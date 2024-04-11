Неверлузен – новое прозвище «Байера». Когда оно появилось и кто принес его на Спортс?

Расследуем.

Еще недавно «Байер» насмешливо называли Неверкузен или Вицекузен – обыгрыш названия города Леверкузен и вице-чемпионского статуса местной команды, которая добирается до решающих матчей, но практически всегда проигрывает.

Хаби Алонсо все изменил. Теперь у «Байера» новое прозвище – Неверлузен: потому что он никогда не проигрывает (0 поражений в сезоне).

В комментариях на Спортсе слово теперь всплывает регулярно. А кто его придумал? Есть один удивительный факт…

Впервые «Байер» назвали Неверлузеном почти 12 лет назад!

Удивительно, но на Спортсе слово Неверлузен появилось еще 9 декабря 2012 года. Тогда леверкузенцы по традиции шли вторыми после «Баварии». Болельщик мюнхенцев написал: «Главное – отцепить Байер». А пользователь Олег Петров ему ответил: «Неверлузен не пройдет))».

Потом слово пропало на 11 лет и в следующий раз всплыло уже во второй половине нынешнего сезона, когда «Байер» каждую неделю крушил соперников во всех турнирах.

4 февраля пользователь Asier Illaramendi (фанат «Реала») под новостью о лидерстве «Байера» написал короткое «Неверлузен». Несмотря на два плюса, новая жизнь прозвища на Спортсе началась именно тогда.

17 февраля появился коммент уже на 11 плюсов: «Больше всего у Неверлузена восхищает характер. Как они фигачат в концовках таймов! Зависть просто».

А с марта прозвище вообще не уходит из комментариев.

В апреле у некоторых пользователей уже появились вопросы: «Сколько еще раз в комментах напишут «Неверлузен»?»

Еще один автор прозвища в России – Василий Уткин

10 февраля «Байер» вынес «Баварию» 3:0, а 15-го на ютубе Василия Уткина вышел выпуск с заголовком «Байер – Неверлузен!»

Одно из последних видео мастера слова: «Как известно, «Байер» Леверкузен – это притча во языцех в Германии. Клуб, который уже имел массу шансов выиграть чемпионство и один раз даже был близок к треблу, но на финише он почему-то всегда проигрывает почти все или совсем все. Поэтому его называют Неверкузен. Кто знает, возможно, этот сезон войдет в историю как «Байер» Неверлузен?»

А в мире так говорят?

На прошлой неделе «Унион» анонсировал в соцсетях игру с «Байером», назвав соперника Неверлузен. В мировых медиа прозвище периодически упоминается с марта, а в ютубе шортс под названием Bayer Neverlosen появился еще 8 января.

В твитах так называли команду Хаби Алонсо уже в сентябре, когда она не проиграла в первых семи матчах сезона.

«Байер» Неверлузен – давнее название любительских команд. За голы в ворота одной из таких забанили игрока МЛС

Игра слов «Байер Неверлузен» уже больше 10 лет привлекает любительские команды по всему миру: от Англии и Португалии до Канады. Над эмблемами эти футбольные, футзальные и кибеспортивные команды тоже не сильно заморачиваются.

В сентябре 2023-го одна из таких команд неожиданно пересеклась с крупной лигой. Вингеру «Монреаля» Матко Милевичу, видимо, не хватило игровой практики в МЛС – и он под фальшивым именем заявился в одну из любительских лиг Квебека. Там его вычислили из-за подозрительно легко набранных 6+2 в трех матчах, пять голов он положил как раз «Байеру Неверлузен».

МЛС такие движения на стороне не одобряет, поэтому с Милевичем быстро разорвали контракт. Через полгода американец аргентино-хорватского происхождения укатил в «Ньюэллс Олд Бойз» – теперь играет в родной команде Месси.

Еще раз: почему «Байер» называют Неверкузеном?

Байер нужен «Байеру». Они созданы друг для друга?

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler, IMAGO/Jerry Andre/Global Look Press