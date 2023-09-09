44 комментария

Авторы Sports.ru вспомнили травмы прошлого.

Иногда трансферы – намного больше, чем просто переход футболиста в другой клуб. Бывает, что они ранят – как, например, ЦСКА, который убрал портрет Марио Фернандеса из потрибунки стадиона.

Авторы Sports.ru вспомнили переходы, который застряли занозой в памяти.

Сеск Фабрегас – из «Арсенала» в «Барселону»

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Сага с уходом Фабрегаса запомнилась мне как лицемерная. Не уверен, что это можно подтвердить через хладнокровный анализ цитат. Это скорее считывалось между строк (возможно, было плодом болельщицкого воображения). Мне было тяжело принять формулировку: «Люблю «Арсенал», но там мой дом». Было бы намного проще смириться с заходом: «Барса» сейчас сильнее и богаче – там больше шансов на трофеи. Ничего личного». Но этого Фабрегас так и не сказал, каждой следующей цитатой разбивая мне сердце.

Тогда я считал его лицемером. Осмысляя сейчас, понимаю, что возможно природа неприятия шире. Фабрегас был дико благодарен «Арсеналу» и Арсену: дали ему шанс (никто другой не поверил бы в него так рано); сделали его звездой мирового уровня; полностью подчинили ему команду (капитанство и статус безоговорочного лидера); не обижали финансово. И всего этого оказывается мало, когда приходит «Барселона». «Арсенал» так старался, а «Барселона» просто пришла за ним. И вот Сеск готов на все, чтобы оказаться в «Барсе»: просто потому что «Барселона» – это мечта.

Искренность формулировок на самом деле вторична. Кейс Фабрегаса олицетворял системный изъян в политике «Арсенала», если рассматривать ее конечной целью победы. Слишком многое строилось на чувстве благодарности, а оно, как выяснилось, уступает многому в футболе. Даже лучший продукт этой политики и, кажется, весьма разумный человек, который отлично понимал вклад клуба и тренера в его карьеру, не готов был идти с нами до конца.

Сейчас мотивы игрока и исход саги кажутся логичными. Но с фанатской оптикой и завышенными ожиданиями логичность трансферного рынка/рациональность решений футболистов могут быть чертовски болезненными.

Дэвид Бекхэм – из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид»

Артем Буторин

Давайте сразу честно – я не болею за «Юнайтед», но у меня есть детские фотки в красной джерси с седьмым номером. Любовь к футболу зародил «Спартак», «МЮ» ее укрепил. Комната была завалена постерами, карточками, журналами и кассетами VHS – на них лучшие голы АПЛ, история требла «Юнайтед» и многое другое с Бекхэмом, Кином, Шмейхелем и Фергюсоном.

Особых чувств к «МЮ» не было – только восторг к английскому футболу (других кассет в прокат не подвезли). А вот Бекхэм был главным кумиром детства. Мне буквально нравилось в нем все: его прически я не копировал, а вот штрафные в детстве подрезал как Дэвид (ну или как минимум я так думал).

Потом началась сага с «Реалом». Конечно, сейчас размах совсем другой: в начале 00-х не было инсайдов из раздевалки, за переходом я следил по утренним спортивным новостям и еженедельнику «Футбол». И очень расстраивался – какая еще Испания, какой «Реал», ты же играешь в лучшей лиге мира!

Где-то рядом крутилась «Барселона», сам Дэвид мечтал только о «Реале», а искренне это не понимал – как можно оставить место, где тебя любят и где у тебя все получается. Сейчас такой переход меня бы не зацепил, но тогда было больно. Казалось, Бекхэм предал меня лично – за кем теперь следить на кассетах, это ведь еще и плакат придется снимать?

Короче, Бекхэм, если ты это читаешь, возможно, я начал болеть за «Сити» именно из-за тебя.

Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Аргентинец попал в список 50 важнейших людей в истории «Ман Сити», но должен был продолжать на другой стороне Манчестера.

