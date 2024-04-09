Мбаппе заберет трофей, а «Реал» снова получит от Холанда. Прогнозы ЛЧ от топ-блогеров Трибуны

Прогнозов длиннопост.

В Лиге чемпионов стартуют четвертьфиналы. Сетки до финала известны, поэтому можно давать прогнозы. Этим и занялись блогеры Трибуны: авторы назвали своих фаворитов и аргументировали выбор.

Сетка плей-офф кликабельна, одно нажатие перенесет в блог автора и познакомит с его текстами. А пока решайте, с кем вы согласны больше.

Как и в прошлом сезоне, мы видим, что сетка разделилась на сильную и послабее. «Арсенал», «Бавария», «Сити» и «Реал» будут рубиться между собой за единственную путевку в финал, а «ПСЖ», «Барселона», «Боруссия» и «Атлетико» попробуют воспользоваться историческим шансом.

У болельщиков «Арсенала» вряд ли «Бавария» вызывает положительные ассоциации – уж слишком больно и слишком часто приходилось получать от «рекордмайстера» раньше. Но в этот раз все может быть совсем по-другому: в этом сезоне в футбол «Арсенал» играет лучше и по праву борется за чемпионство в АПЛ. Но эта самая гонка за титул может и погубить «канониров» в ЛЧ – «Баварии» уже нечего ловить в Бундеслиге, а в Европе еще можно спасти сезон. Также не забываем про опыт в ЛЧ и фактор домашнего ответного матча. 49 на 51 в пользу «Баварии».

Мадрид еще помнит об унизительных прошлогодних 0:4. С тех пор «сливочные» стали сильнее, чего нельзя сказать о «Сити». Но у «Реала» по-прежнему беда с травмами: Анчелотти феноменально работает в таких условиях, благодаря чему Мадрид вот-вот возьмет чемпионство, но в матчах с «Сити» потери скорее всего дадут о себе знать. Ответный матч будет в Манчестере – меньше шансов для «Реала» сотворить свое классическое лигочемпионские чудо. 45 на 55 в пользу «Сити».

Пожалуй, самая сексуальная пара с точки зрения стиля – «ПСЖ» против «Барселоны». Интриг очень много, но у Парижа есть преимущество, которое особенно ценно в плей-офф – скоростная атака во главе с феноменальным Мбаппе. Если оборона «Барселоны» будет в хорошей форме (в последнее время ее удалось набрать), то мы получим интереснейшую дуэль индивидуально сильных защитников и нападающих. Если нет, то, боюсь, против Мбаппе и Дембеле у «Барсы» мало вариантов. Ответный матч будет в Барселоне – это добавляет шансов каталонцам, но не настолько, чтобы сделать их фаворитами. 55 на 45 в пользу «ПСЖ».

«Атлетико» заслуженно прошел одного из фаворитов и в награду получил не самого сложного соперника в четвертьфинале. «Дортмунд» в этом сезоне сильно штормит, под вопросом даже место в следующей ЛЧ. То же самое можно сказать и о «матрасниках», но те хотя бы проблесками демонстрируют свой уровень, к тому же в ЛЧ играют с другой мотивацией и самоотдачей. Ответный матч в Дортмунде – это не в пользу «Атлетико», ведь в этом сезоне в выездных матчах у них большие проблемы. Но этого недостаточно, чтобы сделать «Боруссию» фаворитом. Придется снова удивлять, поэтому 57 на 43 в пользу «Атлетико».

В полуфиналах «Бавария» – «Сити» и «Атлетико» – «ПСЖ» есть довольно ощутимые фавориты. К тому же и ответные встречи пройдут дома у этих фаворитов. Понятно, что это Лига чемпионов, тем более полуфинал, где редко бывает все так просто. Но мне в любом случае очень сложно дать прогноз, в котором парой финалистов будет не «Манчестер Сити» – «ПСЖ».

А вот в самом финале дам нестандартный прогноз и поставлю на Париж. Просто я считаю, что «ПСЖ» в этом сезоне недооценивают: при всех своих проблемах эта команда обладает просто огромным потенциалом именно для ЛЧ. Они могут забрать мяч у абсолютно любого соперника, отлично организованы без мяча, а впереди за счет мастерства Мбаппе и Дембеле могут выиграть любой матч. Они одинаково опасны как в позиционных атаках, так и на пространстве. Несложный путь к финалу, сектантство Энрике, исполнительское мастерство и немного везения позволят Парижу вслед за «Сити» закрыть гештальт и наконец выиграть свою первую Лигу чемпионов.

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Так как во всем турнире ставлю на победу «Атлетико», то и разбор начну с матча «матрасников» против «Боруссии».

Это противостояние, казалось бы, выглядит равным: обе команды лихорадит, обе они продолжают яростную борьбу за лигочемпионскую четверку в своих чемпионатах и обе они в любой момент могут больно укусить фаворита: дортмундцы недавно впервые за 10 лет одолели «Баварию» на ее поле, в декабре «Байер» ушел от домашнего поражения в самой концовке встречи, а «Атлетико» в начале года трижды (!) за месяц не уступил «Реалу», а затем прошел в 1/8 и грозный «Интер», который, по-хорошему, снова должен был доходить до решающего матча Лиги чемпионов. Теперь же «Боруссия», набрав хороший ход после нового года, уступила на своем поле «Штутгарту», а «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» получил трешку от «Барсы» – что уж говорить о позорном поражении от «Кадиса» или ничьей 2:2 с безнадежной «Альмерией».

