5 новых блогов января, на которые нельзя не подписаться

Новый год – новый блог.

Студия перевода

Автор переводит англоязычные тексты о футболе. Последние два материала заслуживают особого внимания: во-первых, они о горячо любимой пользователями тактике, во-вторых, ссылкой на анализ «Барселоны» времен Гвардиолы поделился сам Вадим Лукомский в твиттере. Не отставайте.

Double Opinion

Еще один блог с переводными текстами – на этот раз об «Арсенале». Прямо сейчас в Double Opinion можно почитать, достоин ли Лукас Перес места в основе, и понять, насколько важен для команды Алексис Санчес.

Сам себе реджиста

Александр Драгович анализирует и разбирает игры «Ливерпуля». Вокруг записей блога быстро выросло сообщество комментаторов: теперь в «Сам себе реджиста» можно не только почитать о проблемах «красных», но и обсудить это все с другими пользователями.

Тактика и еще немного

А вот тут никаких переводов. Автор смотрит много футбола и разбирает игру команд. Из свежего: Иван7 проанализировал атакующих футболистов ЦСКА.

Echte Leibe

Настоящий праздник для болельщиков «Боруссии» из Дортмунда. Первая же запись собрала 50 плюсов и почти 3 десятка комментариев. Автор разбирает проблемы, которые нужно решить Томасу Тухелю во второй части сезона – никакого пустословия, только xG, только хардкор.