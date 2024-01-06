10 самых заплюсованных постов года в «Авто»: супердерби «Феррари» и «Ламборгини», истории «Волги», «Чайки», «Бугатти» и «Гелика»

Перед вами десять текстов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе автоспорта.

Пристегните ремни!

10. «Бугатти» – это рекорды скорости и цен, тысячи гоночных побед. А вы знали, что владелец разорился? +145

Часто «Бугатти» называют брендом небожителей. Автомобили марки – как исторические, так и современные – стоят несусветных денег. На фоне таких цифр блекнут даже объекты элитной недвижимости. Что скажете про заводской прайс-лист гиперкара Divo в $5,5 миллиона?!

В машинах «Бугатти» все с приставкой «слишком». Они слишком дорогие, слишком мощные, слишком неудобные, чтобы ездить на них каждый день. «Бугатти» в большей степени пафосные произведения искусства, созданные не столько передвигаться по дорогам, сколько храниться в музеях и частных коллекциях, год от года набирая цену.

9. «Мустанг» Джона Уика и Стива Маккуина – чистая мощь и скорость. Но машину погубили кризисы и экологическая повестка +160

Его узнают по одному только имени. Достаточно произнести «Мустанг», опустив название торговой марки, и всем все понятно. Конечно, ведь он – один из самых узнаваемых автомобилей в мире. Обладатель рекорда по продажам в год дебюта. Победитель сотен гонок, герой тысяч фильмов, мечта миллионов. Просто идеальный герой.

Вы, конечно, удивитесь, а может даже не поверите, но «Мустангом» знаменитый автомобиль назвали не в честь лошади, а в честь самолета P-51 Mustang – самого, пожалуй, известного американского истребителя Второй мировой. Впрочем, самолет уже назвали в честь лошади. Круг замкнулся.

8. Трагедии с Шумахером – 10 лет. Почему травма оказалась настолько серьезной, а из его здоровья сделали тайну? +182

29 декабря 2013 года, около 11 утра, на горнолыжном курорте Мерибель (Франция) пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму.

С самых первых дней после несчастья и вплоть до настоящего момента информация о Шумахере не только строго ограничивается его семьей, но и буквально тонет в бесчисленном количестве публикаций разной степени достоверности. Все еще популярная тема часто смакуется журналистами без оглядки на моральные принципы, что приводит к скандалам, судебным искам и только усиливает боль близких Михаэля. Но, главное, за хайпом начинает пропадать реальный образ человека, ставшего для многих настоящим героем мира гонок.

7. Баррикелло уже 50 лет, а он выиграл новый титул! После «Ф-1» победил инсульт с опухолью и запустил сыновей в гонки +197

Рубенс Баррикелло навсегда оставил след в истории «Формулы-1» как оруженосец Михаэля Шумахера в «Феррари» и верный помощник в завоевании пяти Кубков конструкторов и титулов Красного барона. Он выиграл 11 Гран-при (9 – за «Феррари») и установил рекорд по по количеству стартов в «Ф-1», но в гоночной попкультуре прежде всего отметился мемом «вторикелла».

Сейчас Рубенсу 50 лет, и он… Все еще гоняет! Даже побеждает – выиграл в Бразилии очередной сезон главной национальной гоночной серии Stock Car Brasil (аналог местного NASCAR или РСКГ), Баррикелло стал чемпионом – во второй раз в карьере.

6. Российский голос «Формулы-1» Алексей Попов женился – на напарнице Фабричновой. Они 11 лет комментируют вместе +214

Они вместе комментировали гонки с Гран-при Испании 2012-го, вместе летали на гонки (причем Наталья делала это почти без зарплаты!), вместе перешли на «Матч-ТВ», вместе записывали видео для ютуба и вместе окончательно ушли в блоги после разрыва контракта на трансляцию «Формулы-1» в России.

5. «Гелендеваген» – бессмертный. За что полюбили вездеход со слабым мотором и нищенским оснащением +238

Название одного из самых грандиозных внедорожников в истории полностью лишено грандиозности. Ведь Geländewagen по-немецки это в буквальном переводе – «внедорожный автомобиль». Еще эту модель называют G-class или G-класс. В русский язык вошла уменьшительная форма «гелик» – истинно народное прозвище модели.

4. «Чайка» – недостижимый идеал советских автолюбителей: стоила как три «Волги», ее дарили Фиделю Кастро и Терешковой +242

Вторая половина 40-х – начало 50-х – удивительное время для автомобильной истории. Уставший от войны мир пытался вернуться к простым человеческим радостям. Ну а что за радость без своей машины?

3. 24-я «Волга» – советский «Кадиллак»: о ней почти безнадежно мечтали и прощали все недостатки +260

В чьей семье была личная «Волга»? Дети таких родителей не часто ходили в обычные школы из спальных районов. Да, формально ГАЗ-24, в отличии от «чаек» и правительственных ЗиЛов, поступал в продажу, но обладание этим автомобилем в советское время считалось привилегией элиты.

2. Быстрейшие автомобили мира делает маленькая фирма из Швеции. Но ее основатель до сих пор не может позволить себе гиперкар +277

Абсолютный ноунейм в мире спорткаров меньше чем за 30 лет прошел путь до признания и уважения, масштабы которых, тем не менее, все равно не назовешь всемирными и всеобъемлющими.

Зато история Кристиана – словно готовый кейс для коучей по личностному развитию. Думали, мантра «верь в себя и все получится» работает только в сказках? Фон Кенигсегг – живое подтверждение обратного.

1. Супердерби «Феррари» и «Ламборгини» – выдумка: одни машины создавались ради гонок и чистой скорости, другие – для комфорта водителя +284

Красная «Феррари» или желтая «Ламборгини»? Кажется это выбор масштаба красной или синей таблетки из «Матрицы», темной или светлой стороны для молодого джедая, ЦСКА или «Спартака» для российского футбольного болельщика. Свои цвета уважающий себя фанат может выбрать только один раз. И это уже навсегда.

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Топовое фото: wheelsage.org