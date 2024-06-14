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7 мин.

Смотрели Евро-2004? Делитесь историями о легендарном турнире и получайте призы

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Евро-2004 – 20 лет (да, 20!). Именно тогда команда Греции, которая до этого не выходила из группы международных турниров, взяла золото. Сколько лет вам было, когда это случилось? Вы смотрели дома в ночи при свете телевизора на кухне или весело комментировали каждый момент с друзьями? Хочется зачитаться вашими историями – такими, что до сих пор отзываются в сердце.

Конкурс!

Расскажите вашу историю Евро-2004 под этим постом. Среди пользователей, которые сделают это до 20 июня, мы выберем двух победителей: первого определим мы – команда Трибуны, а второго – вы (им станет автор самого заплюсованного комментария).

Победителей объявим 23 июня и отправим паки к Евро-2024: альбом и наклейки Topps.

Начинают сотрудники Спортса.

Халиль Гайнутдинов, фоторедактор/дизайнер

Евро-2004 запомнился стандартным провалом надежд на сборную и констатацией факта: все ее тренеры сходят с ума.

Евсеев не выбирал эвфемизмов: мы на Евро. Объективно, там было без шансов: снова в группе смерти. Где Испания с Раулем и Морьентесом и еще не ливерпульскими, но уже созревшими Торресом и Хаби Алонсо. Португалия с Фигу, Руем Коштой и восходящим Роналду. Ну и бонусом будущий чемпион. 

Впрочем, с тем поколением игроков, казалось, все равно можно было навести шороху в Европе. Аленичев со свежим голом из финала Лиги чемпионов – чем не звезда? Чертовски горячий Измайлов. Даже без обромантаненного гения Титова в центре для созидания были Лоськов, Радимов и целый Мостовой. 

Но, как показывает практика, у нас почти каждый, кто добирается до какой-нибудь главной должности, неминуемо становится безумцем. Ярцев задергался и прогнал Царя после первого же матча. Бесконечно верил в покорителя Швейцарии Булыкина, а Сычева и Кержакова держал на привязи, хотя их прайм был очевиден еще из 2002-го. Ну а то, что Аршавин вообще не поехал в Португалию, было попросту вопиющим футбольным преступлением. Иллюзия успеха в очередной и далеко не последний раз расшиблась о стеклянный потолок реальности.

Юрий Сахаров, руководитель команды аналитики

Мне 12 лет и я практически не увлекаюсь футболом и вообще спортом. Но все-таки ради интереса смотрю какие-то крупные турниры сборных. Хорошо помню ЧМ-2002, чуть хуже Евро-2000 и совсем смутно припоминаю ЧМ-98 (хотя любовь к сборной Аргентины идет как раз оттуда).

Несмотря на то, что все-таки смотрю такие турниры, футбол для меня – что-то не сильно интересное, тут скорее все смотрят и обсуждают, ну и я посмотрю. Но почему-то именно в 2004-м после просмотра первого же матча Португалия – Греция я безумно захотел начать играть сам. Выглянул из окна и увидел, что во дворе пацаны (часть из них я знал) пинают мяч на небольшом асфальтовом пятачке, где вместо ворот арки для отбивания ковров.

Начиная со следующего дня, примерно каждый день с утра и до позднего вечера я проводил на этом асфальтовом пятачке, играя в футбол и ежедневно разбивая все колени и локти. В течение недели после начала Евро я уговорил маму сходить на рынок и купил свою первую футбольную форму – домашнюю футболку сборной Португалии и Фигу с семеркой на спине. Евро закончилось, но я так и продолжал с утра до ночи играть в футбол во дворе. А когда закончилось лето, я пошел в школьную футбольную секцию, еще где-то через год в местную команду и так и до сих пор, начиная с Евро-2004, не представляю свою жизнь без футбола. 

Тимур Калухов, продакт-менеджер

Для меня это был первый Евро, который я помню и смотрел внимательно. Мы с мамой как раз тогда поехали отдыхать в Грецию. Днем я следил за матчами в лобби, а после пляжных сессий смотрел вечерние матчи в номере отеля, пока мама собиралась на ужин. После ужина мы шли в бар у дороги, где сидели на веранде на барных стульях, а роль столов выполняли огромные бочки.

Там был огромный экран с проектором, на котором мы с мамой смотрели уже ночные матчи, отбиваясь от мошек. Там же переживали великую серию пенальти Португалии и Англии, когда вратарь Рикарду пошел отбивать удар Васселла голыми руками.

