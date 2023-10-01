Мему «а накажут «Лудогорец» почти 10 лет. Вот как он родился

Загребское «Динамо» тоже не забывают.

Эффективность финансового фэйр-плей – тема для большой дискуссии, но уверенно можно сказать, что УЕФА ввел правила не зря. Как минимум потому, что эта эпоха подарила нам ярчайший мем в комментариях Sports.ru! Почти каждая новость про денежное регулирование, хитрые схемы «Ман Сити» и «ПСЖ» напоминала вам про… «Лудогорец»!

Как и почему появился легендарный мем? Мы нашли ответ.

Все началось еще при Платини. Мем работает и с другими скромными клубами, которым достается от УЕФА

«Бедные Лудогорцы с Шерифами, за что ты их так, Миша?» – похоже, это первый комментарий на Sports.ru, который связал финансовый фэйр-плей и болгарский клуб. Да-да, автор (Манул!) обращался к президенту УЕФА Мишелю Платини – настолько это было давно! В январе 2014-го француз предложил потолок зарплат в ЛЧ и ЛЕ для команд-нарушителей ФФП.

Тогда шутка не привлекла большого внимания, но самым заплюсованным был комментарий с похожей мыслью: «Все равно страдать будут безобидные «Малага» и «Вольфсбург», а « ПСЖ» с «Сити» тратят неразумные деньги и им все сходит с рук».

В следующий раз болгары всплыли в комментариях только в апреле: «ПСЖ» и «Сити» проверят, а пострадает в очередной раз условный «Лудогорец».

Вплоть до 2021-го «Лудогорец» в комментариях про ФФП упоминался лишь эпизодически. Популярность мем набрал уже в двадцатые.

Шутка прекрасно работает и с другими скромными командами, чаще всего из Восточной Европы: «Работничками», «Стяуа», «ЧФР», но главный конкурент «Лудогорца» (180 упоминаний в новостях про ФФП) – это загребское «Динамо» (163).

Хорватов впервые упомянули в этом ключе в том же 2014-м.

Вот несколько таких примеров за последние годы.

Главное: «Лудогорец» никогда не наказывали за ФФП!

Почти 200 упоминаний «Лудогорца» в комментариях к новостям про ФФП – неплохо для клуба, которого никогда не ловили на финансовых нарушениях.

«Лудогорец» в таком значении – собирательный образ небогатой команды, которой прилетает от УЕФА, пока гиганты ловко обходят правила. В 2012-м от еврокубков из-за финансовых правонарушений отстранили «Малагу» (младшая и менее успешная сестра «ПСЖ»), «Партизан», хорватские «Хайдук» и «Осиек», румынские «Рапид» и «Динамо». В 2016-м такое же наказание прилетело «Бурсаспору», литовскому «Экранасу», румынским «Астре» и «Клужу».

Штрафы, которые тем временем выписывали топ-клубам, казались публике смешными. В 2020-м УЕФА попытался забанить «Ман Сити», но проиграл в арбитражном суде (CAS). После такой пощечины наказания «Истанбула», «Кайрата» и «Маккаби» вообще обесценивали идею финансовой справедливости. Кстати, в отличие от «Лудогорца», загребскому «Динамо» все же доставалось за нарушение правил – в 2016-м клуб заключил мировое соглашение с УЕФА (с небольшим штрафом и ограничениями) вместе с «Астаной», «Фенербахче» и «Трабзонспором».

Харри Реднапп еще в 2014-м едко подметил, что ФФП защищает богатых от бедных: «Как можно называть это фэйр-плей, если у нас есть семь команд, которые будто с другой планеты. Чтобы игра была честной, мы должны иметь возможность тратить на трансферы столько, сколько «МЮ», с которым мы играем в воскресенье, разве нет? Один клуб может потратить 200 млн фунтов на трансферы, а другой – 8. Это не фэйр-плей».

Жозе Моуринью тоже олицетворял себя с «Лудогорцем», когда «Роме» прилетал штраф: «Это защита для команд, которые и так сверхсильны. Меня поражает, что некоторым клубам все прощается из-за их структуры, стабильности и истории, потому что они приносят доход. Зато наказываются другие команды, которые хотят стать великими.

Финансовый фэйр-плей нужно называть по-другому, потому что в нем нет ничего честного. Несправедливо, когда один клуб может потратить 300 миллионов евро, а другой только 30. Я счастлив быть тренером. Но я чуть менее счастлив работать в таких условиях, потому что с несколькими лишними миллионами «Роме» действительно можно было бы позволить мечтать».

Итог эпохи: УЕФА переименовал ФФП в «Правила финансовой устойчивости» – и уже без претензий на высшую справедливость.

«Конкурентный дисбаланс не может быть устранен только финансовыми правилами, – предупредил директор УЕФА Андреа Траверсо. – Эту проблему необходимо решать в комплексе с другими мерами. Именно поэтому мы изменили наименование. Название «честная игра» было истолковано как создание равных условий».

Похоже, мем с «Лудогорцом» с нами надолго.

Фото: Panoramic/Global Look Press