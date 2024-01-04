10 самых заплюсованных постов года в теннисе: величие Новака, уникальность Медведева, наследие Сафина и Кафельникова

Привет! Перед вами 10 постов теннисного раздела, которые собрали больше всего плюсов в 2023-м.

Вспоминаем главные победы ушедшего года и добавляем понравившиеся тексты в закладки.

На матч с Джессикой Пегулой в Индиан-Уэллс Анастасия Потапова вышла в футболке «Спартака».

Поначалу казалось, что это невинная акция. Но во вторник тему разогнала Ига Швентек:

«Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения.

Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что тур объяснит другим игрокам, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило».

Даниил взял 20-й титул, и пока что он отрицает расхожую теннисную истину – что теннисисты обычно выступают успешно на одних и тех же турнирах (подходят условия, помогают позитивные ассоциации, есть болельщики). Медведев, выигрывающий титулы уровня ATP шестой год подряд, пока ни разу не только не защитил титул, но даже не побеждал в одном месте с перерывом (впрочем, на нескольких турнирах по два раза играл в финалах, в том числе на Australian Open – два года подряд).

Это рекорд. До Медведева самым титулованным теннисистом без единого дубля был Михаэль Штих– чемпион «Уимблдона»-1991 и обладатель 18 титулов уровня тура. Из 49 теннисистов Открытой эры, выигравших больше 18 титулов, только у Медведева все они разные.

По достижениям Новак Джокович уже величайший игрок в истории тенниса. И теперь его наследие стало еще мощнее.

Серб выиграл 24-й «Большой шлем». Он обновил собственный рекорд и оторвался от Рафаэля Надаля уже на два титула.

А вы не забыли, что Энди Маррей четыре года назад завершил карьеру? У него хронически болело бедро, и для решения проблемы пришлось поменять сустав на железку.

И теперь с этой железкой он демонстрирует, что такое настоящий чемпионский характер.

Иногда считается, что как игрок Даниил Медведев сформировался во Франции, куда переехал в 2014-м. Но к тому моменту он играл в теннис уже почти 10 лет, большую часть – в клубе «Будь здоров», на юго-западе Москвы, в Мосрентгене.

Для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» мы съездили в Мосрентген и пообщались с людьми, которые сделали Даниила Медведева успешным теннисистом.

Евгений Кафельников – один из главных спортсменов России 90-х, в которой президентским видом был теннис. А в теннисе Кафельников – первый российский гигант.

Он первым взял «Большой шлем» и возглавил рейтинг ATP, выиграл первое теннисное золото Олимпиады и очень много дал сборной, взявшей первый Кубок Дэвиса.

Мы встретились с Евгением для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» и поговорили о его великой карьере.

«Ну и жара тут у вас – почти как в России», – начал Марат Сафин речь в честь введения в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте летом-2016. Присутствовавшие быстро рассмеялись, и следующие 10 минут стали натуральным стендапом.

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв в финале Каспера Рууда. И вот теперь он совершенно точно и безоговорочно – величайший теннисист в истории.

29 октября стало известно о смерти актера Мэттью Перри. Ему было 54 года.

Мы выпустили этот материал еще до шокирующей новости, но теперь историю любви актера, которого мы запомним по роли Чендлера в сериале «Друзья», можно воспринимать и как прощание.

Даниил Медведев перед полуфиналом US Open против Карлоса Алькараса проиграл испанцу оба матча в этом году – не взял ни сета и сам говорил, что отдавал победы довольно легко. Поэтому россиянин постановил – в 1/2 надо сыграть на 11 из 10.

В интервью перед матчем он кратко обрисовал план: «Бить в линии, отлично подавать, много забивать навылет. Всякое такое».

План оказался не совсем точным, но Даниил провел один из лучших матчей в карьере и победил юного гения – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.