Я традиционно болел за любимых французов, которых выбили греки. Финал Португалия – Греция мы смотрели также в баре, и с финальным свистком улицы сошли с ума: все прыгали, машины гудели и праздновали. Это самое яркое воспоминание о Евро у меня. Долгое время во дворе я гонял в футбол оригинальным мячом Roteiro с того самого турнира.

Илья Котликов, руководитель отдела продаж

Мне было 11 лет и у меня появилось понятие личного пространства. Из газетных и журнальных вырезок я сделал на двери своей комнаты коллаж из футбольных событий Евро 2004 и собрал вопрос: «На какой минуте Харистеас забил победный гол в финале». Ответ «57» (помню до сих пор) был паролем для входа в мою комнату.

Артем Терентьев, автор Спортса

Мне было 11. Планировал посмотреть вообще все матчи Евро − такой челлендж. Но посыпался и уснул на Швейцария vs Франция в группе. На следующий день искал голы Зидана и Анри в новостях по ТВ. Вроде как внутренне засчитал себе рекорд.

Сборная России не вызывала особых эмоций. Наши играли настолько скучно, что даже наивно-детское восприятие не рисовало чудо. Но запомнилось, как после гола Дмитрия Кириченко будущим чемпионам − грекам (когда сборная России про всем раскладам уже вылетела) − я позвонил другу в соседний дом. Еще по старому телефону, где надо крутить цифры. Полчаса удивлялись, что происходит. 

Потом с этим другом мы навсегда поссорились из-за игры в казаки-разбойники. Даже не представляю, как нам это удалось, но я был за разбойников.

Ну что, теперь ваша очередь! Ждем душевные истории в комментариях: чтобы поучаствовать в конкурсе – оставляйте их до 20 июня.

Фото: Gettyimages/Martin Rose / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Milos Bicanski / Stringer, Andreas Rentz / Staff, Ben Radford / Staff, Christof Koepsel / Staff; East News/ AP Photo/Darko Vojinovic

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9 комментариев
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именно с ЕВРО 04 у меня связаны самые тёплые детские воспоминания

Мне было 8, я только прилетел из Египта в Москву, пошёл на коробку играть с отцом в день матча Португалия - Греция
К нам подошёл пьяный мужик и попросил ударить «на технику», мяч естественно улетел. Я тогда испугался, а сейчас со смехом вспоминаю. Прихожу домой, а там уже матч начался. Естественно, был уверен, что Португалия размажет, но был в шоке

Затем наши благополучно проиграли Испании, а я уехал на дачу. Там и прошли счастливые дни того Евро: удаление Овчинникова, договорняк Швеции и Дании, пятка Златана, автобус греков и скандал в сборной в связи с интервью Мостового. Когда пересматриваю моменты того Евро, то вспоминаю своё детство… это что-то личное, оно никуда не уйдёт.

И вот проходит 4 года, я снова на даче под городом Чехов (Московская область)… 2008 год. Россия начинает из рук вон плохо с Испанией… уже особо верить не хочется, на чердаке свежий Total Football, играю в поле с пацанами в футбол, по вечерам разводим костёр и ждём матчи… наши с греками, упорная борьба, пас Семака… я выбегаю в ночной сад и оруууу…
В соседних домах включается свет…

Игра со Швецией, возвращение Аршавина… надежды… удар Павлюченко, гол Андрея Сергеевича 🔥 мы вышли из группы, я снова ору на весь сад… соседка тетя Мила на следующий день проезжала на машине, остановилась и сказала: «Егор, ты будишь нас уже какую ночь… что случилось?»

1/4 с Нидерландами… я смотрю с отцом на веранде, в комнате дедушка, который видел много турниров и привил ко мне любовь к спорту…

Смотрел в комментарии Орлова-великий репортаж… столько моментов, гол Павлюченко и я уже не думая бегу на улицу… выбегает сосед, мы орем на весь поселок …

Голландия сравнивает, папа говорит: надо ждать пенальти, там шансов больше… Жирков падает в штрафной, я снова бегу во двор и ору: пенальти!!!!
Возвращаюсь, а игра продолжается…. Михелс просит продолжать

А там сами все знаете… это лучшее события детства, я не знаю, что может быть круче… забеги Аршавина, гол Торбинского, прыгающий Гуус Иваныч 😌 мы пошли гулять по посёлку, кругом пьяные мужики, все обнимаются, никто не верит

