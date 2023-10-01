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Мему «а накажут «Лудогорец» почти 10 лет. Вот как он родился

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Загребское «Динамо» тоже не забывают.

Эффективность финансового фэйр-плей – тема для большой дискуссии, но уверенно можно сказать, что УЕФА ввел правила не зря. Как минимум потому, что эта эпоха подарила нам ярчайший мем в комментариях Sports.ru! Почти каждая новость про денежное регулирование, хитрые схемы «Ман Сити» и «ПСЖ» напоминала вам про… «Лудогорец»!

Как и почему появился легендарный мем? Мы нашли ответ.

Все началось еще при Платини. Мем работает и с другими скромными клубами, которым достается от УЕФА

«Бедные Лудогорцы с Шерифами, за что ты их так, Миша?» – похоже, это первый комментарий на Sports.ru, который связал финансовый фэйр-плей и болгарский клуб. Да-да, автор (Манул!) обращался к президенту УЕФА Мишелю Платини – настолько это было давно! В январе 2014-го француз предложил потолок зарплат в ЛЧ и ЛЕ для команд-нарушителей ФФП. 

Тогда шутка не привлекла большого внимания, но самым заплюсованным был комментарий с похожей мыслью: «Все равно страдать будут безобидные «Малага» и «Вольфсбург», а « ПСЖ» с «Сити» тратят неразумные деньги и им все сходит с рук».

В следующий раз болгары всплыли в комментариях только в апреле: «ПСЖ» и «Сити» проверят, а пострадает в очередной раз условный «Лудогорец».

Вплоть до 2021-го «Лудогорец» в комментариях про ФФП упоминался лишь эпизодически. Популярность мем набрал уже в двадцатые.

Шутка прекрасно работает и с другими скромными командами, чаще всего из Восточной Европы: «Работничками», «Стяуа», «ЧФР», но главный конкурент «Лудогорца» (180 упоминаний в новостях про ФФП) – это загребское «Динамо» (163).

Хорватов впервые упомянули в этом ключе в том же 2014-м.

Вот несколько таких примеров за последние годы.

Главное: «Лудогорец» никогда не наказывали за ФФП!

Почти 200 упоминаний «Лудогорца» в комментариях к новостям про ФФП – неплохо для клуба, которого никогда не ловили на финансовых нарушениях.

«Лудогорец» в таком значении – собирательный образ небогатой команды, которой прилетает от УЕФА, пока гиганты ловко обходят правила. В 2012-м от еврокубков из-за финансовых правонарушений отстранили «Малагу» (младшая и менее успешная сестра «ПСЖ»), «Партизан», хорватские «Хайдук» и «Осиек», румынские «Рапид» и «Динамо». В 2016-м такое же наказание прилетело  «Бурсаспору», литовскому «Экранасу», румынским «Астре» и «Клужу». 

Штрафы, которые тем временем выписывали топ-клубам, казались публике смешными. В 2020-м УЕФА попытался забанить «Ман Сити», но проиграл в арбитражном суде (CAS). После такой пощечины наказания «Истанбула», «Кайрата» и «Маккаби» вообще обесценивали идею финансовой справедливости. Кстати, в отличие от «Лудогорца», загребскому «Динамо» все же доставалось за нарушение правил – в 2016-м клуб заключил мировое соглашение с УЕФА (с небольшим штрафом и ограничениями) вместе с «Астаной», «Фенербахче» и «Трабзонспором». 

Харри Реднапп еще в 2014-м едко подметил, что ФФП защищает богатых от бедных: «Как можно называть это фэйр-плей, если у нас есть семь команд, которые будто с другой планеты. Чтобы игра была честной, мы должны иметь возможность тратить на трансферы столько, сколько «МЮ», с которым мы играем в воскресенье, разве нет? Один клуб может потратить 200 млн фунтов на трансферы, а другой – 8. Это не фэйр-плей».

Жозе Моуринью тоже олицетворял себя с «Лудогорцем», когда «Роме» прилетал штраф: «Это защита для команд, которые и так сверхсильны. Меня поражает, что некоторым клубам все прощается из-за их структуры, стабильности и истории, потому что они приносят доход. Зато наказываются другие команды, которые хотят стать великими.

Финансовый фэйр-плей нужно называть по-другому, потому что в нем нет ничего честного. Несправедливо, когда один клуб может потратить 300 миллионов евро, а другой только 30. Я счастлив быть тренером. Но я чуть менее счастлив работать в таких условиях, потому что с несколькими лишними миллионами «Роме» действительно можно было бы позволить мечтать».

Итог эпохи: УЕФА переименовал ФФП в «Правила финансовой устойчивости» – и уже без претензий на высшую справедливость. 

«Конкурентный дисбаланс не может быть устранен только финансовыми правилами, – предупредил директор УЕФА Андреа Траверсо. – Эту проблему необходимо решать в комплексе с другими мерами. Именно поэтому мы изменили наименование. Название «честная игра» было истолковано как создание равных условий».

Похоже, мем с «Лудогорцом» с нами надолго.

