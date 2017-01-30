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    Трибуна Блог
    30 января 18:44
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

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    5 новых блогов января, на которые нельзя не подписаться

    Новый год – новый блог.

    Студия перевода

    Автор переводит англоязычные тексты о футболе. Последние два материала заслуживают особого внимания: во-первых, они о горячо любимой пользователями тактике, во-вторых, ссылкой на анализ «Барселоны» времен Гвардиолы поделился сам Вадим Лукомский в твиттере. Не отставайте.

    Double Opinion

    Еще один блог с переводными текстами – на этот раз об «Арсенале». Прямо сейчас в Double Opinion можно почитать, достоин ли Лукас Перес места в основе, и понять, насколько важен для команды Алексис Санчес.

    Сам себе реджиста

    Александр Драгович анализирует и разбирает игры «Ливерпуля». Вокруг записей блога быстро выросло сообщество комментаторов: теперь в «Сам себе реджиста» можно не только почитать о проблемах «красных», но и обсудить это все с другими пользователями.

    Тактика и еще немного

    А вот тут никаких переводов. Автор смотрит много футбола и разбирает игру команд. Из свежего: Иван7 проанализировал атакующих футболистов ЦСКА.

    Echte Leibe

    Настоящий праздник для болельщиков «Боруссии» из Дортмунда. Первая же запись собрала 50 плюсов и почти 3 десятка комментариев. Автор разбирает проблемы, которые нужно решить Томасу Тухелю во второй части сезона – никакого пустословия, только xG, только хардкор.

    Автор 

    Максим Паршуто

    РЕЙТИНГ +43
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