10 самых заплюсованных постов года в хоккее: встреча Овечкина с Духом, топ-3 каждого драфта НХЛ

Перед вами 10 хоккейных постов, которые собрали больше всего плюсов в 2023-м.

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10. «Почти 30 лет живем в США, но мы русские – какими еще можем быть?» Интервью Сергея Брылина – легенды «Нью-Джерси» +210

Без Брылина сложно представить чемпионский «Нью-Джерси» – особенно в нулевые, хотя и к первому титулу в 1995-м он приложил руку.

Только цифры: 13 сезонов в одной команде, 4 – без единой пропущенной игры, 3 Кубка Стэнли (рекорд среди русских – столько же у Ларионова, Федорова и Малкина) и востребованность в Америке сегодня. Летом Брылин вошел в тренерский штаб Линди Раффа и сейчас помогает ему строить новый, вполне успешный «Нью-Джерси».

Такого шанса Сергей ждал 8 лет – и все это время он не покидал систему клуба, работая в фарме. Редкая преданность и стабильность.

Александра Лихачева связалась с Брылиным и поговорила не только о хоккее, но и о семье, путешествиях и любви к русскому языку.

9. Старт Капризова в НХЛ – на уровне русских суперзвезд (хуже Овечкина, но лучше Буре). Сейчас он идет на 50 голов за сезон +223

Это может показаться удивительным, но Кирилл Капризов по средней результативности – лучший русский бомбардир в истории НХЛ. Понятно, что сыграл он пока не так много и находится, в отличие от конкурентов, на самом пике (об этом мы еще поговорим), но то, что Капризов – уже один из лучших русских игроков лиги всех времен, можно считать фактом.

8. «В детдоме питание, одежда, игрушки. Но нет родительского тепла». Монолог хоккеиста, который воспитывает двоих приемных детей +248

В хоккейных телеграм-каналах разошлось архивное видео с защитником «Челмета» Константином Климонтовым – в этом ролике он катается на льду с двумя детьми на руках. Вроде бы обычная история: хоккеисты регулярно выезжают на лед со своими детьми после игр.

Но не в случае Константина: в ноябре 2020-го он с женой Элей удочерил девочку Женю, которая воспитывалась в детдоме. Через год у пары было уже двое приемных детей – к их семье присоединился годовалый Владик.

Мы созвонились с Константином и записали его честный и открытый рассказ о том, каково это – взять в семью детей из детского дома, стать для них настоящими и любящими родителями и давать им тепло, которого они были лишены в первые месяцы жизни.

7. Топ-3 каждого драфта НХЛ. Часть первая: от Бобби Кларка до Ягра и Зубова +254

В каких-то случаях выбор тройки может выглядеть спорным – это нормально, спорьте в комментариях.

Перед вами первая часть – до 1990 года. Погнали!

6. Вырвался из ЦСКА в «Спартак», потерял сына и погиб молодым. Сергей Капустин – самая недооцененная звезда нашего хоккея +285

Сергей Капустин вырос в Ухте, где лед порой держался с октября по май. В отличие от младшего брата, учился так себе, но два раза в день играл в хоккей и в восемнадцать лет стал лучшим бомбардиром «Нефтяника» из четвертой лиги.

Играла ухтинская команда на обычной коробке с деревянными трибунами по бокам. Болельщики приходили за пару часов до начала матчей и лопатами убирали со льда снег.

5. «Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей +305

«Динамо» начало серию с преимуществом в движении, но не дотянуло даже до седьмой игры.

А «Торпедо» с Ларионовым продолжают свою миссию – возвращение зрителям представления о том, что такое норма, и как вообще выглядит хоккей. А не это пыхтелово, к которому нас приучили за последние десять лет.

4. Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом +333

Александр Овечкин сообщил, что ушел из жизни его отец – Михаил Викторович.

Все эти годы Михаил Овечкин прямо влиял на карьеру сына: Александр не вставлял зуб по его совету, не ставил себя выше других и постоянно звонил родителям после матчей. Именно семья способствовала всем достижениям Овечкина в хоккее.

3. Это свершилось! Овечкин встретился с Духом – легендой комментов Sports.ru, который знает о нем все +364

Легендарный пользователь Sports.ru – Дух Хлебонасущенского – с 2007 года выкладывает в комментариях под новостями масштабнейшую статистику своего любимого хоккеиста – Александра Овечкина.

В декабре 2022-го мы взяли у Андрея (настоящее имя Духа) интервью . Оно стало одним из самых заплюсованных постов года – и многие просили организовать встречу двух легенд. Мы прислушались.

2. Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации +425

Если совсем коротко: в возрасте, когда Овечкин выиграл первый Кубок Стэнли, у Уэйна было все, о чем только мог мечтать любой профессиональный атлет.

Александр, подгоняемый всю карьеру противостоянием с Сидни Кросби, шел к своему единственному Кубку Стэнли до 32 лет, а потом, протрезвев от шампанского и напитков покрепче, посмотрел на таблицу снайперов НХЛ и поставил перед собой следующую цель.

Теперь представьте, как тяжело было найти мотивацию на очередной сезон, на каждую следующую игру с «Тампа-Бэй» или «Анахаймом» самому Уэйну в том же возрасте, когда все глобальные рекорды регулярки и плей-офф уже принадлежали ему. Когда у него уже было 4 Кубка Стэнли и более 20 индивидуальных наград.

1. Овечкин записал видео для легенды комментов Sports.ru, который 15 лет собирает о нем всю статистику +740

«Андрей, привет! Это Александр Овечкин. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ведешь статистику. Надеюсь, что когда-нибудь побьем рекорд (Гретцки), и твоя статистика будет на вес золота. Удачи».

Дух после просмотра видео перезвонил. Его голос был очень радостным, он несколько раз поблагодарил и сказал, что ему безумно приятно.

Такие истории делают спорт чуточку лучше.

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