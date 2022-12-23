Мы добавили донаты для авторов Трибуны. Как это работает?
Привет! Сегодня на Sports.ru день больших изменений: мы обновляем комментарии на сайте и анонсируем новую функцию – донаты.
Детали по порядку.
Комментарии – зачем обновление и что дальше?
Комментарии изменились не только внешне, они полностью переработаны внутри. Это нужно было, чтобы мы могли их развивать.
Уже в этой версии появилась возможность поделиться прямой ссылкой на комментарий, больше не нужно делать скрины или пояснять «ну там второй самый заплюсованный и в нем первый ответ» – все стало гораздо проще.
Донаты – ну наконец-то!
Первое значительное улучшение, ставшее возможным благодаря этому обновлению комментариев, – донаты.
Мы очень рассчитываем, что донаты помогут хорошим авторам хотя бы частично компенсировать время, которое они тратят на подготовку своих материалов.
Теперь к комментарию на сайте можно добавить донат, сделать это максимально просто.
Как это работает:
1. Нажимаете иконку ₽
2. Выбираете или вводите сумму вашего доната (от 50 до 5000 рублей)
3. Пишете комментарий
4. В окне платежной системы указываете данные карты (Sports.ru не сохраняет у себя данные карт пользователей и не имеет к ним никакого доступа)
5. Отправляете комментарий с донатом. Содержимое комментария, конечно, должно соответствовать правилам платформы. Если комментарий нарушает принципы модерации – он будет удален. Это никак не повлияет на сам донат – он сохранится.
Обратите внимание: если вы удалите уже опубликованный комментарий с оплаченным донатом, оплата останется в силе, отменить ее таким образом не получится. Даже если комментарий удалит модератор, донат останется в силе.
А комиссии есть?
В процессе оплаты и вывода донатов есть комиссия платежных систем, Sports.ru никак не будет зарабатывать на этом – все комиссии строго технические.
Подробнее об условиях оплаты и вывода средств можно узнать в этом посте. Если коротко: выводить маленькие суммы не так выгодно. Общая комиссия нашего технического партнера «Тинькофф» составляет ≈4% и состоит из двух частей:
• 2,49% (но не менее 3 рублей 49 копеек) от общей суммы донатов – при оплате.
• 1,5% (но не менее 30 рублей) от общей суммы донатов – при выводе.
А как попробовать? Можно отправить вообще любому автору?
Можно – прямо в комментариях под этим материалом. Все деньги мы направим на благотворительность, а отчитаемся – в комментариях здесь же.
Одна деталь: первые пару недель отправить донаты можно будет небольшой группе авторов Трибуны, не каждому. За это время мы проверим, все ли работает четко, а когда убедимся в этом, расширим новую функцию на большинство пользователей.
Поэтому мы будем особенно благодарны за сигналы, если вы заметите что-то работающее неправильно.
И да – конечно, донаты мы вводим ради блогеров Трибуны на Sports.ru и для того, чтобы у одних пользователей была возможность поддержать других. Донаты не повлияют на работу редакции и редакционную политику в целом.
Что дальше?
Во-первых, мы продолжаем работу по развитию комментариев, новые функции появятся уже в ближайшее время.
Во-вторых, мы уже работаем над тем, чтобы поддержать авторов через донаты можно было и через приложение.
Обнаружили ошибку?
Напишите нам на support@sports.ru. К описанию ошибки приложите скриншот или видео, название браузера и версию операционной системы вашего устройства. Комментарии мы тоже читаем и будем не против, если вы оставите информацию о проблеме там, но быстрее и точнее разобраться наверняка получится в почте.
При этом я не нарушал, и не собираюсь нарушать никаких правил общения, никого никогда не оскорблял. Но стоит завести беседу с оголтелыми фанами Загитовой, как моментально прилетает бан. Профиль банится навсегда, все комментарии удаляются.
Примеров целое море в разделе фигурки. Зайдите в любую тему с Загитовой, и увидите заблюренные "трупики" тех кто не понравился загиботам.
Похоже это как-то входит в вашу политику. Просто такое реально трудно понять. Как будто в Спортсру находится какой-то загибот-самодур модератор.
Вы вроде говорите что действуете не на донаты Госдепа, а на заработок от рекламы. Так и в чем смысл настолько люто и беспощадно выпиливать всех, кто не понравился загиботам?
Пару лет назад здесь были интересные авторы, но загиботы и ваши модераторы их всех выжили отсюда. А теперь вы вводите донаты, хотя в фигурке их давать уже некому.
У вас правая рука не знает что творит левая?
И почему теперь не видно рейтинг? Зачем тут люди годами убивались за кружки рядом с ником, психику испортили себе, извелись совсем? Теперь непонятно, где новичок с 2 постами, а где авторитетный автор 30 блогов с десятками тысяч записей за плечами...
а вот формы скруглённые больше нравятся, например. даже про себя сказал, что давно пора) короче, новый редизайн всегда нужно переварить, а вам допилить. думаю всё ок будет, который раз читаю "верните старый дизайн" за 10 лет) главное не обделаться как яндекс с кинопоиском когда вместо редизайна получилось безликое нечто, а всё остальное естественный процесс эволюции
Перезагружала несколько раз изменений нет.
1. В новом дизайне меньше элементов, чем в старом.
2. Если бы со старой версией все было хорошо, то поверьте, мы бы не тратили время на работу над ней. Если вам интересны технические детали – могу поделиться.
Еще не так давно здесь была куча классных авторов, которые потом частично перекочевывали на дзен или иные площадки, где им капала копеечка за тексты. Но это всегда означало постепенную деградацию - спорц гораздо удобнее, и народ здесь более целевой, что ли.
Что касается отображения комментариев, в принципе, ничего катастрофичеого не случилось. Может быть, малюсенькие правки возможны - чуть увеличить отступ для ответа, или выделить серым цитату.