Связка Руни-Тевес-Роналду в сезоне-2007/08 − наверное, лучшая тройка атаки в истории АПЛ. «Давайте начистоту: в тот год Тевес, Руни и Роналду играли так, что дух захватывало. Это было что-то не из нашего мира», − говорит Гари Невилл. И я с ним согласен.

Руни и Тевес казались игроками одного плана, но совершенно не мешали друг другу и моментально поладили − Невилл называл их «задирами, которые с улиц пришли на футбольное поле», готовыми пахать ради успеха. Когда тебе 19, твои кумиры должны быть такими.

В 2008-м им было по 23-24 − в голове я прикидывал, сколько еще титулов «Юнайтед» возьмет с такой атакой. А потом все сломалось: Фергюсон хотел разнообразить нападение и потому купил Димитара Бербатова. Хотя троица заряженных эгоистов идеально работала.

Но эгоизм дал и обратный эффект: Карлос не хотел сидеть и смотреть футбол со скамейки − особенно когда это полуфинал и финал ЛЧ.

Дальше был трансфер в «Ман Сити», дерзкий баннер «Добро пожаловать в Манчестер» (в нем нет ничего страшного, но тогда было очень обидно) и грязь: RIP Fergie и отказ от извинений за это.

Тевес ушел из «Ман Юнайтед» одновременно с Криштиану Роналду − но грустно мне было только из-за аргентинца: было очевидно, что португалец рано или поздно отправится в «Реал».

А вот пару уличных задир я больше не увидел.

Луис Суарес – из «Ливерпуля» в «Барселону»

Максимилиан Алфимов (телеграм-канал)

Суарес в «Барселоне» – самый болезненный трансфер на моем пике увлечения футболом.

Когда «Ливерпуль»-2013/14 внезапно чуть не вырвал чемпионство впервые за много лет... Да, не вырвал, но подарил много ярких моментов. В том числе и Суареса – кажется, в какой-то момент он был лучшим футболистом мира, даже круче Месси и Роналду (а это немногим удавалось хотя бы на время).

Как ни странно, для меня уход Луиса – гораздо более болезненная история, чем уход Торреса. Тогда это было очень обидно: Суарес, которого «Ливерпуль» всегда защищал (даже когда он очевидно был неправ), который по нраву идеально подошел Мерсисайду и очень быстро стал своим, как-то легко отказался от клуба, запрыгнувшего в Лигу чемпионов. Да, была за год до этого история с «Арсеналом» – но в итоге он остался.

Да, для Суареса это было мечтой – но девять лет назад это было трудно осознать.

Валерий Брошин – уход из «Зенита»

Денис Пузырев

Переход футболиста из одной команды в другую – это рутина, обычная история, которая вряд ли может оставлять шрамы на сердце. Но был в моей жизни эпизод, который надолго занозой засел в душе.

В 1984-м мне было восемь, мы с приятелями яростно болели за ленинградский «Зенит», который шел к первым в своей истории золотым медалям. У каждого в той команде был любимчик. Моим кумиром был взрывной левый краек Валерий Брошин. С тех пор прошло уже немало времени, но я помню, в какой восторг меня приводили его ускорения по флангу. Казалось, его не остановить. В том «Зените» 22-летний Брошин был одним из главных творцов победы, проведя больше всех матчей в основе среди полевых.

А в начале следующего сезона он вдруг куда-то, без объяснения причин пропал после нескольких сыгранных матчей на старте чемпионата. В те времена интернета не было, а официальная пресса не давала инсайдов из раздевалок. О причинах исчезновения Брошина я узнал только ближе летом от отца. «Отчислили твоего Броху, – сказал папа. – За пьянку. Сейчас с этим строго».

Как отчислили? Куда отчислили? Что теперь с ним будет? – закидывал я отца вопросами. Вероятно, я его в конец достал расспросами, что в итоге он усадил меня перед собой и выдал базу. «Зенит» стартовал не очень, сам видишь, – объяснял мне отец. – А в стране Горбачев начал бороться с алкоголем. И вот какие-то начальники в «Зените» решили, что надо найти человека, на которого можно все свалить, чтобы снять с себя ответственность за неудачи, а заодно показать себя борцами за трезвость. Вот и выбрали твоего Броху, как самого молодого».

