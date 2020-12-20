Хотите поработать в команде организаторов Евро-2020 в Санкт-Петербурге?

Нужно написать классную историю про чемпионат Европы.

Многие из тех, кто начинал на Трибуне, стали спортивными журналистами, экспертами, тактическими аналитиками, комментаторами, редакторами. Каждый такой успех показывает, что, в команде неравнодушных людей можно быстро расти и добиваться самых высоких целей.

Вместе с организаторами матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге (перенесен на 2021 год) мы придумали конкурс, двое победителей которого получат возможность пройти стажировку незадолго до турнира.

Условия очень простые: публикуйте на Трибуне посты, посвященные чемпионатам Европы по футболу, и помечайте их тегом «евроскилл». Главное в этих постах – интересные истории, связанные с Евро, и умение писать и придумывать. Дальше вы ограничены только собственной фантазией – можно писать о великих игроках или командах, о тренерах и стадионах, тактических схемах или, например, культуре стран-хозяек Евро.

Форма тоже может быть любой – простой пост, интервью, очерк, история, эксплейнер. Если вам не хватает вдохновения, запишитесь в онлайн-лекторий Welcome-2020 и Skillbox, в котором можно узнать подробности про Евро и освоить азы разных футбольных профессий.

Конкурс начнется 21 декабря и продлится месяц. 30 января мы подведем итоги. Победителей редакция Sports.ru выберет совместно с Оргкомитетом. Одним из определяющих факторов (но не единственным) будет количество плюсов и комментариев, оставленных под текстами. Мы будем следить за оригинальностью темы и ее исполнения, корректностью, фактической точностью, стилем и яркостью языка.

Подробности про работу в Евро-2020. Победители получат возможность работать вместе редакторами соцсетей Евро-2020, включаться в контент VK и Instagram, готовить материалы для сайта welcome2020.ru. После стажировки дадут специальный сертификат, а если все сложится, организаторы предложат работу.

Участвуете?

Фото: РИА Новости/Илья Питалев