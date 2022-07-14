Обновленный матч-центр в приложении Sports.ru: xG, коэффициенты, минуты матчей, удобная сортировка и новый дизайн

Привет! Меня зовут Артем Михайлов, я продакт-менеджер мобильных приложений Sports.ru. И у меня для вас хорошие новости: мы обновили матч-центр в мобильных приложениях. Теперь там много крутых фич и просто изменений, о которых вы просили.

Вот основные.

xG

Главное нововведение – теперь в нашем матч-центре вы можете увидеть показатели xG для матчей топовых турниров. Мы считаем ожидаемые голы для АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, РПЛ, Серии А, а также для групповых этапов и плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира – для этих турниров доступны данные, необходимые при расчете xG.

xG – продвинутый статистический показатель ожидаемых голов. Он позволяет оценить вероятность гола после каждого удара по воротам. Чем выше показатель, тем больше голов могло быть забито. Например, в финале Лиги чемпионов xG «Реала» составил 0,7, а «Ливерпуля» – 2,06. Это значит, что «Реал» создал моментов на 1 гол, а «Ливерпуль» – на 2. Главный вывод: «Реал» был эффективнее, а «Ливерпуль» не реализовал более явные шансы.

То есть с помощью показателя ожидаемых голов можно оценить «остроту» игры или справедливость счета. Подробнее о том, как рассчитывается xG, рассказывал Вадим Лукомский.

Коэффициенты

Вместе с xG в обновленном матч-центре теперь можно посмотреть и коэффициенты. Они показывают, какой исход матча самый вероятный.

Включить или выключить коэффициенты на матч и xG можно в окне с настройками – оно открывается, если нажать на троеточие в правом верхнем углу экрана.

Метки трансляций

Мы добавили обозначения трансляции – с ними сразу видно, можно ли посмотреть матч и где именно его показывают. Теперь еще удобнее спланировать свой футбольный вечер.

Кстати, а после игры мы так же отметим, можно ли в приложении посмотреть видеообзор.

Расширенные карточки матча

Несколько визуальных обновлений, чтобы вы еще быстрее понимали, что происходит в матче:

• Добавили счетчик минут матча – сразу видно, сколько уже сыграли. При этом время будет идти автоматически, обновлять страницу больше не понадобится.

• Отобразили красные карточки над счетом – как в графике трансляций. Знать, что кто-то остался в меньшинстве, нужно в первую очередь.

• Вписали результат первой игры и метку, обозначающую проход в следующий раунд – так проще оценивать расклады двухматчевых противостояний.

Фильтр для LIVE-матчей и сортировка турниров

Для удобства навигации в новом матч-центре мы поменяли сортировку: между блоком с избранным и прочими турнирами появился блок с самыми популярными турнирами в конкретный день.

А с помощью фильтра LIVE теперь можно посмотреть все матчи, которые идут прямо сейчас.

Что еще теперь есть в матч-центре:

• Результаты 132 турниров, которых в приложении раньше не было. Всего теперь в новом матч-центре будут доступны результаты 1983 турниров.

• Анимация при изменении счета, xG, коэффициентов и появлении красных карточек. Эти элементы будут обновляться сами, без перезагрузки страницы.

• Счетчик с количеством матчей сегодня и идущих прямо сейчас в конкретном турнире или виде спорта.

На данный момент матч-центр доступен только для футбольных турниров, в будущем мы планируем внедрить его для хоккея и баскетбола, а затем добавить теннис. А пока вы можете скачать наше приложение, чтобы самостоятельно оценить новый матч-центр!

Если в вашем приложении еще старый матч-центр, просто установите обновление из магазина приложений: