон – настоящая легенда автоспорта: 18 сезонов в «Формуле-1», чемпион мира-2009 в составе сказочного «Брауна», 309 Гран-при (больше только у трех пилотов). А еще он вообще-то вице-чемпион 2011 года и бронзовый призер в 2004-м.

Карьере Баттона многие могут только позавидовать. Как и его личной жизни.

Знакомьтесь, Бриттни Уорд – жена Дженса!

 
 
 
 

Девушка родилась в 1992 году – она моложе Дженсона на 12 лет.

 
 
 
 

Бриттни с самого детства в модельном бизнесе. В 2010 году ее карьера пошла в гору: девушку заметило одно из ведущих агентств на турнире UFC, где она работала ринг-герл. Вершина успеха – съемки для Playboy!

 
 
 
 

В начале 2015-го Дженсон женился на Джессике Мичибате, но их брак не сложился, и уже в конце года они развелись. Бриттни – вторая жена гонщика, они cъехались в 2018-м после двух лет отношений.

 
 
 
 

У пары два ребенка: сын Хендрикс Джонатан и дочь Ленни Монроу. Счастливая семья!

 
 
 
 

А 12 марта наконец-то торжественно оформили брак.

Теперь Дженсон точно принесет в «Уильямс» (где он работает советником пилотов) немного радости.

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Фото: Instagram/brittnywardjensonbutton

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