Смотрели Евро-2004? Делитесь историями о легендарном турнире и получайте призы
Евро-2004 – 20 лет (да, 20!). Именно тогда команда Греции, которая до этого не выходила из группы международных турниров, взяла золото. Сколько лет вам было, когда это случилось? Вы смотрели дома в ночи при свете телевизора на кухне или весело комментировали каждый момент с друзьями? Хочется зачитаться вашими историями – такими, что до сих пор отзываются в сердце.
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Расскажите вашу историю Евро-2004 под этим постом. Среди пользователей, которые сделают это до 20 июня, мы выберем двух победителей: первого определим мы – команда Трибуны, а второго – вы (им станет автор самого заплюсованного комментария).
Победителей объявим 23 июня и отправим паки к Евро-2024: альбом и наклейки Topps.
Начинают сотрудники Спортса.
Халиль Гайнутдинов, фоторедактор/дизайнер
Евро-2004 запомнился стандартным провалом надежд на сборную и констатацией факта: все ее тренеры сходят с ума.
Евсеев не выбирал эвфемизмов: мы на Евро. Объективно, там было без шансов: снова в группе смерти. Где Испания с Раулем и Морьентесом и еще не ливерпульскими, но уже созревшими Торресом и Хаби Алонсо. Португалия с Фигу, Руем Коштой и восходящим Роналду. Ну и бонусом будущий чемпион.
Впрочем, с тем поколением игроков, казалось, все равно можно было навести шороху в Европе. Аленичев со свежим голом из финала Лиги чемпионов – чем не звезда? Чертовски горячий Измайлов. Даже без обромантаненного гения Титова в центре для созидания были Лоськов, Радимов и целый Мостовой.
Но, как показывает практика, у нас почти каждый, кто добирается до какой-нибудь главной должности, неминуемо становится безумцем. Ярцев задергался и прогнал Царя после первого же матча. Бесконечно верил в покорителя Швейцарии Булыкина, а Сычева и Кержакова держал на привязи, хотя их прайм был очевиден еще из 2002-го. Ну а то, что Аршавин вообще не поехал в Португалию, было попросту вопиющим футбольным преступлением. Иллюзия успеха в очередной и далеко не последний раз расшиблась о стеклянный потолок реальности.
Юрий Сахаров, руководитель команды аналитики
Мне 12 лет и я практически не увлекаюсь футболом и вообще спортом. Но все-таки ради интереса смотрю какие-то крупные турниры сборных. Хорошо помню ЧМ-2002, чуть хуже Евро-2000 и совсем смутно припоминаю ЧМ-98 (хотя любовь к сборной Аргентины идет как раз оттуда).
Несмотря на то, что все-таки смотрю такие турниры, футбол для меня – что-то не сильно интересное, тут скорее все смотрят и обсуждают, ну и я посмотрю. Но почему-то именно в 2004-м после просмотра первого же матча Португалия – Греция я безумно захотел начать играть сам. Выглянул из окна и увидел, что во дворе пацаны (часть из них я знал) пинают мяч на небольшом асфальтовом пятачке, где вместо ворот арки для отбивания ковров.
Начиная со следующего дня, примерно каждый день с утра и до позднего вечера я проводил на этом асфальтовом пятачке, играя в футбол и ежедневно разбивая все колени и локти. В течение недели после начала Евро я уговорил маму сходить на рынок и купил свою первую футбольную форму – домашнюю футболку сборной Португалии и Фигу с семеркой на спине. Евро закончилось, но я так и продолжал с утра до ночи играть в футбол во дворе. А когда закончилось лето, я пошел в школьную футбольную секцию, еще где-то через год в местную команду и так и до сих пор, начиная с Евро-2004, не представляю свою жизнь без футбола.
Тимур Калухов, продакт-менеджер
Для меня это был первый Евро, который я помню и смотрел внимательно. Мы с мамой как раз тогда поехали отдыхать в Грецию. Днем я следил за матчами в лобби, а после пляжных сессий смотрел вечерние матчи в номере отеля, пока мама собиралась на ужин. После ужина мы шли в бар у дороги, где сидели на веранде на барных стульях, а роль столов выполняли огромные бочки.
Там был огромный экран с проектором, на котором мы с мамой смотрели уже ночные матчи, отбиваясь от мошек. Там же переживали великую серию пенальти Португалии и Англии, когда вратарь Рикарду пошел отбивать удар Васселла голыми руками.
