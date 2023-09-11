9 комментариев

Железное регби
Блог
Трибуна

Этот Кубок мира – самый технологичный в истории. Что придумали для главного турнира в регби?

Кубок мира по регби Кубок мира по регби
World Rugby (IRB)
технологии технологии
Регби Регби

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: это «Железное регби» – блог, который сейчас очень актуален, ведь во Франции стартовал Кубок мира по регби – главный турнир четырехлетия. Поддержите блог плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты про этот брутальный спорт чаще появлялись в вашей ленте.

Кубок мира-2023 окажется самым технологичным в истории? 

Международная федерация регби вводит новую статистику, которую впервые применит именно во Франции. Она создавалась в сотрудничестве с аналитическими компаниями Opta и Capgemini.

Всего пресс-служба World Rugby анонсировала три новинки. Каждая из них нацелена на улучшенное восприятие игры зрителями. Графика со статистическими данными будет появляться во время матчей наравне с той, которая была раньше.

Однако статистические обновки – далеко не единственные, о которых позаботилась главная регбийная организация. Стартующий Кубок мира продемонстрирует еще и ряд технологических новшеств. Рассказываем обо всех.

Инсайты позиций на поле (Pitch Position Insights)

Технология оценивает зону на поле, через которую атакующая команда с наибольшей вероятностью занесет попытку. Аналогично оценивается вероятность обороняющейся команды успешно отзащищаться на том или ином участке поля.

Данные, которые собирались последние три года в тест-матчах и квалификационных играх Кубка мира-2023, показывают, что статистически некоторые команды успешнее защищают одни зоны, чем другие.

За счет этой технологии болельщики получат дополнительную интересную информацию, сопоставив оба фактора (атаки одной команды в той или иной зоне и защиты другой). Это будет выглядеть так:

На графиках данные по матчу-открытию, в котором сыграли Франция и Новая Зеландия (результат – здесь). Согласно информации от аналитиков, у игроков «Ле Бле» наивысшая вероятность заносить попытки через левый фланг атаки. В то же время у All Blacks именно слева в своей 22-метровой зоне наилучший процент успешно отраженных атак соперника.

Ожидаемые очки (Expected Points или XP)

Работать через коридор и попробовать занести попытку или прагматично бить по воротам? Извечная головоломка для регбистов, напоминающая фразу про «синицу в руках и журавля в небе». Теперь технология Expected Points подскажет зрителю, какие шансы у атакующей команды заработать очки одним и вторым способом после штрафного с той или иной точки.

Также XP делает прогноз на итоговый счет.

Этот алгоритм использует различные факторы при оценке: счет на данный момент, количество сыгранных минут и наличие у команды преимущества по игрокам (удаления временные или до конца матча).

Данные собирались с тысяч регбийных игр за последние 10 лет. На их основании алгоритм делает прогноз по вероятному количеству очков, которая команда сможет набрать в одном эпизоде и за всю игру.

Трекер динамики (Momentum Tracker)

Эта технология рассчитывает шансы команды на набор очков по ходу матча не только непосредственно во время атаки, но и в момент успешной обороны и выхода из нее.

В этом алгоритме задействован искусственный интеллект.

Он измеряет динамику каждой команды, анализирует каждую минуту игры, учитывает текущий счет, преимущество позиции игрока по отношению к сопернику, его активное время в игре, количество времени владения мячом, сыгранных фаз и прогнозы очков накануне матча.

А что еще? Камеры, повторы и обновленный видеоассистент

И это только часть обновлений, внедренных на Кубке мира. Ранее World Rugby анонсировала такие инновации, как Бункер ТМО, Hawk-Eye (да, тот самый «Cоколиный глаз» из тенниса теперь и в регби), Ref Cam и Shot Clock.

Что все это такое?

Бункер ТМО. В регби уже давно есть видеоассистент, который называется ТМО – уже привычная практика просмотра спорного эпизода либо специально ответственным судьей, либо самим главным арбитром. Теперь же в регби пошли дальше и ввели ТМО, скажем так, версии 2.0.

VAR – сырой вариант ТМО: почему футболу нужно перенять опыт регби

Его цель – сделать игру более динамичной за счет сокращения числа пауз и их продолжительности. При возникновении спорной ситуации – например, пограничного нарушения, которое может потянуть как на желтую, так и на красную карточку, главный арбитр передает решение по эпизоду «Офицеру по рассмотрению грубой игры» (FPRO). Игра возобновляется быстрее и не затягивается.

На время разбора инцидента игрок-нарушитель получает желтую и по правилам удаляется на 10 минут. Бункеру ТМО дается до 8 минут на определение степени тяжести нарушения и вынесение решения.

Если фол после пересмотра момента со всех имеющихся ракурсов тянет на желтую, то игрок просто досиживает 10-минутное удаление на скамейке штрафников, после чего возвращается на поле. Если же фол определяют как тянущий на красную карточку, то эта информация передается судье в поле и он удаляет провинившегося регбиста до конца матча. Заменить его в таком случае не смогут.

Hawk Eye. Что-то на теннисном. Технология не нова в спорте, но теперь «Ястребиный глаз» впервые поможет судьям и в регби. Он будет использоваться в качестве независимого видеоповтора. Должен повысить точность в принятии решений.

Если эти две технологии в первую очередь призваны помочь судьям, то две следующие – болельщикам. В их впечатлениях от игры. Ref Cam. Дополнительная камера – на судье – ранее уже применялась в регби. Сейчас ее вернули. Организаторы аргументируют это возможностью смотреть матч с новых ракурсов, что «позволит болельщикам стать еще ближе к происходящему». Это действительно хорошее подспорье и очень увлекательное.

Shot Clock. Попросту таймер. Он и так был в регби во время выполнении ударов по воротам – все те же 90 секунд для пробития реализации, 60 – для выполнения штрафного. Новшество заключается лишь в том, что теперь отсчет времени будет отображаться как на табло стадиона, так и в графике телетрансляции. То есть его будут видеть и болельщики на стадионе и у экранов, и сам бьющий.

Похоже, Кубок мира-2023 и правда станет самым технологичным в истории регби.

Еще больше о регби – в Telegram-канале «Железное регби»

Фото: World Rugby; IMAGO/Claire Jeffrey / SPP, IMAGO/Mylene Deroche /Global Look Press

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Осипов
Спасибо, очень интересно, буду следить за блогом)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Карпюк
Сколько деталей, здорово!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Pumpkin
Каждый раз поражаюсь, как же далеко регби в плане применения технологий непосредственно в игре ускакал от всего остального игрового спорта. 👍
А камеры на рефах очень сильно помогли бы всем остальным игровикам относится к судьям более почтительно 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Херня, разобраться бы с правилами до конца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WatrikVLZ
Кто вкурсе, где можно смотреть прямые эфиры или повторы игр, этого чемпионата?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Лисицын
Уже по первому туру могу с уверенностью сказать, что игра стала гораздо динамичнее. Просто глаза радуются)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Железнов
Автор
Ответ Олег Осипов
Спасибо, очень интересно, буду следить за блогом)
спасибо вам за оценку! :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Лисицын
Ответ prus_3
Херня, разобраться бы с правилами до конца.
для простоты понимания стоит начать с регби-7
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Лисицын
Ответ WatrikVLZ
Кто вкурсе, где можно смотреть прямые эфиры или повторы игр, этого чемпионата?
сообщества в ВК (Регби, Раггер)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий