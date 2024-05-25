Юрий Жирков – о чемпионской гонке: «В моем сердце «Зенит»

Бывший защитник «Зенит» и сборной России поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в нынешнем сезоне.

«Сложный вопрос — я и в «Динамо» был, и в «Зените». Все матчи буду смотреть онлайн. Кто будет сильнее, тот и победит. Чемпионства «Зенита» надоели? Не знаю, хорошо, что «Динамо» в гонке участвует, но в моем сердце также «Зенит», – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Перед заключительным туром РПЛ на чемпионство претендуют три команды: «Динамо» (56 очков), «Зенит» (54 очка) и «Краснодар (53 очка). В 30-м туре петербургская команда примет на своем поле «Ростов», а бело-голубые сыграют с «быками» в Краснодаре.

«Зенит» станет чемпионом России только в том случае, если обыграет «Ростов», а «Динамо» уступит «Краснодару». Московской команде для победы в чемпионате достаточно не проиграть «быкам». «Краснодар» займет первое место, если обыграет «Динамо», а «Зенит» проиграет или сыграет вничью с «Ростовом».

Чемпионом России в последних пяти сезонах становился «Зенит». Прошлогодний титул стал десятым в истории петербургского клуба.

Жирков выступал за «Зенит» с 2016-го по 2021 год. В составе сине-бело-голубых экс-футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник