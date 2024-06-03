«Я сыграл дерьмово»: Эракович – о Суперфинале Кубка России

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Артемом Марковым прокомментировал победу своей команды в Суперфинале Кубка России над «Балтикой» (2:1).

– Поделитесь эмоциями от победы. – Все замечательно. Мы все это заслужили. Теперь мы должны готовиться к следующему сезону. Надеюсь, он будет таким же. – Вы чувствуете вину за гол «Балтики»? – Да, конечно, я виноват. Это футбол, и сегодня я сыграл дерьмово. Самое важное, что мы победили. Эта игра оказалось плохой для меня, но хорошей для команды. – Были ли вы удивлены замене после перерыва? – Ой, нет. Я играл дерьмово и моя замена — это нормально.

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