Но как раз в этих результатах и кроется очевидное: Симеоне, учитывая не самую сложную сетку до финала ЛЧ, делает ставку именно на «ушастого». И в паре с Дортмундом именно матрасники для меня очевидные фавориты: матерый Симеоне и его питбули просто сожрут невнятного Терзича с его слишком неустойчивой и ветреной «Боруссией». Ветреной – потому что если ветер для шмелей будет попутным, тогда они и «Баварию» могут одолеть на ее поле, а «Атлетико» сравнять с газоном. Но футбольная погода им редко благоволит и ветер чаще оказывается встречным, к тому же у субтильной «Боруссии» на таком ветре начинают трястись ноги. Единственная надежда немцев – это Нури Шахин, который после двух неплохих лет самостоятельной работы в «Антальяспоре» может что-то тактически новое привнести в игру «Боруссии». На Терзича надежды нет. Но Симеоне скорее съест и Шахина на десерт после того, как отужинает Терзичем.

«ПСЖ» – «Барселона». Самая «странная» пара среди всех четвертьфиналов. Поединок двух боксеров с хрустальной челюстью. Удар не держат ни те, ни другие. Смотреть на потуги парижан на внутренней арене (даже с учетом того, что внутри страны «ПСЖ» вообще не напрягается и играет практически всегда в полноги) мучительно и больно. Луис Энрике отчаянно пытается построить в Париже что-то внятное, но чаще обычного парижане сваливаются в атаке на исполнительское мастерство фланговых игроков. Бесполезные перекаты мяча вдоль линии штрафной в попытках хоть немного растянуть плотную оборону соперника из 10 человек всегда заканчиваются лишь попытками индивидуальных проходов и обострений ситуаций от Усмана Дембеле и Брэдли Барколя, иногда разбавляемые ударами Мбаппе с почти любых позиций внутри и на подступах к штрафной.

С «Монпелье», «Нантами» и прочими «Страсбурами» это еще дает результат, но для «Лилля», «Ренна», «Реймса», «Бреста» и «Монако» этого уже недостаточно. На этих выходных, кстати, не смогли на «Парк де Пренс» обыграть даже «Клермон», идущий последним – проигрывали всю игру, но в конце все-таки вымучили гол. И пусть «ПСЖ» там играл откровенно вторым составом, но даже при наличии в составе Асенсио, Коло-Муани, Солера, Рамуша, Угарте, Шкриньяра, Данило, Мукиеле не обыграть дебютанта Лиги 1, где «блистают» Шамар Николсон, Макс Кофрие и Мехди Зеффан, игравший в «Крыльях Советов», наверное, говорит о многом. И в первую очередь подтверждает то, что у «ПСЖ» нет выстроенной игры.

«Барселона» же, на мой взгляд, играет в более командный футбол, причем это связано именно с попытками играть в такой футбол, а не с тем, что у каталонцев просто нет таких индивидуально сильных исполнителей впереди. Хотя на бумаге болельщикам «Барсы» надеяться на кого-то одного просто бессмысленно: Левандовски давно перестал быть той голевой машиной, которой мы его знали по Бундеслиге, Жоао Феликс продолжает сдуваться из статуса будущей суперзвезды до вполне обычного, пусть и не обделенного талантом футболиста, а Гави вылетел на долгий срок из-за травмы. Вот и получается, что точек опоры у каталонцев в плане атаки только 3: престарелый (пусть и не растерявший свой класс) Гюндоган, 16-летний Ямаль и работящий, из-за этого даже не очень похожий на бразильца, Рафинья. Вот и получается, что матчи «ПСЖ» и «Барсы» будут игрой в поддавки – дальше пройдет тот, кто сыграет плохо, но чей соперник просто сыграет еще хуже. И это, думаю, все-таки будет «ПСЖ». Хотя и буду в этом противостоянии болеть за испанцев.

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«Арсенал» – «Бавария». Самая тяжелая пара. «Арсенал» завалил декабрь прошлого года и вылетел из Кубка лиги в первом матче 2024-го, а потом набрал просто потрясающий ход: 10 побед в 11 матчах АПЛ (единственная потеря очков здесь – это ничья на «Этихад») с разницей мячей 38:4! И пусть натужный проход «Порту» вас не удивляет – Сержиу Консейсау умеет связывать соперника по рукам и ногам, затягивая его в болото своего тягучего футбола. Но и «Бавария», несмотря на осечки в Бундеслиге, выглядит абсолютно равным соперником для англичан. Тем более, Лига чемпионов – единственная возможность спасти этот позорный для мюнхенского суперклуба сезон.

В помощь для «Баварии» тут и разрешенный конфликт между Тухелем и лидерами клуба. Томас, уже зная, что уйдет в конце сезона, наконец перестал цеплять и воспитывать лидеров команды. Думаю, что команды обменяются минимальными домашними победами, а в серии пенальти снова удачливее окажутся лондонцы. Да и их проход дальше был бы справедлив – внутренние мучения «Баварии» из-за временщика на тренерской скамейке и постоянные конфликты в команде должны закончиться как можно скорее.

«Реал» – «Манчестер Сити». Без всяких сомнений центральный матч четвертьфинальной стадии. Очень жаль, что полноценно таковым он не будет из-за огромного количества травм с каждой стороны: у «Реала» точно не сыграют Алаба и повторно травмировавшийся Куртуа (добавьте сюда только восстановившегося Милитао), а у «Сити» под вопросом участие в матче Уокера, Аке, Стоунза, Эдерсона и Гвардиола. Для того, чтобы в этой паре была настоящая интрига, необходимо неучастие в матчах со стороны англичан всех перечисленных игроков, иначе будет повторение прошлогоднего сценария, так как «Реалу» банально не хватит ресурсов противостоять атакующей мощи «Ман Сити».

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Согласитесь, что защита Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди и Лунин в воротах не внушает доверия против Холанда, Де Брюйне, Бернарду Силвы, Фодена и компании. Выстоять в Мадриде силенок у «Реала» точно хватит, но вот в Манчестере, к сожалению, их будет снова ждать фиаско. А вот если против Винисиуса, Беллингема, Модрича, Крооса и Вальверде будет, например, тройка центральных Стоунз, Диаш, Аканджи (либо добавьте сюда Рико Льюиса, если Пеп выставит привычную четверку защитников), тогда интрига в этой паре может быть на протяжении всех 180 минут. Но пока более убедительно в статусе фаворита все-таки выглядит «Сити».

В полуфиналах у нас должны встретиться «Атлетико» – «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – «Арсенал». В первой паре мы снова увидим привычную для французов картину: унылые попытки Дембеле, Мбаппе и Барколя прорваться сквозь джунгли оборонительных рядов «Атлетико», в которых солдаты вроде Савича и Хименеса будут готовы без особой жалости задушить легковесных технарей из Парижа. В Мадриде им это удастся совершенно точно – там будут любимые Симеоне 1:0. А вот во Франции придется тяжелее – в первую очередь из-за огромного желания Мбаппе доказать всей стране, всей Европе и Луису Энрике, что он по-прежнему способен в одиночку решать исходы матчей, и желания выиграть долгожданную Лигу чемпионов не только для себя, но и для шейхов. Но опыт «Атлетико» в матчах на вылет тут возьмет верх: условный Гризманн восстановит равновесие, что позволит испанцам «дотошнить» до финального свистка и пройти дальше.

В английском противостоянии будет все куда интереснее, так как обе команды полетят вперед и будут стремиться отправить друг друга в нокаут стартовым натиском. Оба матча в этой паре обрекут досрочными финалами, но чуть-чуть лучше будет все-таки «Сити»: Гвардиола, думаю, умышленно отпустит вожжи в АПЛ (к тому моменту отставание в 3 очка он посчитает слишком большим, чтобы продолжать распыляться на два фронта, из-за чего многократно возрастет риск потерь игроков из-за травм), сделав ставку на вторую подряд Лигу чемпионов. Артете, к сожалению, не хватит опыта обыграть своего куда более мудрого и матерого учителя. Дай Бог, чтобы при таких раскладах хватило опыта взять хотя бы АПЛ – будет невероятно обидно в такой сезон, претендуя и на победу в Премьер-лиге, и на победу в Лиге чемпионов, остаться вообще без каких-либо трофеев.

«Манчестер Сити» – «Атлетико» в финале. На бумаге выглядит как косплей прошлогоднего финала с участием «Сити» и «Интера»: англичане снова будут владеть преимуществом, а их соперник все зацементирует сзади. Вроде бы снова «Сити» свой гол забить должен, а его соперник снова должен свой единственный шанс упустить – на роль неудачника, которая в прошлом году досталась Лукаку, Альваро Мората подходит просто идеально. Но, я надеюсь, в этом году все будет немного не так: испанцы выстоят все 120 минут и победят в серии пенальти. С третьей попытки «ушастый» все-таки обязан покориться «Атлетико» и Симеоне лично. Хотя бы ради признания заслуг работы аргентинца, который за 13 лет сделал из заурядного клуба Ла Лиги один из самых крепких и самобытных коллективов Европы.

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В последние годы «Бавария» в Лиге чемпионов может вызывать у «Арсенала» только негативные эмоции. Но в данный момент команда Артеты является даже более цельной и выстроенной – тот случай, когда в плане качества футбола на дистанции «Арсенал» даже превосходит «Баварию», но даже так отдам небольшое преимущество мюнхенцам. У них уже нет реальной борьбы за чемпионство, которая есть у лондонцев, а также (на мой взгляд) может сыграть фактор какого-то особого менталитета и давления со стороны «Баварии», хотя и не люблю объяснять все такими факторами.

Матчи «Манчестер Сити» и «Реала» – не просто противостояние двух топовых клубов, которые находятся на вершине европейского футбола. Это столкновение двух основных течений в футболе: структурного и реляционного подхода. Одни ставят на систему, другие на максимизацию сильных качеств своих игроков. Гвардиола и Анчелотти – сильнейшие представители своих течений. В последние годы их противостояние уже вообще стало классикой – фаворитом назову «Сити».