На полуфинал с Испанией мы с мамой полетели в Барселону… матч смотрели в компании испанцев, наших даже фаворитами считали, но увы… поздравлял испанцев, купил футболку Фабрегаса, съездил на Камп Ноу и влюбился в Барселону, с 12 лет со мной она))

Финал смотрел также в компании испанцев, а потом вышел на улицу и там был настоящий праздник и танцы

Может, по-детски банально вышло, но эти эмоции со мной навсегда

Через 13 лет вернулся на дачу и нашёл тот самый выпуск Тотал Футбол с Дрогбой на обложке :))

P.S. Ну и куда же без стикеров Panini, собирали всем классом наклейки Евро 08, мне штук 20 не хватило, друг пару зажал повторив, я обиделся на него :)
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Лето 2004-го года я, 15-летний пацан, частично провёл в полевом лагере. Это был лесной палаточный городок где-то в Подмосковье. Поехали мы туда от досугового центра, задача была помочь с реставрацией давно заброшенной усадьбы графа Келлера. Разумеется, никаких телевизоров там не было, только кнопочный мобильный телефон. Я очень хотел посмотреть матч сборной России против греков - другие игры групповой стадии застал ещё в Москве. Неподалёку от палаточного городка мы с моей мамой - она работала в лагере вожатой - нашли ветхий полуразрушенный домик (видимо, времён того самого графа Келлера). Там жил мужичок, который, как выяснилось, смотрел матчи Евро на своём стареньком телевизоре. Картинка была чёрно-белой, сигнал то и дело пропадал. Но разве это имело большое значение, ведь я увидел в прямом эфире ту самую победу российской сборной - единственный наш успех на том турнире. Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, потом ворота соперника поразил Дмитрий Булыкин. Наши победили - 2:1. Помню, что очень радовался, хоть тот матч для россиян и не имел турнирного значения - из-за двух поражений на старте команда лишилась шансов выйти в плей-офф. Как выяснилось позже, в тот вечер мы обыграли будущих чемпионов. Я вернулся в свою палатку счастливым. Удивительное дело: это было 20 лет назад…
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Начинал плотно следить за крупными турнирами с ЧМ-98 и с юных лет испытывал слабость к спортивной журналистике, поэтому в 2004 году решился на то, что бумерам не понять - тетрадка по Евро с результатами, статистикой и краткими обзорами всех матчей. Где она сейчас - никто не знает, но душу дьяволу бы продал, чтобы перечитать в ней свои мысли из прошлого. Точно помню, что был восхищён игрой юного Уэйна Руни, которого нарёк «открытием чемпионата», и бомбардирскими подвигами Милана Бароша. Запомнилось, как после окончания матча Россия-Испания в 6 утра по Иркутскому времени соседский петух затянул утреннее ку-ка-ре-ку, а я в этот момент не мог уснуть, прокручивая в уме наше поражение и не подозревая, сколько ещё я их застану в качестве преданного болельщика сборной. Турнир подарил унылого чемпиона в стиле «забиваем головой с углового и ставим автобус» - Португалия заслужила победы больше. А так трава была зеленее и воздух чище, сейчас это чувствуется особо остро…
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прекрасные времена и прекрасный евро .греки и чехи навсегда в памяти
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Турнир разочарование. Это был мой третий Евро и я опять болел за Голландию. Состав был лучше некуда, возможно сильнее даже чем на прошлом евро. Подумать только все ещё топовые Овермарс, Давидс, Сар, Ф. де Бур, Коку, пиковые Зеедорф, Нистелрой, Стам, и новая молодая россыпь из Снейдера, Ван дер Варта,Хейтинги, Роббена.
В итоге еле выползли из группы, проиграв лучшей сборной Чехии из всех что я видел, и споткнулись в полуфинале на Португалии которая стала просто проклятьем каким-то для голландцев. До этого не пустили на чмяк опередив в группе. Выбьют и на следующем ЧМ в скандальном матче имени Иванова. Потом ещё и на Евро 2012 в группе обыграют.

