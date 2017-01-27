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    Трибуна Блог
    27 января 09:25
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

    Теги Астон Вилла Ротерхэм Ньюкасл Рочдейл Лидс Sports.ru Саутгемптон

    6 английских клубов, о которых тоже есть блоги на Sports.ru

    Подпишитесь сейчас, вдруг завтра их купят шейхи?

    «Лидс» – Snoddy will not return

    Очень простой формат блога: в ежемесячных записях автор подводит итоги месяца для клуба. В самый раз для ленивого боления.

    «Ротерхэм» – Ротерхэм Юнайтед

    Блог целого русскоязычного сообщества болельщиков «Ротерхэма». Звучит солидно. Так же солидно выглядят обзоры матчей, где описывается ход игры, есть видео и оценки футболистам «Ротерхэма».

    «Ньюкасл» – Newcastle Live

    Единственный блог из всей подборки, в котором можно найти записи на любой вкус. Тут вам не только разборы матчей и рассказы о трансферах, но и свои «Девушки дня». В Newcastle Live можно почитать, как Алан Ширер осваивает твиттер, и сравнить, как судьи АПЛ оценивают нарушения в штрафной. Мощно.

    «Астон Вилла» – To Be A Villan

    Непривычно видеть «Астон Виллу» в Чемпионшипе, правда? Блог команды совсем недавно ожил (до 5 января он в последний раз обновлялся аж в 2015 году). Теперь в To Be A Villan регулярно выходят новости о команде.

    «Рочдейл» – A.F.C. Rochdale

    Автор делает ставку на медиаконтент. Здесь много видео (обзоры, голы, фанатские песни) и забавной графики. Только в этом блоге вы сможете узнать, сколько «Рочдейл» забил бы «Барселоне».

    «Саутгемптон» – Саутгемптон Онлайн

    Новости и слухи о команде, а также обсуждения игры «святых». В записях блога не очень много текста, все подается коротко и по делу. Специально для тех, кто хочет следить за «Саутгемптоном» и ценит свое время.

    «Титаник» потопили русские хакеры». 10 правил успешного блогера от Алексея Логинова

    10 правил успешного блогера от Вадима Лукомского

    Автор 

    Максим Паршуто

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    Моменты, после которых вам хотелось бросить футбол

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    24 января 14:18
    «Никогда еще новый лого «Ювентуса» не был так красив». 9 лучших статусов недели

    23 января 23:59
    «Через месяц я иду на яхте в Антарктиду. Дальше, видимо, только в космос». Блогер с головой медведя объездил весь мир

    23 января 09:12
    «Штрафы за мат? Проблема бюджета клуба решена». 9 лучших комментариев недели на Sports.ru

    22 января 08:45
    4 блога, на которые надо подписаться, пока это не стало мейнстримом

    20 января 17:31
    Пользователь Sports.ru, который объездил планету с головой медведя

    20 января 12:59
    7 блогов, которые вернулись на Sports.ru в Новом сезоне

    19 января 14:39
    Каких блогов вам не хватает на Sports.ru?

    18 января 21:24
    5 блогов, без которых Sports.ru не Sports.ru

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