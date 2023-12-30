20 самых обсуждаемых постов 2023 года

Безызбежный рейтинг.

Продолжаем подводить итоги 2023-го. Мы уже опубликовали самые заплюсованные и заминусованные посты года. Давайте теперь посмотрим, что вы активнее всего обсуждали в этом году. Итак, топ-20 текстов по количеству комментариев .

Чтобы зайти в интересующий пост, достаточно нажать на картинку. Вперед!

20. В редакцию Sports.ru поступило обращение от одного из читателей из Санкт-Петербурга. Он сообщил, что на официальных страницах ряда школ города (как общеобразовательных, так и спортивных) висят объявления о возможности получить бесплатные билеты на игру «Зенит» – «Химки».

Sports.ru проверил эту информацию своими руками. Мы обнаружили десятки однотипных объявлений, где всем желающим подписчикам сообществ без каких-либо условий предлагается получить промокод на бесплатный билет.

19. УЕФА отозвал допуск сборной России до 17 лет на международные турниры. Предполагалось, что юношеские команды смогут играть без флага, гимна и на нейтральной территории, но затем нас вернули в реальность.

Есть соблазн обвинить УЕФА в развороте на 180 и неумении держать слово, но похоже, возвращение России хоть в каком-то виде просто объективно невозможно.

18. Комментарии на Sports.ru – целая вселенная, которая делает сайт лучше. 1 декабря нам исполнилось 25 лет. И хотя комменты немного моложе, именно они делают Спортс особенным медиа и именно их феномен хочется осмыслить. У этого текста две генеральные цели.

Первая: узнать, как зародились комментарии, какие люди туда приходили и почему называли сообщество любимым.

Вторая: объяснить, как комментарии меняют Sports.ru сегодня и почему они так важны.

17. Конечно, ошибки допускают все – в этом нет ничего страшного. Но оговорки Алины Загитовой, каждый раз превращающиеся в мем, – это уже ее фирменная черта. Как и фанаты, прочесывающие словари русского языка в поисках зацепки-спасения.

Мы тоже заглянули в словари – может, там и правда есть «безызбежность»?

16. Александра Трусова не участвовала в Кубке Первого канала-2023, но все равно отличилась – устроила встречу с фанатами в подтрибунке, во время женской произвольной программы.

Что-что?

15. Хэдлайнерами шоу «Влюбленные в фигурное катание» стали певица Zivert и Алина Загитова, вместе исполнившие песню Credo (вы точно знаете ее по строкам «каждому по факту рядом нужен человек…»).

Быстрая экспертиза от людей, имеющих отношение к трансляции на «Матч ТВ».

14. В Международном олимпийском комитете (МОК) опять заговорили о возвращении России: предлагают нейтральный статус и жесткий отбор.

Давайте разбираться.

13. Наши авторы и редакторы подошли к выборам основательно: кто-то заполнял анкету в течение трех дней, тщательно перебирая фамилии в блокноте; кто-то руководствовался исключительно сердцем и воспоминаниями из родного Волгограда, выбирая (!) Олега Веретенникова, а кто-то делал упор на знакомых персонажей – про которых пишет каждый день, в футболе, хоккее или теннисе.

Тем не менее, если отбросить частности, голосование редакции получилось максимально корректным и справедливым. По крайней мере, итоговая таблица топ-100 практически не вызывает вопросов.

12. Россиянка Софья Жук ворвалась в теннисное сознание в 15 лет, когда в 2015-м победила на «Уимблдоне» среди девушек, хотя двумя месяцами ранее никогда не играла на «Шлемах», а двумя неделями ранее – на траве.

Теннисной звездой Жук не стала, последний матч сыграв еще до 20-летия, зато вернулась в новости, когда у нее обнаружился профиль на OnlyFans. Тогда же в комментариях под постами об этом на Sports.ru и TennisForum.com появились аккаунты с ее именем, так воинственно отвечавшие на критику («Протюнинговала я только свою машину. А вот у меня сделана только грудь и ничего более. Завидуйте молча мой вам совет!»), что на обеих платформах их на время заблокировали.

Мы связались с Жук, чтобы выяснить, действительно ли это была она, и когда оказалось, что да, попросили об интервью. Она согласилась и откровенно – и не всегда цензурно – рассказала, чего ей стоила недолгая жизнь на корте, как ей приснилась новая грудь и почему после тенниса ей ничего не страшно.

11. Чтобы понять, насколько стадион стал тише, нужно послушать объявление состава «Зенита». Если раньше выкрикнуть фамилию игрока было важной миссией трибун, то теперь Константин Анисимов, диктор и актер театра «Балтийский дом», отдувается за всех. Болельщики взбодрились только на одном имени – Сергея Семака.

Сцену придумали, чтобы работать с атмосферой и во время игры. Замещать Вираж должны барабанщики в клубных футболках, мужчины с флагами и два небольших сектора активных болельщиков (по бокам от сцены). Только болельщиков ли? Могут ли это быть те самые люди, которых набирали в паблике и которые репетировали за день до игры?

10. Этери Тутберидзе дала интервью Леониду Слуцкому («Коммент.Шоу»), и там досталось вообще всем.

Удивительно, что большинство персонажей, на которых в очередной раз обрушилась Тутберидзе, – это очень близкие ей люди. Не просто бывшие фигуристки, а элита последнего десятилетия, по сути, сделавшая Этери карьеру.

9. Матч Бельгия – Швеция в отборе на Евро омрачила трагедия. Самое главное – ультракоротко.

8. На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа.

Узнаем, кто занял места с 100-го по 51-е.

7. Алина Загитова не первая и не последняя российская чемпионка Олимпиады в женском катании: до нее была Сотникова, после – Щербакова. Но именно Алине – в дополнение ко всем ее титулам – удалось стать самой обсуждаемой фигуристкой (да и спортсменкой) страны.

Этот текст для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирали редакция и пользователи, голосование проходило с 21 по 31 марта) – о том, что окружает девушку, которая не покидает прайм-тайм, даже перестав соревноваться.

1606 пользователей поставили Загитову на первое место в этом рейтинге.

6. Алина Загитова в последнее время крайне активна – это полностью укладывается в ее концепцию «проявляться».

Но все чаще она – лишь повод рассказать о том, как смешно выглядят люди, когда они поместили себя на виртуальный трон и забыли многовековую истину: художник всегда больше, чем человек, портрет которого он рисует.

5. Продолжение итогов выборов «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Полный стадион – спасибо за вашу активность!

4. Алина Загитова прожила насыщенный день на Петербургском международном экономическом форуме. Провела зарядку, пришла поговорить об экологии (но не удалось), а потом выступила с речью – в своем стиле.

3. Окончательные итоги сразу двух голосований – общего, где учитывались голоса авторов и читателей, и пользовательского, где выбирали исключительно вы.

2. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) все же решился вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования – об этом заявил Томас Бах.

Но радоваться, пожалуй, рано – здесь очень много ограничений.

1. Большой проект Sports.ru, в котором редакция и вы, наши пользователи, определяли лучшего спортсмена в истории современной России. Той, которую мы знаем с 1991 года.