Наверное, самая менее привлекающая нейтрального зрителя афиша, но здесь также очень много интриг в плане рисунка матчей. «Боруссия» при Терзиче – загадка в плане стиля: могут и выставить автобус, и сделать ставку на переходные фазы. Сейчас благодаря работе помощников появляется больше идей в позиционной атаке. В общем, ход обеих встреч очень интригует. А фаворитом однозначно назову «Атлетико», дортмундцы – самая слабая команда четвертьфиналов.

Матчи с «ПСЖ» – возможность оценить готовность Хави следовать своим принципам даже в очень важный и сложный момент. Будет ли «Барса» высоко прессинговать, зная о возможности соперника отправить мяч в свободное пространство на Мбаппе? Будут ли постоянно бороться за контроль мяча?

Также добавим сюда персональные противостояния: Луис Энрике и Дембеле против бывшего клуба. Игровых интриг очень много. Мне, как болельщику «Барселоны», сложно объективно оценить шансы команд – до последнего хочется верить в успех любимого клуба, но если опираться на логическую составляющую, то «ПСЖ» – фаворит.

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Как и в прошлом сезоне, получилось, что главные фавориты турнира попали в одну часть сетки, что дало возможность другим командам показать более высокий результат. Для меня фавориты на выход в финал – «Манчестер Сити» и «ПСЖ», а главный претендент на победу – команда Гвардиолы. «Сити» уже намного лучше сформирован, а Пеп больше, чем Луис Энрике, готов принимать прагматичные решения, что может сыграть ключевую роль в таком турнире, как Лига чемпионов.

В стане «Баварии» все еще зреет зерно непонимания: почему пришел Тухель и куда отпустили Нагельсмана? В Бундеслиге определенный гештальт непобедимости уже закрыт, осталось закончить дела и в Лиге чемпионов. Томас окончательно потерял команду и довольствуется голевыми рекордами Харри Кейна на потеху публике. Что касается «Арсенала», Артета пожинает плоды титанического труда в последние сезоны, сделав команду постоянным претендентом на победу в АПЛ. Англичане чувствуют себя уверенно, готовы дать бой любому фавориту, сыграв с позиции силы. А Лига чемпионов любит смелых. Немецкая машина останется за бортом, дальше пройдет «Арсенал».

Карло Анчелотти должен благодарить судьбу за то, что та благоволит с самого начала. Уверен, что многие согласятся с тем, что именно действующий победитель турнира априори всегда будет фаворитом, и вот «Реал» получил шанс убрать ферзя с шахматной доски уже в дебюте. Дебют, разумеется, условный, но стадия все еще ранняя. Гвардиола любит эксперименты в самых ответственных матчах сезона, в отличие от Карло, который в старом добром итальянском стиле разделывает соперника на последних минутах при минимальных шансах. Если «Реал» не станет лодырничать и включится в игру с первых минут – их уже будет не остановить. А присутствие в составе лучших игроков современности, к радости и разочарованию многих, подарит болельщикам тот самый «предварительный» финал, поскольку лучше футбола, на мой взгляд, уже не будет.

«Атлетико» Диего Симеоне не без толики удачи прошел «Интер», пребывающий в своей самой лучшей за последнее десятилетие форме. Эксперты и нейтральные болельщики называли футбол итальянцев едва ли не самым изящным в мире на текущий момент, но Симеоне сумел их одолеть. Сейчас перед ним соперник, возможно, послабее по качеству игры, но по характеру вряд ли уступающий кому-либо. Немцы набрали великолепный ход в чемпионате, успели победить «Баварию», взобраться в четверку лучших клубов Бундеслиги, и сейчас идеальный момент продолжить рост. «Атлетико», напротив, выглядит неважно, успел проиграть «Кадису», «Атлетику» и «Барселоне», и вряд ли готов совершить очередное чудо. «Боруссия» идет дальше.

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«Барселона» – «ПСЖ»: еще одна живая классика. Это отнюдь не те команды, что выдавали нам умопомрачительные 4:0 и 6:1, но от этого менее интересно не стало. Хави летом покидает чемпионов Испании, а Мбаппе вновь шантажирует общественность обещанием подарить им самое горячее трансферное окно в истории. Парижане идут первыми в чемпионате с огромнейшим отрывом, что явно может сыграть с ними злую шутку: отсутствие потребности постоянно держать себя в форме и все время настраиваться на бой порой приводит к расслабленности, а соперник из Каталонии живет в борьбе и стремится завершить «лебединую песню» Хави на мажорной ноте. Дальше пройдет «Барселона».

Остальное пока вилами по воде, но коль случится так, что «Реал» и «Барселона» сумеют пройти дальше – мы имеем все шансы вновь лицезреть победу «королей».

