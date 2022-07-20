Fantasy на Sports.ru: сыграли 1-й тур в РПЛ! Обсуждаем перезапуск, делимся планами

И отвечаем на важные вопросы.

Привет. На связи вновь Миша Стогов, продакт-менеджер команды, которая занимается обновлением Fantasy.

Спасибо всем, кто играет в первых турах РПЛ и делится с нами впечатлениями в комментариях, чате, боте, пишет на games@sports.ru или support@sports.ru. Мы все читаем, стараемся на все отвечать. Отдельная благодарность за качественную и конструктивную критику, мы многое приняли во внимание.

Рассказываем, что делаем сейчас и что предпримем в дальнейшем.

Что с ошибками?

Оперативно исправляем.

Что уже поправили:

логику автозамен,

пересчитали очки (Кордоба незабитым пенальти испортил настроение не только болельщикам «Краснодара», но и нам с вами),

отображение состава у тех, кто создал команду после дедлайна первого тура,

подсчет популярности игроков,

среднее значение очков за тур среди всех пользователей,

можно просматривать чужие команды со страниц лиг,

добавили новичков (Агаларов на месте!) и поправили еще парочку мелких проблем.

Мы тестировали новый Fantasy до релиза, на уже стартовавшем чемпионате Швеции. Но некоторые ошибки можно было отловить лишь в полноценном турнире, стартовавшем с нуля. Поэтому часть багов всплыла в Fantasy РПЛ.

Какие планы дальше?

Ко второму туру РПЛ постараемся успеть:

добавить статистику по набранным очкам около футболистов в трансферах, в блоках лучших и рекомендованных игроков, списке игроков команды, карточке футболиста,

вернуть возможность сброса трансферов – к составу на момент дедлайна предыдущего тура,

сделать вкладку «Статистика» по прошедшим матчам в карточке футболиста,

ранжирование игроков в рейтингах, чтобы новые команды больше не занимали нулевые места.

Это не все задачи – лишь ближайшие. Постараюсь с некоторой периодичностью сообщать в этом блоге о совершенных и планируемых доработках.

На следующей неделе запустим Чемпионшип. Старт АПЛ, Бундеслиги, Лиги 1, Нидерландов, Турции и Португалии тоже планируем на конец следующей недели , если не произойдет ничего криминального с РПЛ во втором туре. Далее Ла Лига и Серия А.

Часто задаваемые вопросы

Как попасть в свою команду в Fantasy? Где команды в меню и профиле?

Мы вынесли Fantasy РПЛ в меню на компьютерной (вторая строка, между «Игры» и «Киберспорт») и мобильной (второй пункт в блоке «Виды спорта») версиях сайта, скоро появится и в приложениях. Также ссылку на Fantasy РПЛ можно найти в разделе Fantasy.

К сожалению, мы временно не можем отображать команды по наведению на пункт «Игры» и в профиле на вкладке Fantasy. Это связано со спецификой технологий, которые немного не дружат между собой – приблизительно как к велосипеду приделать автомобильное колесо. Мы попробуем что-нибудь придумать.

После того, как наладим работу Fantasy, переделаем страницу со всеми Fantasy-лигами. Вернутся метки о том, что вы уже участвуете в этой лиге, ваше место в общем рейтинге и прямые ссылки на команду.

Когда ждать Fantasy в приложении?

В ближайшие недели в основном приложении Sports.ru (iOS, Android). Отдельного приложения для Fantasy в планах нет.

Зачем перевернули схему?

Аргумента два: принцип «слева направо и сверху вниз» и референс на официальный фэнтези по английской Премьер-лиге.

Не учли, что для наших пользователей вопрос схемы может быть настолько принципиальным. Как доделаем все, что планировали, рассмотрим вопрос об изменении или вариативности показа расстановки.

Как в составах оказались отзаявленные игроки? Где Агаларов? Почему Сильянов в «Локо», а не «Ростове»?

Перед запуском Fantasy мы успели актуализировать оценки, добавили некоторых новичков, но не удалили «старичков». Гамид Агаларов и другие новички, в том числе вратарь «Зенита» Иван, уже добавлены. «Старичков» удалим и изменим команды у некоторых футболистов, но чуть позже, fix bugs first.

Классные футболки игроков! А можно посовременнее?

Из-за сжатых сроков пренебрегли формами, но скоро наверстаем. В РПЛ обновим в течение пары недель. Но для не самых популярных лиг (например, Чемпионшип) будем использовать формы такого формата.

Что за темный фон?

Сожалеем, что темный фон подошел не всем. Основная логика – разделить цветами контентную и игровую части сайтов, сохранив единые интерфейсные решения. После завершения всех плановых работ по Fantasy (ориентировочно – сентябрь) оценим разработку переключателя темы с черной на белую.

А будете запускать чемпионаты, которых раньше не было?

В новом Fantasy мы упростили создание и поддержку турниров, поэтому будем отталкиваться от двух факторов: спрос и покрытие статистического поставщика. Если поймем, что в турнир будут играть, а данные от поставщика приходят вовремя и в полном объеме, то рассмотрим возможность запуска.

Будут ли Fantasy хоккея, НБА, биатлона?

КХЛ, НХЛ и НБА будут, но пока в старом формате и без модернизации подсчета очков минимум на ближайший сезон. Насчет запуска биатлона пока не решили, но если будет достаточно желающих, то не видим проблем для его запуска на старом движке.

Если что-то замечаете, пишите нам в комментарии, бот, на games@sports.ru или support@sports.ru. Если это не связано с Fantasy, тоже пишите, мы всей командой начеку. В чат на странице Fantasy про ошибки или хотелки писать тоже можно, но это может пройти мимо нашего внимания – физически не успеваем вычитывать все сообщения, ведь там, к нашему счастью, пишут далеко не только про баги и пожелания новому Fantasy.

Спасибо вам, что играете и не остаетесь в стороне, делитесь найденными ошибками и пожеланиями по развитию. Сообщество Sports.ru – лучшее.

P.S. Чуть позже расскажем и про перезапуск «Лиг прогнозов» (как только разберемся здесь с основными ошибками).

Фото: pfc-cska.com