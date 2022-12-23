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Мы добавили донаты для авторов Трибуны. Как это работает?

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Привет! Сегодня на Sports.ru день больших изменений: мы обновляем комментарии на сайте и анонсируем новую функцию – донаты.

Детали по порядку.

Комментарии – зачем обновление и что дальше?

Комментарии изменились не только внешне, они полностью переработаны внутри. Это нужно было, чтобы мы могли их развивать.

Уже в этой версии появилась возможность поделиться прямой ссылкой на комментарий, больше не нужно делать скрины или пояснять «ну там второй самый заплюсованный и в нем первый ответ» – все стало гораздо проще.

Донаты – ну наконец-то!

Первое значительное улучшение, ставшее возможным благодаря этому обновлению комментариев, – донаты.

Мы очень рассчитываем, что донаты помогут хорошим авторам хотя бы частично компенсировать время, которое они тратят на подготовку своих материалов.

Теперь к комментарию на сайте можно добавить донат, сделать это максимально просто.

Как это работает:

1. Нажимаете иконку ₽

2. Выбираете или вводите сумму вашего доната (от 50 до 5000 рублей)

3. Пишете комментарий

4. В окне платежной системы указываете данные карты (Sports.ru не сохраняет у себя данные карт пользователей и не имеет к ним никакого доступа)

5. Отправляете комментарий с донатом. Содержимое комментария, конечно, должно соответствовать правилам платформы. Если комментарий нарушает принципы модерации – он будет удален. Это никак не повлияет на сам донат – он сохранится.

Обратите внимание: если вы удалите уже опубликованный комментарий с оплаченным донатом, оплата останется в силе, отменить ее таким образом не получится. Даже если комментарий удалит модератор, донат останется в силе.

А комиссии есть?

В процессе оплаты и вывода донатов есть комиссия платежных систем, Sports.ru никак не будет зарабатывать на этом – все комиссии строго технические.

Подробнее об условиях оплаты и вывода средств можно узнать в этом посте. Если коротко: выводить маленькие суммы не так выгодно. Общая комиссия нашего технического партнера «Тинькофф» составляет ≈4% и состоит из двух частей:

• 2,49% (но не менее 3 рублей 49 копеек) от общей суммы донатов – при оплате.

• 1,5% (но не менее 30 рублей) от общей суммы донатов – при выводе.

А как попробовать? Можно отправить вообще любому автору?

Можно – прямо в комментариях под этим материалом. Все деньги мы направим на благотворительность, а отчитаемся – в комментариях здесь же.

Одна деталь: первые пару недель отправить донаты можно будет небольшой группе авторов Трибуны, не каждому. За это время мы проверим, все ли работает четко, а когда убедимся в этом, расширим новую функцию на большинство пользователей.

Поэтому мы будем особенно благодарны за сигналы, если вы заметите что-то работающее неправильно.

И да – конечно, донаты мы вводим ради блогеров Трибуны на Sports.ru и для того, чтобы у одних пользователей была возможность поддержать других. Донаты не повлияют на работу редакции и редакционную политику в целом.

Что дальше?

Во-первых, мы продолжаем работу по развитию комментариев, новые функции появятся уже в ближайшее время.

Во-вторых, мы уже работаем над тем, чтобы поддержать авторов через донаты можно было и через приложение.

Обнаружили ошибку?

Напишите нам на support@sports.ru. К описанию ошибки приложите скриншот или видео, название браузера и версию операционной системы вашего устройства. Комментарии мы тоже читаем и будем не против, если вы оставите информацию о проблеме там, но быстрее и точнее разобраться наверняка получится в почте.

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serov1
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Когда введете хоть и платно, блокировку новостей по хештегам, готов за это платить! Или боитесь, что это не покроет трафик кликбейта в новостях про недодепутов и прочей нечисти?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Калухов
Команда Sports.ru
Тимур Калухов
Занимаюсь партнерским маркетингом и делаю Fantasy лучше на Sports.ru
44 подписчика
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Костя лучший!
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Илья Егоров
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Ответ Константин Ловков
А расскажите что именно не так?
Мне лично не нравится новый вид кнопки плюс минус. Ее надо бы ужать наверное процентов на 30. И возможно сделать другую визуальную перемычку между отдельными комментами, но это надо проверять как будет выглядеть. Сейчас комментарии как бы сливаются в единый текст. Других недостатков я не вижу в данный момент.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chaoz
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Ответ Константин Ловков
Модерация в разделе фигурного катания ничем не отличается от прочей модерации Спортса. Если у вас есть вопросы к ней, то лучше прикладывать к этим вопросам какие-то конкретные примеры, потому что догадаться что или кого именно вы имеете ввиду, прямо скажем, довольно сложная задача.
Я регистрируюсь на временный номер из интернета, потому что психологически Спортсру для меня очень токсичное место, давать вам свой номер телефона у меня нет никакого желания.
При этом я не нарушал, и не собираюсь нарушать никаких правил общения, никого никогда не оскорблял. Но стоит завести беседу с оголтелыми фанами Загитовой, как моментально прилетает бан. Профиль банится навсегда, все комментарии удаляются.

Примеров целое море в разделе фигурки. Зайдите в любую тему с Загитовой, и увидите заблюренные "трупики" тех кто не понравился загиботам.

Похоже это как-то входит в вашу политику. Просто такое реально трудно понять. Как будто в Спортсру находится какой-то загибот-самодур модератор.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ DanielCarvalho
А ещё мы просим вернуть прежний дизайн комментариев. Было всё отлично, теперь всё смешалось и выглядит непонятно
Увы, так не получится, прежний вид комментариев себя изжил и требовал замены. Если у вас есть конкретные комментарии в дополнение - супер, буду рад услышать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ Дмитрий Бервинов
Ко всему люди привыкнут, конечно, но ради интереса, в чем был смысл изменений?
Главное – адаптивность и соответствующие 2022 году технологии и дизайн, а на это поверх накладываются новая функциональность, которую будет гораздо проще и быстрее делать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
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Ответ Константин Ловков
А можете пожалуйста прислать скрины того как это выглядит у вас мне на lovkov@sports.ru?
Ок , пришлю , чуть позже. Спасибо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ шампион
Поздравляю всех авторов блогов! Еще не так давно здесь была куча классных авторов, которые потом частично перекочевывали на дзен или иные площадки, где им капала копеечка за тексты. Но это всегда означало постепенную деградацию - спорц гораздо удобнее, и народ здесь более целевой, что ли. Что касается отображения комментариев, в принципе, ничего катастрофичеого не случилось. Может быть, малюсенькие правки возможны - чуть увеличить отступ для ответа, или выделить серым цитату.
Учтем пожелания, спасибо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ zer
может я пока не привык, но тред коментов действительно выглядит громоздко и слишком много отвлекающих элементов. я не дизайнер и особо об этом не задумываюсь, но чисто по ощущениям мне простоты не хватает сейчас. ещё сливаются коменты в одно сплошное полотно, нет отбивки визуальной. а вот формы скруглённые больше нравятся, например. даже про себя сказал, что давно пора) короче, новый редизайн всегда нужно переварить, а вам допилить. думаю всё ок будет, который раз читаю "верните старый дизайн" за 10 лет) главное не обделаться как яндекс с кинопоиском когда вместо редизайна получилось безликое нечто, а всё остальное естественный процесс эволюции
В старом дизайне элементов было больше, это обманчивое ощущение что стало более загружено
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ Антон Казанский
Разработку и зрительный дизайн комментариев делал пьяный стажёр, выпускник Усть-Урюпинского ПТУ#257 им. Адика Гусмана. Ну или отдали на аутсорсинг каким-то индусам за 2 Копейки... И почему теперь не видно рейтинг? Зачем тут люди годами убивались за кружки рядом с ником, психику испортили себе, извелись совсем? Теперь непонятно, где новичок с 2 постами, а где авторитетный автор 30 блогов с десятками тысяч записей за плечами...
В профиле кружочки прекрасно себе остались, все плюшки, которые за них выдаются тоже на месте.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ chaoz
А можете объяснить политику модерации в разделе фигурного катания? Почему там так много выпиленных профилей, которые нормально общались, и никому не мешали? Почему модераторы удаляют всех, на кого пожалуются оголтелые фаны Загитовой? Вы вроде говорите что действуете не на донаты Госдепа, а на заработок от рекламы. Так и в чем смысл настолько люто и беспощадно выпиливать всех, кто не понравился загиботам? Пару лет назад здесь были интересные авторы, но загиботы и ваши модераторы их всех выжили отсюда. А теперь вы вводите донаты, хотя в фигурке их давать уже некому. У вас правая рука не знает что творит левая?
Модерация в разделе фигурного катания ничем не отличается от прочей модерации Спортса. Если у вас есть вопросы к ней, то лучше прикладывать к этим вопросам какие-то конкретные примеры, потому что догадаться что или кого именно вы имеете ввиду, прямо скажем, довольно сложная задача.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ AllaS
Перезагружала ни раз на айпаде нет опции редактировать. Попробовала с ПК войти так даже нет опции, где писать комментарии, только возможность ответов.Проверьте пожалуйста с разных ОС.
А можете пожалуйста прислать скрины того как это выглядит у вас мне на lovkov@sports.ru?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PlayThatWay
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Ответ DanielCarvalho
А ещё мы просим вернуть прежний дизайн комментариев. Было всё отлично, теперь всё смешалось и выглядит непонятно
скачайте приложение спортса
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chaoz
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А можете объяснить политику модерации в разделе фигурного катания? Почему там так много выпиленных профилей, которые нормально общались, и никому не мешали? Почему модераторы удаляют всех, на кого пожалуются оголтелые фаны Загитовой?