Что? «Атлетико»? Попытаюсь объяснить. «Атлетико» повезло со жребием. В их части турнирной сетки нет ни одной команды, которую они бы не могли пройти. У «ПСЖ», как и всегда много своих проблем, у «Барселоны» состав, которому не хватает стабильности и опыта, а на атакующий футбол «Боруссии» для Симеоне всегда припасен припаркованный автобус с открытой дверью в контратаку. Что с другой стороны сетки? Там все очень непредсказуемо, и предположить, кто выйдет в финал, очень и очень сложно. Пусть это будет «Арсенал». И, наверное, для английского клуба «Атлетико» будет самым неудобным соперником из всех, которые остались. Мы видели, как «канониры» мучались с «Порту», точно так же они могут увязнуть и с испанской командой, которая прекрасно умеет играть в такой тягучий и грубоватый футбол. Предположу, что на «Уэмбли» будет драма, муки и 1:0 в пользу «матрасников».

Диего Симеоне. Легенда. Он тренирует команду с 2011 года. В последние годы ходят слухи об уходе аргентинца с поста, но он постоянно остается и выстраивает вокруг себя все тот же уникальный «Атлетико». У Диего два болезненных проигранных финала Лиги Чемпионов и ему есть, что доказывать. Чтобы стать легендой на все времена для всех фанатов клуба ему остался один шаг, и поэтому мотивация у аргентинца запредельная. Тем более сама судьба подарила облегченный путь к финалу. Возможно, это награда за победу над «Интером», ведь, если «матрасники» смогли пройти одну из сильнейших команд Европы, то что их остановит на пути к финалу теперь?

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Стиль команды. Да, стиль «матрасников» не нравится многим, но он есть, рисунок узнаваем, футболисты знают свои роли и отыгрывают их на максимальных настройках. «Атлетико» умеет терпеть и брать свое, матчи с «Интером» тому доказательство. Во второй игре подопечные Симеоне и вовсе удивили всех, отказавшись от привычной тактики и полетев всеми силами в атаку.

Что в итоге? Качественный тренер, запредельная мотивация, отличные опытные футболисты, характер и гибкий стиль. Ну еще и немного удачи, без нее никуда, но, кажется, с ней в этом розыгрыше у «Атлетико» проблем нет. Все еще не верите в победу «Атлетико»? Пересмотрите второй матч 1/8 финала против «Интера».

Увы, на данной стадии не осталось ни одной команды из Нидерландов. К слову, если бы ПСВ все-таки смог пройти «Боруссию», то и в полуфинал по нынешней сетке я бы отправил именно их.

При составлении своего прогноза я детально рассматривал каждую пару; именно в отдельно взятой паре и не глядя на остальную сетку я рассматривал такие параметры:

форма команды в данный момент, ведь матчи ЛЧ уже совсем скоро; статус клуба и его еврокубковый опыт; историю встреч между командами.

На словах то это все хорошо и даже может звучать логично, однако Лига чемпионов, как формат прежде всего кубковый, подразумевает, что любой клуб может пройти дальше в каждой отдельно взятой паре. Да и логики, судя по жеребьевке уже второй год подряд, в этом турнире можно не искать.

Что же остается нам, как простым болельщикам, зрителям со стороны? Лично мне хочется зрелища и драмы. Я бы сказал, что единственный клуб, при прогнозе на который я придерживался логики – «Реал». Клуб, который уже давно пугает соперников даже просто своим именем, это их турнир – никто и не спорит. Именно поэтому, даже учитывая сложную сетку, «Реал» был моментально определен в финалисты. Честно, я практически на 100% уверен, что именно так и будет. «Манчестер Сити» в последних матчах против топ соперников меня совсем не убедил. Складывается четкое ощущение, что ситуация в «Сити» заходит на круг, как бы заворачиваясь в бублик.

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Вспомните, в первый свой сезон в «Сити» Пеп Гвардиола тоже испытывал довольно серьезные трудности в матчах с топ соперниками. «Баварию» в список фаворитов турнира я никак включить не могу, даже учитывая все голевые подвиги Кейна. Проблемы все же перевешивают. «Арсенал», лично для меня, команда, которая сможет пошуметь: проход «Баварии» и выход в полуфинал ЛЧ – великолепный результат для столь молодой команды, которой все-таки не достает определенных элементов и игроков, чтобы побеждать как в Англии, так и в Европе.

Вы меня спросите, а почему я говорю только про одну сетку? Все просто, я действительно считаю, что Хави выведет «Барселону» в финал ЛЧ. Более того, шансы на это я даю примерно такие же, как и на проход «Реала» по своей сетке. «ПСЖ» для меня не выглядит командой, которая может бороться за ушастый кубок. Более того, неразбериха во французском клубе со своей главной звездой, Килианом Мбаппе, тоже не идет на руку клубу в борьбе за серьезные трофеи. «Боруссия» меня совсем не убедила по матчам против ПСВ. Считаю, что клуб из Эйндховена должен был проходить дальше, команда имела явное преимущество, превосходила по XG. «Атлетико» в своей текущей конфигурации отдалился от реальных шансов на евротрофей. Так и получается, что в финале мы увидим испанское класико, а сам финал – это матч предельно непредсказуемый, победу в котором, вопреки всем ожиданиям, возьмут каталонцы. Скриньте, как говорится.