Жалко чехов. Они были лучшей командой турнира, но так и не смогли взломать бетонный автобус греков ещё и пропустили в дополнительное время. Возможно это был последний шанс чехов выиграть такой крупный турнир.
Жаль и португальцев, вернее того поколения Кошты, которое так ничего и не выиграло. Смотреть на игры греков было мучением, да они умирали на поле, демонстрировали удивительную самоотдачу, а где то сильно везло, но индивидуально вообще ниочем были. Неудивительно что так никто из той сборной толком и не заиграл на топ уровне.
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Г-н Гайнутдинов, а в какую Германию должен был поехать Аршавин и при чём тут вообще российская сборная на Евро-2004??? 😳
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Чемпионат Европы-2004 должен был стать для меня первым крупным турниром, просмотренным у экрана телевизора. Мне было 10. Я и брат ждали его с огромным нетерпением и начали готовиться к нему за несколько недель. Первое, что мы сделали – собрали небольшую мелочь и отправились в один из ближайших киосков для покупки спецвыпуска газеты «Еврофутбол», где была вся информация и командах-финалистах. Но газета прожила недолго: спустя несколько дней мы распотрошили ее для самодельной тетрадки к чемпионату, в которую вклеивали составы, фотографии, рисовали логотипы сборных и вручную делали портфолио каждого участника Евро.

За день до открытия Евро у меня был день рождения. После домашней посиделки я отправился с другом в свой двор погонять мяч, нацепив новенькую лигочемпионскую футболку «Локомотива» с фамилией «Измайлов» на спине. Не знаю, представлял ли я себя на лиссабонском «Да Луш» или еще где-нибудь на португальском стадионе, когда наносил удар, но прекрасно помню, что в этот момент моя нога подкосилась и я всем весом упал на выпрямленную левую руку, которую по незнанию не смог сгруппировать. В итоге злополучное падение и громкий детский крик – так я переживал перелом. Со слезами я вернулся домой, рассказал все родителям и в тот же вечер поехал в травмпункт, где мне, перепуганному, наложили гипс. В итоге матч открытия и игру наших с испанцами я смотрел с перевязанной бинтами рукой и косынкой.

Впрочем, ни травма, ни даже поражение от Испании не испортили во мне воодушевленного праздником футбола настроения. С братом мы шли во двор, брали туда нашу тетрадку, и выучив составы играющих команд и вообразив себя на чемпионате, репетировали матчи Евро, причем я умудрялся играть в воротах с огипсованной рукой. С ним же я собирал коллекцию фишек к Евро-2004 и впервые пробовал пепси-колу, на которую мы, сорванцы, нахально брали деньги из маминого кошелька. Иначе и не могло быть, ведь на банках были звезды мирового футбола: Бекхэм, Рауль, Роберто Карлос, Тотти и наш Марат Измайлов. Чуть позже мы добрались и до больших пластиковых бутылок, на которые тратили немыслимые по тем временам 40 рублей. Но и эта трата была оправдана: со всех крышек на нас также смотрели лучшие футболисты планеты.

Евро между тем шел полным ходом. Пожалуй, наибольшее удовольствие я получил на матче-песне Англия-Хорватия. И вовсе не потому, что эта игра стала самой результативной на чемпионате. Просто в тот день мне попало в руки целое море чипсов и сухариков, которые я в унисон происходящему на поле смаковал на протяжении всех 90 минут. Ну а больше всего эмоций я оставил, конечно, на триллере между Португалией и Англией. Я так сильно болел за англичан, что промах Васселла в серии пенальти и победный гол вратаря Рикарду расстроили меня не меньше сломанной руки. Когда игра закончилась, на часах было уже два часа ночи – так поздно футбол я еще не смотрел.

А вот за главную «золушку» Евро, Чехию, я не болел. Почему – не знаю. Хотя их камбэки на групповом этапе мне отпечатались на всю жизнь. Зато всем сердцем переживал за греков – от самого первого матча до финала, за исключением, разве что, игры с нашими, где болельщицкие предпочтения могли быть только на одной стороне. Я праздновал гол Харистеаса французам и вместе с Никополидисом ждал финального свистка. Затем с радостью узнал о том, что в полуфинале повержены чехи, ибо досмотреть этот матч до конца я не мог. Однако финал я не проспал, как получилось с финалом Лиги чемпионов «Порту» - «Монако», запечатлев в своей памяти исторический мяч все того же Харистеаса и слезы юного Криштиану Роналду. Вот таким я запомнил Евро-2004 – турнир, с которого началась моя любовь к футболу.
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как раз заканчивал школу. турнир особо не запомнился, разве, что голом Кириченко Греции) ЧМ98, Евро 2000 и ЧМЯК были намного интереснее
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Без рефлексий постсобытийных и спустя много лет, но события, первые приходящие ассоциации и личности: Южно-кавказский грек Карагунис), неоднозначный комментаторский опыт Егора Титова, "проиграли будущим чемпионам", массовый обвал грандов, в остальном не сказать, что особенно фееричный по играм, но и не настолько и блеклый чемпионат был)
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