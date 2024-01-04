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10 самых заплюсованных постов года в теннисе: величие Новака, уникальность Медведева, наследие Сафина и Кафельникова

Даниил Медведев Даниил Медведев
Марат Сафин Марат Сафин
Евгений Кафельников Евгений Кафельников
Мэттью Перри Мэттью Перри
Новак Джокович Новак Джокович
Энди Маррей Энди Маррей
Анастасия Потапова Анастасия Потапова
Теннис Теннис

Привет! Перед вами 10 постов теннисного раздела, которые собрали больше всего плюсов в 2023-м.

Вспоминаем главные победы ушедшего года и добавляем понравившиеся тексты в закладки.

10. Российская теннисистка вышла на матч в США в форме «Спартака». На нее пожаловалась первая ракетка мира +167

На матч с Джессикой Пегулой в Индиан-Уэллс Анастасия Потапова вышла в футболке «Спартака».

Поначалу казалось, что это невинная акция. Но во вторник тему разогнала Ига Швентек:

«Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения.

Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что тур объяснит другим игрокам, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило».

9. У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд 💪 +169

Даниил взял 20-й титул, и пока что он отрицает расхожую теннисную истину – что теннисисты обычно выступают успешно на одних и тех же турнирах (подходят условия, помогают позитивные ассоциации, есть болельщики). Медведев, выигрывающий титулы уровня ATP шестой год подряд, пока ни разу не только не защитил титул, но даже не побеждал в одном месте с перерывом (впрочем, на нескольких турнирах по два раза играл в финалах, в том числе на Australian Open – два года подряд).

Это рекорд. До Медведева самым титулованным теннисистом без единого дубля был Михаэль Штих– чемпион «Уимблдона»-1991 и обладатель 18 титулов уровня тура. Из 49 теннисистов Открытой эры, выигравших больше 18 титулов, только у Медведева все они разные.

8. Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱 +174

По достижениям Новак Джокович уже величайший игрок в истории тенниса. И теперь его наследие стало еще мощнее.

Серб выиграл 24-й «Большой шлем». Он обновил собственный рекорд и оторвался от Рафаэля Надаля уже на два титула.

7. 🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов, в 35 лет с железным бедром, до 4 утра +183

А вы не забыли, что Энди Маррей четыре года назад завершил карьеру? У него хронически болело бедро, и для решения проблемы пришлось поменять сустав на железку.

И теперь с этой железкой он демонстрирует, что такое настоящий чемпионский характер.

6. 👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста +192

Иногда считается, что как игрок Даниил Медведев сформировался во Франции, куда переехал в 2014-м. Но к тому моменту он играл в теннис уже почти 10 лет, большую часть – в клубе «Будь здоров», на юго-западе Москвы, в Мосрентгене.  

Для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» мы съездили в Мосрентген и пообщались с людьми, которые сделали Даниила Медведева успешным теннисистом.

5. «90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени +210

Евгений Кафельников – один из главных спортсменов России 90-х, в которой президентским видом был теннис. А в теннисе Кафельников – первый российский гигант.

Он первым взял «Большой шлем» и возглавил рейтинг ATP, выиграл первое теннисное золото Олимпиады и очень много дал сборной, взявшей первый Кубок Дэвиса.

Мы встретились с Евгением для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» и поговорили о его великой карьере.

4. Марат Сафин – последний теннисный рок-н-ролльщик. И на корте он бывал богом +284

«Ну и жара тут у вас – почти как в России», – начал Марат Сафин речь в честь введения в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте летом-2016. Присутствовавшие быстро рассмеялись, и следующие 10 минут стали натуральным стендапом.

3. Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо +295

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв в финале Каспера Рууда. И вот теперь он совершенно точно и безоговорочно – величайший теннисист в истории.

2. Умер Мэттью Перри – Чендлер из «Друзей». Он фанател от тенниса: на корте добивался маминой любви и боролся с алкоголизмом +316

29 октября стало известно о смерти актера Мэттью Перри. Ему было 54 года.

Мы выпустили этот материал еще до шокирующей новости, но теперь историю любви актера, которого мы запомним по роли Чендлера в сериале «Друзья», можно воспринимать и как прощание.

1. 😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12 +362

Даниил Медведев перед полуфиналом US Open против Карлоса Алькараса проиграл испанцу оба матча в этом году – не взял ни сета и сам говорил, что отдавал победы довольно легко. Поэтому россиянин постановил – в 1/2 надо сыграть на 11 из 10.

В интервью перед матчем он кратко обрисовал план: «Бить в линии, отлично подавать, много забивать навылет. Всякое такое».

План оказался не совсем точным, но Даниил провел один из лучших матчей в карьере и победил юного гения – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

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1 комментарий
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прям сижу и вижу, мозговой штурм в редакции спортс, ну про что еще написать то, провечеринку Инвлеевой... нет, не подходит, про слово пацана, уже писали даже не раз... а давайте про плюсы и минусы во всем подряд, понеслась... футбол, теннис... подкидной дурак, хоббихорс
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