Сильнейшая разбалансированность турнирной сетки – палка о двух концах. С одной стороны, она лишает нас пары «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» в 1/2, а то и в финале, с другой – дарит гарантированную возможность понаблюдать за андердогами на самых высоких стадиях. Иллюстративный пример того, почему такой формат справедлив – проход «матрасников» в четвертьфинал. СМИ сотворили себе кумира, накануне ответки поставив «Интер» на вершину клубного пантеона этого сезона. Тем сильнее отрезвляло на следующее утро осознание того, что записной фаворит, оказавшийся мнимым, по делу уступил куда более подкованной в кубковых баталиях команде. В деле убийства нерва игры «матрасникам» нет равных в Старом Свете, посему полагаю, что их игровой цинизм позволит пройти максимально далеко по турниру. Финал? Почему нет.

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«Арсенал» достиг своего исторического максимума во вневенгеровскую эпоху, и это заслуга Артеты. Тем не менее, Тухель – кубковый тренер. Назвать таковым Микеля, учитывая его и без того небольшой бэкграунд, сложно. «Бавария», которая впервые за одиннадцать лет не может нащупать твердую почву в локальном первенстве, непременно сделает ставку на ЛЧ. Думаю, небезрезультатно, но шагнуть дальше полуфинала в нынешних реалиях (особенно кадровых) не получится.

Проходя «Реал», «Манчестер Сити», как мне кажется, разом гарантирует себе и место в финале. Кто встанет в спарринг с «горожанами» – «ПСЖ» (в столь молодую «Барселону», к сожалению, не верю) или «Атлетико» – не имеет принципиального значения. Гвардиола уже вкусил радость обладания «ушастым» спустя столько лет – это заразная аддикция, побуждающая к повторению успеха. И у Пепа для этого самый большой ресурс.

У «Арсенала» пока нет необходимого запаса прочности для того, чтобы чувствовать себя уверенно на два фронта. Ротация лондонцев ограничена, а напряжение с каждым матчем растет. Остаток сезона «Баварии» – борьба за Лигу xемпионов, Бундеслига уже проиграна. Игры против «Арсенала» – это два финала, в которых немцы будут выдавать максимум. Пара точно не очевидная, но предпочтение отдаю мюнхенцам по трем причинам:

опыт Тухеля в поздних стадиях еврокубков; слишком плотная борьба «Арсенала» за чемпионство; второй матч в Мюнхене.

«Реал» против «Сити» – скрытый финал. Будут огонь, драма, битва стилей. Смотреть за такими встречами всегда приятно, но количество травм у «сливочных» слишком велико. Команда молодая и бесконечно талантливая, у нее все впереди. В этом году отдам предпочтение «Сити», который традиционно разыгрался к весне.

Как будет играть Терзич против Симеоне – загадка. Поставить вменяемый комбинационный футбол у Эдина так и не получилось, а без этого справиться с кусачим «Атлетико» почти невозможно. В двухматчевом противостоянии шансы для «Дортмунда» минимальны. Но почему бы Санчо и Адейеми не показать, почему в них так верят?

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И «ПСЖ», и «Барса» прямо сейчас далеки от того, чтобы называться претендентами на трофей. Тем интереснее, что команды попали друг на друга. Для Мбаппе это последняя возможность выиграть ЛЧ с французским клубом и в свои 25 лет стать главным игроком страны в истории. Для кризисной «Барселоны» с россыпью молодежи в составе важен не только игровой аспект, но и финансовый: проход в полуфинал может сильно помочь клубу с деньгами, которые будет возможно инвестировать в новые трансферы. Ожидаю много эмоций, борьбы и стычек – уж больно много связывает команды.

«Арсенал» – «Бавария». Дома, в вязкой игре почти без моментов, Эдегор и компания, подгоняемые своими болельщиками (гостевая трибуна будет в этом матче закрыта), заковыряют один мяч, а железобетонная пара центральных защитников не даст немцам забить – 1:0. В Мюнхене «Арсенал» засушит игру: режим, который недавно сработал с «Сити», поможет увезти ничью из Германии.

Кажется, что лондонцам в этом году реальнее выиграть ЛЧ, чем АПЛ – слишком сложный календарь оставшихся встреч во внутреннем турнире, а выигрывать нужно по сути каждый матч. Как и АПЛ, в ЛЧ осталось только два соперника, против которых «Арсенал» не будет фаворитом, и эти двое уже играют между собой. Проблема только в том, что в случае победы над мюнхенцами лондонцы выходят на победителя суперпары.

«Реал» – «Манчестер Сити». Самая сложная пара для прогноза. Чемпион Англии играет в этом сезоне не слишком убедительно, и, как мне кажется, они не смогут повторить успех прошлого года. Холанд опять пропадет в важном матче, КДБ – получит травму, а Пеп придумает что-то слишком сложное, и более мотивированный «Реал» возьмет реванш за поражение в прошлом году.

«ПСЖ» – «Барселона» и «Атлетико» – «Боруссия». Я видел не так много матчей этих команд в текущем сезоне, поэтому скучно предположу, что оба фаворита, а именно мадридцы и парижане, пройдут дальше.

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В первом полуфинале опытный лигочемпионский боец «Реал» пройдет изможденный борьбой в АПЛ «Арсенал» (у лондонцев в апреле тяжелейший календарь). Во втором – «ПСЖ» намучается с колючим «Атлетико», но в дополнительное время вырвет победу.

