В октябре сотрудники Sports.ru рассказали о своих коллекциях Panini. Тогда мы попросили вас делиться в комментариях и своими историями, а автору лучшего рассказа обещали альбом Panini к чемпионату мира в Катаре и 20 пакетиков с наклейками.

Спасибо за ваши содержательные комментарии!

Как и обещали: мы отобрали пять финалистов, а главного счастливчика определите вы. Читаем истории пользователей Sports.ru, а затем выбираем лучшую в голосовании ниже.

Поехали!

Vova Prasolov: «Это время я запомнил на всю жизнь»

Евро 2016. Мне 11 лет. Наконец-то получил в подарок долгожданный журнал. Начал собирать. Поиск наклеек растянулся на несколько городов и даже стран. Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Севастополь и Париж (но об этом чуть ниже).

Естественно, начало затягивать. Хотелось собрать больше наклеек, чем у друзей. И как-то раз решил поспорить, что смогу собрать вообще всю коллекцию до начала турнира. Это стало делом принципа. В каком городе и месте я бы ни был – везде искал магазин с наклейками. Сначала думал, что это нереально, но потом начало везти. Очень мало повторений и практически весь журнал.

10 июня – первый день Евро и последний день спора. До 18:00 я должен отправить фотографии всех страниц журнала, но у меня не хватает Льориса и Гризманна. Я в Париже. Пойду на матч открытия. За день до этого обошел весь город в поисках наклеек. Ничего не нашли. Начал искать в интернете. Доставка будет идти дольше одного дня – не вариант. Решил поискать людей, кто готов обменять повторки. К счастью, нашел. Французский мальчик, фанат сборной Италии, согласился поменять нужные мне наклейки на одного Буффона.

16:30 – я стою в пробке на пути к своим долгожданным наклейкам. Меня всего трясет. 17:15 – добрался до места. Минут 10 искал мальчика, нашел. Все – журнал полностью готов, все страницы заполнены, фотографии сделаны. Но тут в дело включается великолепный интернет, который совершенно не хочет грузить мои сообщения. Уровень нервозности повышается до предела, и вдруг с тысячной попытки фотографии отправляются. Все. Они дошли. Я выиграл спор. 17:53, семь минут до окончания спора.

Это время я запомнил на всю жизнь.

ilyich56: «На вырученные деньги в ларек за наклейками»

Первый мой большой турнир – Евро-96. Как раз летом, с началом чемпионата, и появились наклейки Panini в ларьках Роспечати. Городок был маленький, поэтому наклейки продавались всего в двух местах. На районе и в центре города. Очень быстро распродавались, приходилось часто курсировать на велике между этими двумя точками.

Вместе со мной увлеклись и два моих друга. Вот втроем и обменивались. Были каникулы, поэтому с обедов не сэкономить. Помню, ездил к бабушке, у которой был полный сарай запыленных, грязных бутылок. Намывал подходящие ершиком и сдавал в пункты приема. На вырученные деньги в ларек за наклейками. Как-то одного из де Буров занес в категорию ранее попадавшихся игроков, потом только через пару месяцев случайно понял, что близнецы.

К концу лета наклейки больше не продавали. А через пару лет случайно наткнулся на никому ненужный такой же журнал в нашей тренерской по футболу, и мне его любезно отдали. Закрыл им много недостающих карточек. Собрал процентов на 80. До сих пор хранится на малой родине. Каждый раз когда приезжаю, перелистываю. Запомнились сборная Италии, эмблема Португалии и почему-то Кубилай Тюркильмаз. )))

TaR: «У меня 29 собранных коллекций и штук 20 открытых»

Моя история вряд ли уж какая-то глобально интересная, так как я просто – коллекционер :)

Первый альбом у меня был к ЧМ-1998. При чем не Panini, а вроде бы компании Диамонд. Их тогда два выходило – Panini и этот, вот первым был он. Евро-1996 тоже собирал, выменял потом на что-то у старших. Собирал вообще все подряд – альбом итальянского чемпионата-1998/99 (тоже не Panini), карточки испанской лиги, наклейки по НХЛ, черепашки-ниндзя и тд. При том что я не из богатой семьи, наоборот – по тем временам с прижимистым достатком «от зарплаты до зарплаты». Просто тратил все свободные деньги на это, шоколадки и сладости себе не покупал.

Лет в 15 решил, что стал взрослым, и надо все это богатство отдать младшим. Блин, сколько раз я вспоминал об этом и жалел! Уже наверное через полгода пожалел. У нас во дворе была своеобразная традиция, когда кто-нибудь из соседских детей вылезал с балкона и кричал «Пацаны, ловить будете?» и скидывал потом толпе детей свои детские вещи. Ощущение взросления что ли. Я так поступить не мог (но, кстати, многие свои коллекции на этих благотворительностях пополнял), так как правда любил эти вещи. И раздал просто альбомы, игрушки, комиксы детям, которые мне казались хорошими. Повторюсь, очень потом жалел.