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Фото: Panoramic/Global Look Press

52 комментария

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Arima Baki
если все это правда то предлагаю в очередной раз наказать Лудогорец
+204
-6
+198
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VictorVallecano
Тонали и Фаджоли заявили о желании перейти в "Лудогорец".
+171
-2
+169
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Cearvm
Проблемы Лудогорца - это важно, но на всякий случай предлагаю отправить Спартак в пердив. Точнее, разобрать этот мем)
+149
-23
+126
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Dr.Gebbelsss
Ответ VictorVallecano
Тонали и Фаджоли заявили о желании перейти в "Лудогорец".
Ставки на это событие уже принимают?)
+57
0
+57
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ManchesteR
Мем про Лудогорец, где он сейчас?
+31
0
+31
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Владимир Данилов
Ответ ilia rus
Эх, как же быстро эти 10 лет пролетели(
На всякий случай:
курс доллара 10 лет назад - 32 руб/1$, а новую Skoda Fabia я купил в салоне за 464 000 руб.
+25
-5
+20
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Johan Weiss
"Лудогорец" (Ludogorets), если кто не знал, это ещё и анаграмма.
Если переставить буквы, получится "good result" 😉
+19
0
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Павел Мельников
Рубин и Динамо как-то тоже наказывали.
+19
0
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Andrey Maximkin
Ответ bsanchezb
Людогорец кстати самая богатая команда Болгарии с большим отрывом. Посмотрите историю как они прошли по дивизионам в высшую лигу Болгарии и сразу стали чемпионами. Без больших финансовых влияний такого скачка не достичь. Это я к тому, что команда совсем не маленькая или бедная, как это подается в статье. Хоть и все ещё не сравнима с грандами или даже середняками топ чемпионатов.
говорят, что взлет Лудогорца начался после того как Болгарию посещали туристы и после ужина они оставили официанту чаевые
+17
0
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Cearvm
Проблемы Лудогорца - это важно, но на всякий случай предлагаю отправить Спартак в пердив. Точнее, разобрать этот мем)
Ну этот мем старше мема про Лудогорец раза в полтора. Ещё на Чемпионате с ним много раз сталкивался)
+14
0
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Syndycate
Аналитика, которую мы заслужили)
+13
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MstAndreev
В этот раз Лудогорец уже не отмажется!)
+11
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Werewolfenstein
Ответ vas1105
Лудогорец уже стринги спустил(
Так они в семейниках.
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Ненавидящий2.0
Ответ ilia rus
И зачем мне это надо знать?)
Незачем) хотя немножко страшновато от такого темпа инфляции и обесценивании денег
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bsanchezb
Людогорец кстати самая богатая команда Болгарии с большим отрывом. Посмотрите историю как они прошли по дивизионам в высшую лигу Болгарии и сразу стали чемпионами. Без больших финансовых влияний такого скачка не достичь. Это я к тому, что команда совсем не маленькая или бедная, как это подается в статье. Хоть и все ещё не сравнима с грандами или даже середняками топ чемпионатов.
+8
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ilia rus
Ответ Владимир Данилов
На всякий случай: курс доллара 10 лет назад - 32 руб/1$, а новую Skoda Fabia я купил в салоне за 464 000 руб.
И зачем мне это надо знать?)
+10
-3
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Yavich
Удивило, что Лудогорец никогда и не наказывали. Я был уверен что он стал одной из первых жертв ФФП, и оттого попал в мемы.
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ilia rus
Эх, как же быстро эти 10 лет пролетели(
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Заборостроитель
Ответ Cearvm
Проблемы Лудогорца - это важно, но на всякий случай предлагаю отправить Спартак в пердив. Точнее, разобрать этот мем)
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руслан рарк
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Leon Petov
Сколько раз писал, что Лудогорец не наказывали - меня минусовали. Спасибо автору, а то шутки из воздуха придумывают
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Артем Шелудков
Ответ Yavich
Удивило, что Лудогорец никогда и не наказывали. Я был уверен что он стал одной из первых жертв ФФП, и оттого попал в мемы.
Видимо как обычно проплатили в суде - с Лудогорцем такое уже не в первый раз
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red hikkikomori
давно пора отменить ффп
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GibsonFlyingV
Ответ Ненавидящий2.0
Эта проблема у многих, хотя работодатель обязан проводить переиндексацию зарплат ежегодно. Хотя видимо этот момент можно обходить какими-нибудь квартальными премиями. Не знаю как у вас, моя последняя квартальная на Родине была такая, что даже для того, чтобы сходить один раз в магазин закупиться на ближайшие максимум два-три дня, т.е. потратить совсем немного на основное, надо ещё и своих доложить было. Хоть смейся, хоть плачь
У меня было так - оклад+премия. Оклад индексировался - премия урезалась. Если честно, я сам не понимаю, зачем держался на этих работах столько лет, какая-то рабская привычка плюс всякие прививки и тд. Сейчас на вольных хлебах
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Азатхан Чекабаев
Автор
Ответ Плеймейкер87
А как Малагу отстранили от еврокубков в 2012-м, если они в том году вышли из группы ЛЧ с Зенитом, Миланом и Андерлехтом?
Ее в декабре 2012-го отстранили - на следующий сезон в еврокубках. То есть весну-2013 им дали доиграть
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