У Трибуны появился собственный спонсор! Он поможет блогерам прокачаться в спортивном менеджменте

Все, что нужно, – писать классные посты.

Привет. Отличные новости для всех блогеров Трибуны! У нас появился партнер, онлайн-университет Skillbox. Он хочет, чтобы вы обратили внимание на два его курса, которые точно будут полезны всем, кто пишет про спорт: «Как создавать спортивный контент» и «Профессия спортивный менеджер».

В течение марта можно будет выиграть скидку в 60% на любой из двух этих курсов, но прежде чем рассказывать об условиях конкурса, немного поговорим о самих лекциях.

«Как создавать спортивный контент». Этот курс, который ведут топовые российские журналисты, рассчитан на два месяца обучения. В нем речь пойдет о том, как придумывать истории, как адаптировать их под разные площадки, как монетизировать свою работу. Всего в курсе 63 урока и 9 тематических модулей. В конце всем учащимся предстоит выполнить дипломную работу, которую оценят опытные медиаменеджеры.

«Профессия спортивный менеджер». Здесь речь пойдет о том, как управлять клубом, базой, спортивными объектами, как развивать свои идеи и куда устраиваться на работу, чтобы их реализовать. Лекторы курса – эксперты из «Барселоны», «Локомотива», «Зенита», UFC и других организаций. Всего в курсе 600 уроков и 120 тематических модулей и дипломные работы, основанные на реальных кейсах.

Впечатляет? А теперь немного о том, как выиграть 60-процентную скидку на курсы. Есть два пути:

1. Пишите посты на Трибуне так же, как обычно, только в теги проставляйте #skillbox. Так мы поймем, что вы хотите участвовать в конкурсе. Среди всех мартовских постов с соответствующим тегом мы вместе с компанией Skillbox выберем тех, кто написал самые яркие, грамотные, интересные, необычные посты – и их авторы получат призы. В конкурсе будут участвовать только те посты, которые посвящены спортивному менеджменту в самом широком смысле: от управления командой до, скажем, особенностей продажи билетов или мерча.

2. В конкурсе могут участвовать и все остальные! Даже если вы не ставите тег #skillbox, но ваш пост вошел в десятку самых заплюсованных в марте, он тоже становится участником конкурса. Редакция Sports.ru выберет среди этих 10 постов наиболее сильный и назовет еще одного победителя. Ограничения по тематике те же, что и в первом варианте.

Итоги конкурса опубликуем в начале апреля.

Спасибо, что пишете, давайте делать вместе спортивную журналистику лучше.

Фото: Gettyimages.ru/Wolfgang Rattay/Pool, Stuart Franklin/Bongarts