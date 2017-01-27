6 английских клубов, о которых тоже есть блоги на Sports.ru

Подпишитесь сейчас, вдруг завтра их купят шейхи?

«Лидс» – Snoddy will not return

Очень простой формат блога: в ежемесячных записях автор подводит итоги месяца для клуба. В самый раз для ленивого боления.

«Ротерхэм» – Ротерхэм Юнайтед

Блог целого русскоязычного сообщества болельщиков «Ротерхэма». Звучит солидно. Так же солидно выглядят обзоры матчей, где описывается ход игры, есть видео и оценки футболистам «Ротерхэма».

«Ньюкасл» – Newcastle Live

Единственный блог из всей подборки, в котором можно найти записи на любой вкус. Тут вам не только разборы матчей и рассказы о трансферах, но и свои «Девушки дня». В Newcastle Live можно почитать, как Алан Ширер осваивает твиттер, и сравнить, как судьи АПЛ оценивают нарушения в штрафной. Мощно.

«Астон Вилла» – To Be A Villan

Непривычно видеть «Астон Виллу» в Чемпионшипе, правда? Блог команды совсем недавно ожил (до 5 января он в последний раз обновлялся аж в 2015 году). Теперь в To Be A Villan регулярно выходят новости о команде.

«Рочдейл» – A.F.C. Rochdale

Автор делает ставку на медиаконтент. Здесь много видео (обзоры, голы, фанатские песни) и забавной графики. Только в этом блоге вы сможете узнать, сколько «Рочдейл» забил бы «Барселоне».

«Саутгемптон» – Саутгемптон Онлайн

Новости и слухи о команде, а также обсуждения игры «святых». В записях блога не очень много текста, все подается коротко и по делу. Специально для тех, кто хочет следить за «Саутгемптоном» и ценит свое время.

«Титаник» потопили русские хакеры». 10 правил успешного блогера от Алексея Логинова

10 правил успешного блогера от Вадима Лукомского