Финал: «Реал» обыграет «ПСЖ». Последние 40 лет мадридцы не проигрывают в финалах Лиги чемпионов, не случится этого и сейчас.

«Арсенал» – «Бавария». Лично для меня, данное противостояние является самым сложным с точки зрения прогноза. «Бавария» до ужаса нестабильна в чемпионате, а у «Арсенала» плотная борьба за чемпионство. Можно сказать, что Томас Тухель кубковый тренер, а лондонцы выдали свой максимум, попав в четвертьфинал, но я все же буду на стороне тех, кто стабильно показывает свой высокий уровень на протяжении всего сезона. Благодаря Артете «Арсенал» стал грозной силой в АПЛ, может настало время заявить о себе в Европе?

«Реал» – «Манчестер Сити». С прошлого сезона Пеп стал более осторожным, отложив подальше свою тетрадку с тактическими экспериментами в самый неподходящий момент. Каждый год «Сити» выходит на свой пик именно весной, и этот сезон не станет исключением. Даже участие в чемпионской гонке в АПЛ не является проблемой – «горожанам» не привыкать быть в числе фаворитов чемпионата.

«Реалу» остается надеяться только на чудо. Не вижу аргументов в пользу «сливочных». У них в распоряжении безумно талантливое поколение, но их время придет чуть позже. Добавьте к этому и череду травм – все станет ясно.

«Атлетико» – «Боруссия». Для «Боруссии» конечная станция. «Атлетико» обладает смесью опыта и характера, у них в составе один из лучших игроков мира Антуан Гризманн, опытнейший тренер, команда избежала волны травм. Симеоне перестроился, теперь это не только «автобусный Атлетико», а еще и команда, которая может навязать довольно открытый и атакующий футбол. «Боруссия» к такому не готова.

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«ПСЖ» – «Барселона». Безумно интересная пара. Намечается серьезнейшая проверка для Хави: Луис Энрике как специалист на данный момент на голову превосходит тренера «Барсы». К тому же, Мбаппе пора красиво продать себя Мадриду, выбив каталонцев из ЛЧ. У «Барселоны» явные проблемы с обороной – даже нынешний «Наполи» создавал довольно опасные моменты и мог сотворить чудо. А что будет делать «Барса» с тройкой Коло-Муани, Мбаппе, Дембеле? Не справятся.

Прогнозировать полуфиналы – вещь хоть и интересная, но безосновательная. Хотелось бы увидеть в финале противостояние Холланда против Мбаппе – как это было бы горячо, согласитесь? Килиан наконец-то заберет «ушастого» и возведет себя в ранг величайших футболистов.

Болельщикам «Баварии» сейчас очень трудно. После новости об увольнении Томаса Тухеля команда собралась и выдала очень убедительный отрезок, но после паузы на сборные что-то снова сломалось. Усугубляют ситуацию повреждения важных игроков: 19-летний Алекс Павлович, собравший полузащиту клуба, почти наверняка пропустит матч в Лондоне. Лерой Сане, Кингсли Коман, Нуссаир Мазрауи и даже Мануэль Нойер под вопросом.

С другой стороны, «Арсенал» с лучшей обороной чемпионата Англии, мощной полузащитой и быстрыми игроками на флангах. «Бавария» не очень хорошо вскрывает автобусы, так еще и пропускает очень много. Можно было бы сказать, что у лондонцев тяжелый календарь и битва на два фронта, а также вспомнить последние игры между клубами, но «Бавария» сейчас прямо в плохом состоянии. В матчах Лиги чемпионов все возможно, но пока вообще не видно, за счет чего именно мюнхенцы собираются обыгрывать «Арсенал». Точно такую же мысль высказал даже директор «Баварии» по спорту Макс Эберль. С грустью и болью на сердце болельщик мюнхенцев отдает небольшое предпочтение «Арсеналу».

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Жеребьевка уже который сезон сводит «Сити» и «Реал», и мы ни разу не увидели это противостояние в финале. Но со следующего сезона все может измениться из-за нового формата ЛЧ. Значит, у нас есть прекрасная возможность насладиться классным футболом на протяжении двух матчей.

Главное, чтобы не вышло как в чемпионате Англии, где «Сити» с «Арсеналом» сыграли очень осторожно. У Манчестера травмирован Кайл Уокер, и напрямую под Винисиуса некого выпускать. Есть шанс, что Гвардиола опять захочет перестраховаться и подсушить игру (ждем 4 центральных защитника в старте). У «Реала» предостаточно ярких футболистов, чтобы вытянуть «Сити» в открытый футбол, или просто наказывать на контратаках. Чуть больше симпатизирую здесь «Реалу».

Терзич против Симеоне – на бумаге выглядит как очень закрытое противостояние, в котором «Атлетико» это даже не самая автобусная команда. Симеоне стал в этом сезоне немного более открытым, а значит у Эдина будет шанс поставить автобус.

На стороне «Атлетико» в первую очередь опыт прошлых лет и Диего Симеоне. На стороне «Боруссии» прогресс в последнее время (поражение со «Штутгартом» было, скорее, несправедливым) и хорошее выступление именно в этом сезоне Лиги чемпионов. Больше всего хочется, чтобы тренеры сломали наши ожидания и вместо автобусов мы получили яркий футбол. Будет очень важно, кто забьет первым. Я бы поставил на Дортмунд.

