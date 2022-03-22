Есть жалобы и предложения по работе Трибуны? Наш комьюнити-менеджер на связи

Привет, меня зовут Саша Карпюк. Несколько лет назад Sports.ru вернул в мою жизнь футбол и НФЛ, а теперь я здесь работаю и занимаюсь Трибуной.

Предвосхищая главный вопрос – Руслан Копылов с нами и, надеюсь, всегда будет обитать на этих просторах. Просто в какой-то момент отцу и покровителю всея Трибуны понадобилась еще одна рука.

Что я здесь делаю?

Общаюсь с новыми и старыми авторами, помогаю с текстами, принимаю жалобы, смотрю за порядком в комментариях и радуюсь, грущу и веселюсь вместе с вами.

Что можно?

Пишите личные сообщения или на почту a.karpyuk@sports.ru с вопросами и предложениями, предлагайте новые темы, просите о помощи, если не находите тему для поста или текст не идет.

Давайте вместе делать спорт еще лучше. Оставляйте вопросы в комментариях, постараюсь ответить на все.

До встречи на Трибуне!