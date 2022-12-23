Мы добавили донаты для авторов Трибуны. Как это работает?

Привет! Сегодня на Sports.ru день больших изменений: мы обновляем комментарии на сайте и анонсируем новую функцию – донаты.

Детали по порядку.

Комментарии – зачем обновление и что дальше?

Комментарии изменились не только внешне, они полностью переработаны внутри. Это нужно было, чтобы мы могли их развивать.

Уже в этой версии появилась возможность поделиться прямой ссылкой на комментарий, больше не нужно делать скрины или пояснять «ну там второй самый заплюсованный и в нем первый ответ» – все стало гораздо проще.

Донаты – ну наконец-то!

Первое значительное улучшение, ставшее возможным благодаря этому обновлению комментариев, – донаты.

Мы очень рассчитываем, что донаты помогут хорошим авторам хотя бы частично компенсировать время, которое они тратят на подготовку своих материалов .

Теперь к комментарию на сайте можно добавить донат, сделать это максимально просто .

Как это работает:

1. Нажимаете иконку ₽

2. Выбираете или вводите сумму вашего доната (от 50 до 5000 рублей)

3. Пишете комментарий

4. В окне платежной системы указываете данные карты (Sports.ru не сохраняет у себя данные карт пользователей и не имеет к ним никакого доступа)

5. Отправляете комментарий с донатом. Содержимое комментария, конечно, должно соответствовать правилам платформы. Если комментарий нарушает принципы модерации – он будет удален. Это никак не повлияет на сам донат – он сохранится.

Обратите внимание: если вы удалите уже опубликованный комментарий с оплаченным донатом, оплата останется в силе, отменить ее таким образом не получится. Даже если комментарий удалит модератор, донат останется в силе.

А комиссии есть?

В процессе оплаты и вывода донатов есть комиссия платежных систем, Sports.ru никак не будет зарабатывать на этом – все комиссии строго технические .

Подробнее об условиях оплаты и вывода средств можно узнать в этом посте. Если коротко: выводить маленькие суммы не так выгодно. Общая комиссия нашего технического партнера «Тинькофф» составляет ≈4% и состоит из двух частей:

• 2,49% (но не менее 3 рублей 49 копеек) от общей суммы донатов – при оплате.

• 1,5% (но не менее 30 рублей) от общей суммы донатов – при выводе.

А как попробовать? Можно отправить вообще любому автору?

Можно – прямо в комментариях под этим материалом. Все деньги мы направим на благотворительность, а отчитаемся – в комментариях здесь же.

Одна деталь: первые пару недель отправить донаты можно будет небольшой группе авторов Трибуны, не каждому . За это время мы проверим, все ли работает четко, а когда убедимся в этом, расширим новую функцию на большинство пользователей.

Поэтому мы будем особенно благодарны за сигналы, если вы заметите что-то работающее неправильно.

И да – конечно, донаты мы вводим ради блогеров Трибуны на Sports.ru и для того, чтобы у одних пользователей была возможность поддержать других . Донаты не повлияют на работу редакции и редакционную политику в целом.

Что дальше?

Во-первых, мы продолжаем работу по развитию комментариев, новые функции появятся уже в ближайшее время.

Во-вторых, мы уже работаем над тем, чтобы поддержать авторов через донаты можно было и через приложение.

Обнаружили ошибку?

Напишите нам на support@sports.ru. К описанию ошибки приложите скриншот или видео, название браузера и версию операционной системы вашего устройства. Комментарии мы тоже читаем и будем не против, если вы оставите информацию о проблеме там, но быстрее и точнее разобраться наверняка получится в почте.