В 2005-м я поступил в университет и переехал жить в общежитие, появилась подработка, свободные деньги. И снова увлекся комиксами и сбором наклеек. И продолжаю вот уже 17 лет. Начал искать в интернете кто собирает. Открыл для себя встречу коллекционеров по субботам в Сокольниках, пару раз был. Но все сильно, конечно, упростилось с появлением сайта ЛастСтикер.

У меня 29 собранных коллекций и «открытых» коллекций штук 20. Это, на самом деле, очень немного для людей с моим стажем, у многих по 100 коллекций и более. Просто я коллекционирую наклейки, скажем так – волнами. Пару месяцев собираю, потом немного переключаюсь на другие вещи. Хобби много, в том числе и с коллекциями – собираю игрушки с черепашками-ниндзя, шарфы и программки с матчей где был и тд – все думаю, что девушка меня выгонит когда место дома закончится.

Есть все собранные альбомы по ЧМ и ЧЕ с 2002-го. Причем альбом-2002 я купил и собирал года два назад только, до этого последним был ЧЕ-2004. Старые коллекции собирать с нуля сейчас дорого выйдет, а заполненный ЧМ-98 может стоить от 15 до 30 тысяч. На такие траты не решаюсь.

Кстати, эта коллекция – ЧМ-2022 – уникальна тем, что в России она продаваться не будет((( Даже не смотря на наличие офиса Panini в России. Санкции… ЛЧ этого сезона и другие коллекции тоже не будут. На сайте коллекционеров можно купить потом будет, конечно. Но было бы прикольно выиграть в конкурсе и получить альбом таким уникальным способом. Хоть что-то позитивное в это непростое время. Поэтому поддержите, пожалуйста, плюсом и голосом!

Alex 85: «Я был счастлив: первым в классе собрал альбом полностью!»

Я собирал два альбома. Первый – Евро-96, в нем мне не хватило примерно 15-20 наклеек. Я живу на окраине Ярославля, а наклейки продавались только в центре города, вот и приходилось мотаться постоянно на автобусе туда-сюда за ними. Хорошо, что в то время кондукторов и контроля практически не было, и проехать в основном получалось бесплатно.

А вот второй альбом, который называется «Звезды мирового футбола», я собрал полностью. Там была опция, если тебе не хватает до 10 наклеек, нужно было написать письмо (бумажное, в конверте) по указанному адресу с номерами нужных, и их присылали, а на почте, при получении, платишь определенную сумму – точно уж не помню сколько – и наклейки твои. Вот я и написал.

И как раз в тот момент мой отец потерял паспорт. Пришло уведомление с почты, он почему-то решил, что это ему паспорт прислали и побежал за ним. А я знал, что это за посылка, но, естественно, ему не сказал. И вот он вернулся злой, бросил мне наклейки, поругался немного, что за это еще и денег пришлось заплатить. А я был счастлив, так как первым в классе собрал альбом полностью!

Сейчас прошло уже лет 25 с тех пор, но оба альбома до сих пор лежат у меня дома, периодически просматриваю их и ностальгирую по тем временам.

Fakepapp: «Тогда я убедился, что жизнь – бумеранг»

У меня история поучительная.

В сезоне-2008/09 в моей школе альбом, посвященный ЛЧ, был невероятно популярен. Его собирал буквально каждый второй, а сами карточки превратились в настоящую валюту.

Я и два моих приятеля (Макс и Влад) тоже начали собирать альбом. Я болел за «Барсу,» а они за «МЮ» и «Челси», соответственно и целью номер один для каждого стало собрать любимый клуб, поэтому мы договорились, что если кому-то из нас попадается карточка из любимого клуба друга, которой у него нет, мы ее безвозмездно отдаем. Так и было, договоренности выполнялись до определенного момента.

В один из прекрасных дней я поругался с Владом, который собирал «Челси» (сейчас уже не вспомнил из-за чего, но точно из-за ерунды) – и мы разорвали все договоренности, а буквально на следующей перемене у меня в руках оказалась карточка Эшли Коула, которой у него не было. Естественно, я показал ему ее и принципиально не соглашался менять ни на какую другую.

В итоге он выменял карточку Коула в этот же день, а вечером, когда мы шли домой компанией, купил в ларьке еще пакетик. И знаете что? Достал оттуда Месси, которого не было уже у меня. И вот тут я понял, как влип. Теперь уже Влад дразнил меня и не хотел выменивать заветную карточку с Лео, но в итоге мы все-таки договорились, и я отдал ему взамен целую стопку своих карточек, хотя еще день назад получил бы ее просто так, в рамках договоренностей.

Тогда я убедился, что жизнь – бумеранг. И по сей день стараюсь не вредничать, даже если повод для этого есть.

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так. Голосование продлится до 23:59 16 ноября.