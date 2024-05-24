Андрей Червиченко уверен, что «Зенит» обыграет «Ростов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему «Зенит» одержит победу над «Ростовом» в заключительном 30‑м туре МИР РПЛ текущего сезона.

Клуб из Санкт‑Петербурга сыграет с «Ростовом» дома, встреча состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

— Не сомневаюсь, что «Зенит» обыграет «Ростов». Но не потому что «Зенит» такой хороший и непобедимый, а просто «Ростов», не имея шансов ни подняться, ни опуститься, будет уже в отпускном состоянии. Никто убиваться не будет — зачем перед отпуском ноги ломать? Наверное, Карпин ещё и выпустит молодых, чтобы они почувствовали свою силу против «Зенита», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

«Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует московское «Динамо» (56), третьим идет «Краснодар» (53). Команда Сергея Семака завоюет титул в случае победы над ростовчанами и поражения «Динамо» от «Краснодара».

Заключительный тур МИР РПЛ пройдет 25 мая. Все 8 матчей начнутся одновременно в 16:30 по московскому времени.

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