«ПСЖ» – «Барселона». Честно говоря, сильно не смотрел ни одну из команд, трудно что-то утверждать в таком случае. Хави отлично справляется в текущих реалиях и круто развивает молодежь. У «ПСЖ» Луис Энрике с большим упором на владение и Мбаппе. Отдам предпочтение Парижу из-за фактора Килиана Мбаппе.

А вы знали, что победа «Ростова» над «Баварией» в конце 2016 года отправила мюнхенцев на второе место в группе, а уже оттуда – в пару к «Арсеналу» в 1/8 финала? Тогда мюнхенцы дважды разгромили лондонскую команду с общим счетом 10:2. Конечно, сейчас расклад сил изменился и «Арсенал» может воспользоваться кризисом «Баварии», чтобы отомстить за все прошлые обиды. Если подопечные Микеля Артеты воюют на два фронта, то у команды Томаса Тухеля остался буквально один – из Кубка вылетели еще в ноябре, а в Бундеслиге проиграли два матча подряд и практически потеряли шансы на чемпионство. За «Баварию» в этой паре может сыграть мощь Харри Кейна: в этом сезоне отчисленный в прошлом из академии «Арсенала» нападающий настрелял 38 голов во всех турнирах, а за всю карьеру он поражал ворота «канониров» 14 раз. Сделает ли он это снова? Думаю, да. Поможет ли это «Баварии»? Считаю, что «Арсенал» выиграет дома, и эта победа будет ключевой. Мюнхенцы, безусловно, хороши на «Альянц Арене», но их вылет будет закономерным отражением неудачного сезона.

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«Реал» и «Сити» встречаются уже в третьей ЛЧ подряд. Два сезона назад «сливочные» эпично завоевали путевку в финал, но горожане отомстили в прошлом – пока 1:1 по проходам. С этими командами не хочется расставаться на стадии четвертьфинала: все-таки, это фавориты турнира. «Реал» с великолепными Джудом Беллингемом и Тони Кроосом будет противостоять «Сити» с превосходными Кевином Де Брюйне и Родри (эпитеты можно использовать любые). В атаке будут противостоять Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд, который, правда, растворяется в больших матчах. Полагаю, что дальше пройдут «горожане» – они хороши весной и проведут ответную встречу дома.

Впервые «Атлетико» и «Боруссия» играли друг против друга на групповом этапе сезона-1996/97 – в Мадриде победили «шмели» (0:1), а в Дортмунде – «матрасники» (1:2), которые и заняли первое место в квартете. Надеюсь, вы знаете, что немецкая команда в том розыгрыше взяла «ушастого». «Атлетико» удивил многих, когда выбил в прошлом раунде «Интер», ведь лидер Серии А был в числе фаворитов. В этом и есть сила Лиги чемпионов – когда претендент на победу может оступиться еще до финала. Подопечные Диего Симеоне стали играть в более открытый футбол, что не может не радовать. «Боруссию» же штормит в чемпионате, но в Лиге чемпионов «черно-желтые» еще не проигрывали. Мне кажется, что в этой паре им повезет. Именно повезет, потому что соперники равные по силе.

С пары «ПСЖ» – «Барселона» начиналось мое знакомство с футболом. Она подарила нам в свое время ремонтаду, а в последний раз все закончилось проходом парижан. Обе команды набрали ход: французский клуб не проигрывает с ноября, а испанский – с момента объявления Хави об уходе с поста главного тренера. «ПСЖ» все решил в Лиге 1 и уже скучает, поэтому развлекается по-своему: то упустят преимущество в 2 мяча, как с «Брестом», то спасутся от поражения на последних минутах, как с «Ренном» и «Клермоном». Главной угрозой для каталонцев будет Килиан Мбаппе, который все никак не может перейти в «Реал». У «Барселоны» есть молодые звезды в лице Ламина Ямала и Пау Кубарси. Выдержат ли они тягости взрослого футбола? Хороший вопрос, но с фаворитом у меня все проще – это «ПСЖ».

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В английском полуфинале я бы поставил на «Арсенал». Да, «Манчестер Сити» – это машина, но «канониры» стали более зрелыми, а в этом сезоне им уже дважды удалось обыграть горожан. Еще можно вспомнить примеры, когда действующему чемпиону Англии просто не везло в Лиге чемпионов. «ПСЖ» и «Боруссия» встречались в группе – парижане пройдут в финал, несмотря на то, что они не смогли обыграть «шмелей» в этом сезоне. А в финале все решит один мяч. Кем именно он будет забит, я не знаю, но полагаю, что автором будет игрок «пушкарей», который принесет своей команде первую победу в Лиге чемпионов.

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С чьим раскладом вы согласны? Пишите в комментариях – и предлагайте свои версии.

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Alex Caparros, Shaun Botterill, Shaun Botterill, David Ramos, Dean Mouhtaropoulos, Gonzalo Arroyo Moreno, Maryam Majd, Lars Baron, Gonzalo Arroyo Moreno, Julian Finney