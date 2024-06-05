История Мостового и бывшей девушки Нормана не окончена - да-да, это самая Виолетта Грачева, которую Мудрик катал на вертолете🚁

Вновь лайки, очень много лайков.

Об отношениях Виолетты Грачевой – бывшей девушки экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна – и футболиста «Зенита» Андрея Мостового ходили слухи еще в 2022 году – тогда в сторис у молодых людей появились одинаковые видео с катания на лодке в Санкт-Петербурге.

В конце прошлого года появилась информация об отношениях украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика с девушкой – это вызвало удивление болельщиков.

Но Мостового это, судя по всему, никак не смутило - он продолжает упорно лайкать посты Виолетты в соцсетях.

Виолетта родилась в Сибири, после школы перебралась в Москву, где получила высшее образование в МГТУ имени Баумана. Параллельно попала в модельный бизнес: там и осталась.

В 2019 году девушка познакомилась в Норманном: норвежец только приехал в Россию, подписав контракт с «Ростовом». Отношения развивались бурно: футболист даже познакомил Виолетту с родителями, всей семьей они встретили Новый 2020-й.

Когда конкретно пара разбежалась, непонятно. В начале 2023-го Грачева (кстати, весь интернет знает ее как Виолетту Берт) снова опубликовала фотку с Норманном, правда вскоре ее удалила.