Смотрели Евро-2004? Делитесь историями о легендарном турнире и получайте призы

Евро-2004 – 20 лет (да, 20!). Именно тогда команда Греции, которая до этого не выходила из группы международных турниров, взяла золото. Сколько лет вам было, когда это случилось? Вы смотрели дома в ночи при свете телевизора на кухне или весело комментировали каждый момент с друзьями? Хочется зачитаться вашими историями – такими, что до сих пор отзываются в сердце.

Конкурс!

Расскажите вашу историю Евро-2004 под этим постом. Среди пользователей, которые сделают это до 20 июня , мы выберем двух победителей: первого определим мы – команда Трибуны, а второго – вы (им станет автор самого заплюсованного комментария).

Победителей объявим 23 июня и отправим паки к Евро-2024: альбом и наклейки Topps.

Начинают сотрудники Спортса.

Халиль Гайнутдинов, фоторедактор/дизайнер

Евро-2004 запомнился стандартным провалом надежд на сборную и констатацией факта: все ее тренеры сходят с ума.

Евсеев не выбирал эвфемизмов: мы на Евро. Объективно, там было без шансов: снова в группе смерти. Где Испания с Раулем и Морьентесом и еще не ливерпульскими, но уже созревшими Торресом и Хаби Алонсо. Португалия с Фигу, Руем Коштой и восходящим Роналду. Ну и бонусом будущий чемпион.

Впрочем, с тем поколением игроков, казалось, все равно можно было навести шороху в Европе. Аленичев со свежим голом из финала Лиги чемпионов – чем не звезда? Чертовски горячий Измайлов. Даже без обромантаненного гения Титова в центре для созидания были Лоськов, Радимов и целый Мостовой.

Но, как показывает практика, у нас почти каждый, кто добирается до какой-нибудь главной должности, неминуемо становится безумцем. Ярцев задергался и прогнал Царя после первого же матча. Бесконечно верил в покорителя Швейцарии Булыкина, а Сычева и Кержакова держал на привязи, хотя их прайм был очевиден еще из 2002-го. Ну а то, что Аршавин вообще не поехал в Португалию, было попросту вопиющим футбольным преступлением. Иллюзия успеха в очередной и далеко не последний раз расшиблась о стеклянный потолок реальности.

Юрий Сахаров, руководитель команды аналитики

Мне 12 лет и я практически не увлекаюсь футболом и вообще спортом. Но все-таки ради интереса смотрю какие-то крупные турниры сборных. Хорошо помню ЧМ-2002, чуть хуже Евро-2000 и совсем смутно припоминаю ЧМ-98 (хотя любовь к сборной Аргентины идет как раз оттуда).

Несмотря на то, что все-таки смотрю такие турниры, футбол для меня – что-то не сильно интересное, тут скорее все смотрят и обсуждают, ну и я посмотрю. Но почему-то именно в 2004-м после просмотра первого же матча Португалия – Греция я безумно захотел начать играть сам. Выглянул из окна и увидел, что во дворе пацаны (часть из них я знал) пинают мяч на небольшом асфальтовом пятачке, где вместо ворот арки для отбивания ковров.

Начиная со следующего дня, примерно каждый день с утра и до позднего вечера я проводил на этом асфальтовом пятачке, играя в футбол и ежедневно разбивая все колени и локти. В течение недели после начала Евро я уговорил маму сходить на рынок и купил свою первую футбольную форму – домашнюю футболку сборной Португалии и Фигу с семеркой на спине. Евро закончилось, но я так и продолжал с утра до ночи играть в футбол во дворе. А когда закончилось лето, я пошел в школьную футбольную секцию, еще где-то через год в местную команду и так и до сих пор, начиная с Евро-2004, не представляю свою жизнь без футбола.

Тимур Калухов, продакт-менеджер

Для меня это был первый Евро, который я помню и смотрел внимательно. Мы с мамой как раз тогда поехали отдыхать в Грецию. Днем я следил за матчами в лобби, а после пляжных сессий смотрел вечерние матчи в номере отеля, пока мама собиралась на ужин. После ужина мы шли в бар у дороги, где сидели на веранде на барных стульях, а роль столов выполняли огромные бочки.

Там был огромный экран с проектором, на котором мы с мамой смотрели уже ночные матчи, отбиваясь от мошек. Там же переживали великую серию пенальти Португалии и Англии, когда вратарь Рикарду пошел отбивать удар Васселла голыми руками.

Я традиционно болел за любимых французов, которых выбили греки. Финал Португалия – Греция мы смотрели также в баре, и с финальным свистком улицы сошли с ума: все прыгали, машины гудели и праздновали. Это самое яркое воспоминание о Евро у меня. Долгое время во дворе я гонял в футбол оригинальным мячом Roteiro с того самого турнира.

Илья Котликов, руководитель отдела продаж

Мне было 11 лет и у меня появилось понятие личного пространства. Из газетных и журнальных вырезок я сделал на двери своей комнаты коллаж из футбольных событий Евро 2004 и собрал вопрос: «На какой минуте Харистеас забил победный гол в финале». Ответ «57» (помню до сих пор) был паролем для входа в мою комнату.

Артем Терентьев, автор Спортса

Мне было 11. Планировал посмотреть вообще все матчи Евро − такой челлендж. Но посыпался и уснул на Швейцария vs Франция в группе. На следующий день искал голы Зидана и Анри в новостях по ТВ. Вроде как внутренне засчитал себе рекорд.

Сборная России не вызывала особых эмоций. Наши играли настолько скучно, что даже наивно-детское восприятие не рисовало чудо. Но запомнилось, как после гола Дмитрия Кириченко будущим чемпионам − грекам (когда сборная России про всем раскладам уже вылетела) − я позвонил другу в соседний дом. Еще по старому телефону, где надо крутить цифры. Полчаса удивлялись, что происходит.

Потом с этим другом мы навсегда поссорились из-за игры в казаки-разбойники. Даже не представляю, как нам это удалось, но я был за разбойников.

Ну что, теперь ваша очередь! Ждем душевные истории в комментариях: чтобы поучаствовать в конкурсе – оставляйте их до 20 июня .

Фото: Gettyimages /Martin Rose / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Milos Bicanski / Stringer, Andreas Rentz / Staff, Ben Radford / Staff, Christof Koepsel / Staff; East News / AP Photo/Darko Vojinovic