Я традиционно болел за любимых французов, которых выбили греки. Финал Португалия – Греция мы смотрели также в баре, и с финальным свистком улицы сошли с ума: все прыгали, машины гудели и праздновали. Это самое яркое воспоминание о Евро у меня. Долгое время во дворе я гонял в футбол оригинальным мячом Roteiro с того самого турнира.
Илья Котликов, руководитель отдела продаж
Мне было 11 лет и у меня появилось понятие личного пространства. Из газетных и журнальных вырезок я сделал на двери своей комнаты коллаж из футбольных событий Евро 2004 и собрал вопрос: «На какой минуте Харистеас забил победный гол в финале». Ответ «57» (помню до сих пор) был паролем для входа в мою комнату.
Артем Терентьев, автор Спортса
Мне было 11. Планировал посмотреть вообще все матчи Евро − такой челлендж. Но посыпался и уснул на Швейцария vs Франция в группе. На следующий день искал голы Зидана и Анри в новостях по ТВ. Вроде как внутренне засчитал себе рекорд.
Сборная России не вызывала особых эмоций. Наши играли настолько скучно, что даже наивно-детское восприятие не рисовало чудо. Но запомнилось, как после гола Дмитрия Кириченко будущим чемпионам − грекам (когда сборная России про всем раскладам уже вылетела) − я позвонил другу в соседний дом. Еще по старому телефону, где надо крутить цифры. Полчаса удивлялись, что происходит.
Потом с этим другом мы навсегда поссорились из-за игры в казаки-разбойники. Даже не представляю, как нам это удалось, но я был за разбойников.
Ну что, теперь ваша очередь! Ждем душевные истории в комментариях: чтобы поучаствовать в конкурсе – оставляйте их до 20 июня.
Фото: Gettyimages/Martin Rose / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Milos Bicanski / Stringer, Andreas Rentz / Staff, Ben Radford / Staff, Christof Koepsel / Staff; East News/ AP Photo/Darko Vojinovic
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Мне было 8, я только прилетел из Египта в Москву, пошёл на коробку играть с отцом в день матча Португалия - Греция
К нам подошёл пьяный мужик и попросил ударить «на технику», мяч естественно улетел. Я тогда испугался, а сейчас со смехом вспоминаю. Прихожу домой, а там уже матч начался. Естественно, был уверен, что Португалия размажет, но был в шоке
Затем наши благополучно проиграли Испании, а я уехал на дачу. Там и прошли счастливые дни того Евро: удаление Овчинникова, договорняк Швеции и Дании, пятка Златана, автобус греков и скандал в сборной в связи с интервью Мостового. Когда пересматриваю моменты того Евро, то вспоминаю своё детство… это что-то личное, оно никуда не уйдёт.
И вот проходит 4 года, я снова на даче под городом Чехов (Московская область)… 2008 год. Россия начинает из рук вон плохо с Испанией… уже особо верить не хочется, на чердаке свежий Total Football, играю в поле с пацанами в футбол, по вечерам разводим костёр и ждём матчи… наши с греками, упорная борьба, пас Семака… я выбегаю в ночной сад и оруууу…
В соседних домах включается свет…
Игра со Швецией, возвращение Аршавина… надежды… удар Павлюченко, гол Андрея Сергеевича 🔥 мы вышли из группы, я снова ору на весь сад… соседка тетя Мила на следующий день проезжала на машине, остановилась и сказала: «Егор, ты будишь нас уже какую ночь… что случилось?»
1/4 с Нидерландами… я смотрю с отцом на веранде, в комнате дедушка, который видел много турниров и привил ко мне любовь к спорту…
Смотрел в комментарии Орлова-великий репортаж… столько моментов, гол Павлюченко и я уже не думая бегу на улицу… выбегает сосед, мы орем на весь поселок …
Голландия сравнивает, папа говорит: надо ждать пенальти, там шансов больше… Жирков падает в штрафной, я снова бегу во двор и ору: пенальти!!!!