– А он действительно пил? – не унимался я.

– Свечку не держал, не могу утверждать точно. Но знаю одно – то, что молодой игрок мог посадить на стакан всю команду мужиков и разлагать коллектив, как об этом говорят – полный бред. Такого не бывает. Просто нашли крайнего, – объяснил отец.

Брошина дисквалифицировали на два года (сейчас сложно такое даже представить), а упоминания о его участии в чемпионском сезоне «Зенита» убрали из всех публикаций. В календаре-справочнике за 1985-й год, где победе ленинградского клуба было посвящено несколько объемных публикаций, с разбором игры каждого зенитовца, фамилия Брошина, насколько помню, встречалась только в разделе командной статистики. То ли был человек, то ли не было. Но если даже и был, его вклад в успех не заслужил даже скупой строчки текста.

Это было настолько потрясающе несправедливо, насколько может ощущать несправедливость и лицемерность взрослого мира 9-летний мальчик.

Ну а Брошин, «отслужив» год в Эстонии вернулся в футбол и радовал уже поклонников московского клуба ЦСКА и завоевал с ним еще одну золотую медаль чемпионата СССР – последнюю в истории страны. Разумеется, переход Валерия Брошина из «Зенита» в ЦСКА нельзя назвать трансфером в настоящем смысле этого слова. Но ведь мы хотели рассказать вам про раны.

Хуан Мата – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Кирилл Бельский (телеграм-канал)

Мата провел в «Челси» всего два с половиной сезона, но очень полюбился болельщикам. Казалось, именно он и Эден Азар станут новыми звездами клуба на долгие годы. Это оказалось правдой лишь наполовину.

Хуан пришел в смутное время – Виллаш-Боаш задумал перестройку и слишком резко списывал ветеранов вроде Дрогба, Терри и Лэмпарда. Фанаты даже шутили, что Мата пробился в «Челси», потому что выглядит как брат АВБ.

Разговорчики притихли, когда испанец заиграл: оперативно забил в АПЛ и ЛЧ, а вообще за сезон-2011/12 настрелял 12+20. И быстро стал авторитетом у фанатов и игроков. Дрогба недавно признался, что после прохода «Наполи» в ЛЧ обратился к Мате за помощью: «Пожалуйста, маэстро, помоги мне выиграть Лигу чемпионов». Хуан тогда знатно удивился: «Чувак, ты сумасшедший, ты Дидье Дрогба, это ты поможешь мне выиграть ее!»

И ведь выиграли! И никто даже не вспомнит, что Мата не забил послематчевый пенальти – ассист на Дрогба все перекрыл.

Сезон-2012/13 оказался смазанным для клуба, но не для Хуана: 20+34 во всех турнирах – покажите эти цифры нынешнему «Челси», они за три сезона столько не набирают!

Я не сомневался, что за Матой будущее «Челси». Но потом пришел Жозе Моуриньо. И все понимали: если Жозе приходит в новую команду, он обязательно загубит любимчика фанатов. Так было с Касильясом в «Мадриде». Так случилось и с Матой.

Моуринью почему-то предпочитал Оскара, Мата закисал на лавке и почти не получал шансов. Последним матчем в футболке «Челси» оказалась игра против «Манчестер Юнайтед». Хуан так и не встал со скамейки и через неделю официально переехал на «Олд Траффорд» за 44 млн евро.

Мне было очень больно – «Челси» отдавал футболиста, который всего полгода назад был лучшим в составе. Да еще и усилили прямого конкурента.

Этот трансфер разбил мне сердце как болельщику «Челси» в 2013-м. Этот трансфер разбивает мне сердце как фанату футбола и Хуана Маты 10 лет спустя.

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Делитесь своими воспоминаниями – какой переход ранил вас сильнее?

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP, AFP PHOTO / QUIQUE GARCIA, PAUL ELLIS / AFP; Gettyimages.ru/David Ramos, Matthew Lewis; РИА Новости/Игорь Уткин