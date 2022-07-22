Что с «Лигой прогнозов» на Sports.ru? Нам надо поговорить

Разбираемся, что мы наделали.

Привет. Меня зовут Алексей Понтяков, я директор по продуктам Sports.ru. И для темы этого поста справедливо указать, что именно я с продуктовой стороны занимался «обновлением» «Лиги прогнозов» в прошлом году.

С 2010 года на Sports.ru существует «Лига прогнозов» – игра, в которой пользователи угадывают счет предстоящих матчей, зарабатывают очки за угаданный исход и разницу голов, соревнуясь в рейтингах среди всех участников или друзей. В прошлом году мы обновили игру, сломали привычные интерфейсы, наплодили багов, убрали половину доступных возможностей, что-то попытались объяснить и пропали.

Практически в том же виде, что и год назад, мы запустили новый сезон «Лиги прогнозов» по РПЛ за сутки до старта первого тура, сегодня открыли Первую лигу и Чемпионшип.

Кажется, давно пора было объяснить, что происходит с «Лигой прогнозов».

Начну с главного вопроса.

Для чего переделывали?

В начале 2021 года наш поставщик спортивной статистики закрывал старые технические каналы передачи данных и попросил переехать на новые. С переездом мы теряли часть ключевой информации (похожее стало причиной перезапуска Fantasy), которая необходима для работоспособности «Лиги прогнозов». Теряли из-за наших технических особенностей взаимодействия с поставщиком, которые за почти 10 лет стали неподдерживаемыми. За два месяца до старта чемпионата Европы мы понимали, что новый сезон Лиги начать не сможем.

Sports.ru функционирует благодаря рекламе. И перед каждым большим турниром наши партнеры заказывают эксклюзивные форматы рекламы. Мы делаем спецпроекты, тесты, динамические брендинги на десктопном (версия для компьютеров) сайте. Все то, чего во время регулярных чемпионатов поменьше.

Мы решили, что «Лига прогнозов» в ее текущем состянии может стать проектом, который мы успеем сделать за месяц как рекламный спецпроект, упростив до базовой механики «оставить прогноз». Заодно получим технологическое обновление части сервиса, который нам пришлось бы закрывать, а так еще и сможем развивать. И в исходной задаче не ошиблись.

Почему год ничего не обновляли?

Ошиблись в оценке своих возможностей после Евро.

Нашему сайту в этом году будет 24 года. За это время нагрузка выросла кратно – прежние технологии не всегда успевали. Даже если взять только последние 4 года: за месяц чемпионата мира в России в 2018 году нас посетили 13 миллионов пользователей, во время Евро-2020 к нам зашло уже 27 миллионов. Сейчас те пиковые 13 миллионов – на 30-40% меньше регулярных значений.

В результате на Евро Sports.ru пару раз «упал». Падения нам дали еще больше данных для анализа, мы пересмотрели приоритеты и обновили «дорожную карту». Мы уже проделали колоссальную работу (правда, и осталось тоже немало), доукомплектовали команду технических специалистов (и продолжаем нанимать еще). И только сейчас начали появляться первые «окошки» во времени разработки для точечного развития, а не спасения работоспособности сайта.

Тем не менее, говорить про то, что мы были заняты оптимизацией сайта и из-за этого не смогли доделать «Лигу прогнозов» или сразу сделать по-другому, тоже некорректно. Мы и правда не учли, что дедлайн до начала каждого матча, а не за час до первой игры тура, а также «Лиги друзей» – это неотъемлемая часть игры. И ваши вопросы про «Лигу прогнозов» даже через год в анонсе запуска нового Fantasy (спасибо, Chris Waddle) только подчеркивают, насколько мы тогда были неправы.

А почему тогда начали обновлять Fantasy, не доделав «Лигу прогнозов»?

Технологическая ситуация в Fantasy практически идентична ситуации в «Лиге прогнозов», но с другими техническими особенностями. Суммарное количество участников Fantasy сезона-2020/21 соотносится с количеством участников «Лиги прогнозов» сезона-2020/21 (до обновления) 6 к 1. Поэтому, при наличии базовых возможностей для игры в «Лиге прогнозов», не доделали ее и переключились на Fantasy.

Мы планировали успеть внести изменения и в «Лиге прогнозов» до старта РПЛ сезона-2022/23, в частности, привести дедлайны к нужному формату до начала каждой игры в туре, и мы это успели сделать. Но всего за сутки до старта первого тура. Не успев добавить «Лиги друзей», все ресурсы бросили на Fantasy, которое тоже запустили не особо заранее – всего за три дня до старта РПЛ.

Что дальше?

Править баги, делать «Лиги друзей» и обновлять разводящую страницу. Первым уже занимаемся, добавили турнирную таблицу, «Лиги друзей» на очереди. Пока у всех лиг будет приставка «beta», чтобы никого не вводить в заблуждение о статусе готовности .

Все ваши вопросы и пожелания пишите в комментарии или на games@sports.ru, а мы ответим. Если вопрос требует обсуждения в приватной обстановке, пишите мне на почту – pontyakov@sports.ru

Фото: East News/Craig Thomas/News Images/Sipa USA