Вы вроде говорите что действуете не на донаты Госдепа, а на заработок от рекламы. Так и в чем смысл настолько люто и беспощадно выпиливать всех, кто не понравился загиботам?

Пару лет назад здесь были интересные авторы, но загиботы и ваши модераторы их всех выжили отсюда. А теперь вы вводите донаты, хотя в фигурке их давать уже некому.
У вас правая рука не знает что творит левая?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Казанский
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Разработку и зрительный дизайн комментариев делал пьяный стажёр, выпускник Усть-Урюпинского ПТУ#257 им. Адика Гусмана. Ну или отдали на аутсорсинг каким-то индусам за 2 Копейки...

И почему теперь не видно рейтинг? Зачем тут люди годами убивались за кружки рядом с ником, психику испортили себе, извелись совсем? Теперь непонятно, где новичок с 2 постами, а где авторитетный автор 30 блогов с десятками тысяч записей за плечами...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ Дмитрий Бервинов
Ребята, кто пишет про стиль комментариев - просто вы привыкли, что спортс в плане обновлений консервативен, тут выкатили впервые изменение за несколько лет - и верните все назад. Все сайты так обновляются, все поначалу недовольны, но почти всегда посмотришь, как было, условно, 10 лет назад - и думаешь, ну и старье. То же касается и ВК, фейсбука и прочих сетей. Другой вопрос в том, что в остальном сайт не изменился, и основная часть страницы не сочетается с новаторским новым супер-пупер стилем комментов, но тут уж пусть редакторы решают сами.
Спасибо за поддержку, основная часть страницы тоже на очереди, обязательно тоже будем обновлять в ближайшие месяцы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
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Ответ Константин Ловков
Ну вот на ноутбуке уже есть обновление
Окей.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
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Ответ AllaS
Так проверьте с ПК на ОС iOS . Нет опции : написать комментарий, отсутствует ! Перезагружала несколько раз изменений нет.
Так где же эта функция «Редактировать» на айпад ее Нет с ПК захожу и тоже нет . Подскажите .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
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может я пока не привык, но тред коментов действительно выглядит громоздко и слишком много отвлекающих элементов. я не дизайнер и особо об этом не задумываюсь, но чисто по ощущениям мне простоты не хватает сейчас. ещё сливаются коменты в одно сплошное полотно, нет отбивки визуальной.

а вот формы скруглённые больше нравятся, например. даже про себя сказал, что давно пора) короче, новый редизайн всегда нужно переварить, а вам допилить. думаю всё ок будет, который раз читаю "верните старый дизайн" за 10 лет) главное не обделаться как яндекс с кинопоиском когда вместо редизайна получилось безликое нечто, а всё остальное естественный процесс эволюции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ Ostinato
А вычитать за ошибки у авторов деньги не хотите начать? Или за проф.непригодность?
Оставим это на усмотрение специалистов среди читателей
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AllaS
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Ответ Константин Ловков
Редактировать первые 15 минут и писать можно как и раньше, это не изменилось
Так проверьте с ПК на ОС iOS . Нет опции : написать комментарий, отсутствует !
Перезагружала несколько раз изменений нет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ Novak
Верните старые комментарии, всё же с ними хорошо было. Новую ленту тяжело смотреть из-за того, что отображается текст комментариев, на которые отвечают. Она перегруженная стала.
Смотрите.
1. В новом дизайне меньше элементов, чем в старом.
2. Если бы со старой версией все было хорошо, то поверьте, мы бы не тратили время на работу над ней. Если вам интересны технические детали – могу поделиться.
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Комментарий отправлен, но без доната... Правда, я вообще комментарий не отправлял, а профиль одного комментатора посмотрел
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шампион
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Поздравляю всех авторов блогов!
Еще не так давно здесь была куча классных авторов, которые потом частично перекочевывали на дзен или иные площадки, где им капала копеечка за тексты. Но это всегда означало постепенную деградацию - спорц гораздо удобнее, и народ здесь более целевой, что ли.
Что касается отображения комментариев, в принципе, ничего катастрофичеого не случилось. Может быть, малюсенькие правки возможны - чуть увеличить отступ для ответа, или выделить серым цитату.
+3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Автор
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
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Ответ AllaS
Согласна с Вами новая лента очень неудобна и прежде чем внедрять надо было все проверить на всех ОС и устройствах. Нет возможности с ПК даже комментарии писать, нет такой опции и невозможно редактировать!
Редактировать первые 15 минут и писать можно как и раньше, это не изменилось
0
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