9 комментариев

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От редакции Sports.ru: это «Железное регби» – блог, который сейчас очень актуален, ведь во Франции стартовал Кубок мира по регби – главный турнир четырехлетия. Поддержите блог плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты про этот брутальный спорт чаще появлялись в вашей ленте.

Кубок мира-2023 окажется самым технологичным в истории?

Международная федерация регби вводит новую статистику, которую впервые применит именно во Франции. Она создавалась в сотрудничестве с аналитическими компаниями Opta и Capgemini.

Всего пресс-служба World Rugby анонсировала три новинки. Каждая из них нацелена на улучшенное восприятие игры зрителями. Графика со статистическими данными будет появляться во время матчей наравне с той, которая была раньше.

Однако статистические обновки – далеко не единственные, о которых позаботилась главная регбийная организация. Стартующий Кубок мира продемонстрирует еще и ряд технологических новшеств. Рассказываем обо всех.

Инсайты позиций на поле (Pitch Position Insights)

Технология оценивает зону на поле, через которую атакующая команда с наибольшей вероятностью занесет попытку. Аналогично оценивается вероятность обороняющейся команды успешно отзащищаться на том или ином участке поля.

Данные, которые собирались последние три года в тест-матчах и квалификационных играх Кубка мира-2023, показывают, что статистически некоторые команды успешнее защищают одни зоны, чем другие.

За счет этой технологии болельщики получат дополнительную интересную информацию, сопоставив оба фактора (атаки одной команды в той или иной зоне и защиты другой). Это будет выглядеть так:

На графиках данные по матчу-открытию, в котором сыграли Франция и Новая Зеландия (результат – здесь). Согласно информации от аналитиков, у игроков «Ле Бле» наивысшая вероятность заносить попытки через левый фланг атаки. В то же время у All Blacks именно слева в своей 22-метровой зоне наилучший процент успешно отраженных атак соперника.

Ожидаемые очки (Expected Points или XP)

Работать через коридор и попробовать занести попытку или прагматично бить по воротам? Извечная головоломка для регбистов, напоминающая фразу про «синицу в руках и журавля в небе». Теперь технология Expected Points подскажет зрителю, какие шансы у атакующей команды заработать очки одним и вторым способом после штрафного с той или иной точки.

Также XP делает прогноз на итоговый счет.

Этот алгоритм использует различные факторы при оценке: счет на данный момент, количество сыгранных минут и наличие у команды преимущества по игрокам (удаления временные или до конца матча).

Данные собирались с тысяч регбийных игр за последние 10 лет. На их основании алгоритм делает прогноз по вероятному количеству очков, которая команда сможет набрать в одном эпизоде и за всю игру.

Трекер динамики (Momentum Tracker)

Эта технология рассчитывает шансы команды на набор очков по ходу матча не только непосредственно во время атаки, но и в момент успешной обороны и выхода из нее.

В этом алгоритме задействован искусственный интеллект.

Он измеряет динамику каждой команды, анализирует каждую минуту игры, учитывает текущий счет, преимущество позиции игрока по отношению к сопернику, его активное время в игре, количество времени владения мячом, сыгранных фаз и прогнозы очков накануне матча.

А что еще? Камеры, повторы и обновленный видеоассистент

И это только часть обновлений, внедренных на Кубке мира. Ранее World Rugby анонсировала такие инновации, как Бункер ТМО, Hawk-Eye (да, тот самый «Cоколиный глаз» из тенниса теперь и в регби), Ref Cam и Shot Clock.

Что все это такое?

Бункер ТМО. В регби уже давно есть видеоассистент, который называется ТМО – уже привычная практика просмотра спорного эпизода либо специально ответственным судьей, либо самим главным арбитром. Теперь же в регби пошли дальше и ввели ТМО, скажем так, версии 2.0.

Его цель – сделать игру более динамичной за счет сокращения числа пауз и их продолжительности. При возникновении спорной ситуации – например, пограничного нарушения, которое может потянуть как на желтую, так и на красную карточку, главный арбитр передает решение по эпизоду «Офицеру по рассмотрению грубой игры» (FPRO). Игра возобновляется быстрее и не затягивается.

На время разбора инцидента игрок-нарушитель получает желтую и по правилам удаляется на 10 минут. Бункеру ТМО дается до 8 минут на определение степени тяжести нарушения и вынесение решения.

Если фол после пересмотра момента со всех имеющихся ракурсов тянет на желтую, то игрок просто досиживает 10-минутное удаление на скамейке штрафников, после чего возвращается на поле. Если же фол определяют как тянущий на красную карточку, то эта информация передается судье в поле и он удаляет провинившегося регбиста до конца матча. Заменить его в таком случае не смогут.

Hawk Eye. Что-то на теннисном. Технология не нова в спорте, но теперь «Ястребиный глаз» впервые поможет судьям и в регби. Он будет использоваться в качестве независимого видеоповтора. Должен повысить точность в принятии решений.

Если эти две технологии в первую очередь призваны помочь судьям, то две следующие – болельщикам. В их впечатлениях от игры. Ref Cam. Дополнительная камера – на судье – ранее уже применялась в регби. Сейчас ее вернули. Организаторы аргументируют это возможностью смотреть матч с новых ракурсов, что «позволит болельщикам стать еще ближе к происходящему». Это действительно хорошее подспорье и очень увлекательное.

Shot Clock. Попросту таймер. Он и так был в регби во время выполнении ударов по воротам – все те же 90 секунд для пробития реализации, 60 – для выполнения штрафного. Новшество заключается лишь в том, что теперь отсчет времени будет отображаться как на табло стадиона, так и в графике телетрансляции. То есть его будут видеть и болельщики на стадионе и у экранов, и сам бьющий.

Похоже, Кубок мира-2023 и правда станет самым технологичным в истории регби.

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Фото: World Rugby; IMAGO/Claire Jeffrey / SPP, IMAGO/Mylene Deroche /Global Look Press