Возвращаюсь, а игра продолжается…. Михелс просит продолжать
А там сами все знаете… это лучшее события детства, я не знаю, что может быть круче… забеги Аршавина, гол Торбинского, прыгающий Гуус Иваныч 😌 мы пошли гулять по посёлку, кругом пьяные мужики, все обнимаются, никто не верит
На полуфинал с Испанией мы с мамой полетели в Барселону… матч смотрели в компании испанцев, наших даже фаворитами считали, но увы… поздравлял испанцев, купил футболку Фабрегаса, съездил на Камп Ноу и влюбился в Барселону, с 12 лет со мной она))
Финал смотрел также в компании испанцев, а потом вышел на улицу и там был настоящий праздник и танцы
Может, по-детски банально вышло, но эти эмоции со мной навсегда
Через 13 лет вернулся на дачу и нашёл тот самый выпуск Тотал Футбол с Дрогбой на обложке :))
P.S. Ну и куда же без стикеров Panini, собирали всем классом наклейки Евро 08, мне штук 20 не хватило, друг пару зажал повторив, я обиделся на него :)
В итоге еле выползли из группы, проиграв лучшей сборной Чехии из всех что я видел, и споткнулись в полуфинале на Португалии которая стала просто проклятьем каким-то для голландцев. До этого не пустили на чмяк опередив в группе. Выбьют и на следующем ЧМ в скандальном матче имени Иванова. Потом ещё и на Евро 2012 в группе обыграют.
Жалко чехов. Они были лучшей командой турнира, но так и не смогли взломать бетонный автобус греков ещё и пропустили в дополнительное время. Возможно это был последний шанс чехов выиграть такой крупный турнир.
Жаль и португальцев, вернее того поколения Кошты, которое так ничего и не выиграло. Смотреть на игры греков было мучением, да они умирали на поле, демонстрировали удивительную самоотдачу, а где то сильно везло, но индивидуально вообще ниочем были. Неудивительно что так никто из той сборной толком и не заиграл на топ уровне.
За день до открытия Евро у меня был день рождения. После домашней посиделки я отправился с другом в свой двор погонять мяч, нацепив новенькую лигочемпионскую футболку «Локомотива» с фамилией «Измайлов» на спине. Не знаю, представлял ли я себя на лиссабонском «Да Луш» или еще где-нибудь на португальском стадионе, когда наносил удар, но прекрасно помню, что в этот момент моя нога подкосилась и я всем весом упал на выпрямленную левую руку, которую по незнанию не смог сгруппировать. В итоге злополучное падение и громкий детский крик – так я переживал перелом. Со слезами я вернулся домой, рассказал все родителям и в тот же вечер поехал в травмпункт, где мне, перепуганному, наложили гипс. В итоге матч открытия и игру наших с испанцами я смотрел с перевязанной бинтами рукой и косынкой.
Впрочем, ни травма, ни даже поражение от Испании не испортили во мне воодушевленного праздником футбола настроения. С братом мы шли во двор, брали туда нашу тетрадку, и выучив составы играющих команд и вообразив себя на чемпионате, репетировали матчи Евро, причем я умудрялся играть в воротах с огипсованной рукой. С ним же я собирал коллекцию фишек к Евро-2004 и впервые пробовал пепси-колу, на которую мы, сорванцы, нахально брали деньги из маминого кошелька. Иначе и не могло быть, ведь на банках были звезды мирового футбола: Бекхэм, Рауль, Роберто Карлос, Тотти и наш Марат Измайлов. Чуть позже мы добрались и до больших пластиковых бутылок, на которые тратили немыслимые по тем временам 40 рублей. Но и эта трата была оправдана: со всех крышек на нас также смотрели лучшие футболисты планеты.
Евро между тем шел полным ходом. Пожалуй, наибольшее удовольствие я получил на матче-песне Англия-Хорватия. И вовсе не потому, что эта игра стала самой результативной на чемпионате. Просто в тот день мне попало в руки целое море чипсов и сухариков, которые я в унисон происходящему на поле смаковал на протяжении всех 90 минут. Ну а больше всего эмоций я оставил, конечно, на триллере между Португалией и Англией. Я так сильно болел за англичан, что промах Васселла в серии пенальти и победный гол вратаря Рикарду расстроили меня не меньше сломанной руки. Когда игра закончилась, на часах было уже два часа ночи – так поздно футбол я еще не смотрел.
А вот за главную «золушку» Евро, Чехию, я не болел. Почему – не знаю. Хотя их камбэки на групповом этапе мне отпечатались на всю жизнь. Зато всем сердцем переживал за греков – от самого первого матча до финала, за исключением, разве что, игры с нашими, где болельщицкие предпочтения могли быть только на одной стороне. Я праздновал гол Харистеаса французам и вместе с Никополидисом ждал финального свистка. Затем с радостью узнал о том, что в полуфинале повержены чехи, ибо досмотреть этот матч до конца я не мог. Однако финал я не проспал, как получилось с финалом Лиги чемпионов «Порту» - «Монако», запечатлев в своей памяти исторический мяч все того же Харистеаса и слезы юного Криштиану Роналду. Вот таким я запомнил Евро-2004 – турнир, с которого началась моя любовь к футболу.